Ua lohi ka hoʻouka ʻana o YouTube ma Firefox: He manaʻo paha ia?

ʻO ka huhū o ka hoʻouka wikiwiki ʻana i nā wikiō YouTube ma ka polokalamu Firefox ua alakaʻi i nā mea hoʻohana e kānalua i kahi hana i manaʻo ʻia ma ka ʻaoʻao o YouTube. ʻOiai ua manaʻo nā manaʻo mua i ka hana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia ma ka hopena o Firefox, ua hōʻike hou ʻia kahi moʻolelo ʻē aʻe.

Wahi a kekahi mau hōʻike mea hoʻohana, aia ka pilikia i loko o ke code o ka palapala polymer YouTube. Ua ʻike ʻia kahi Redditor i kahi laina code e hoʻolauna ana i kahi lohi ʻelima mau kekona i ka wā e hoʻouka ana i kahi wikiō YouTube ma Firefox. ʻAʻohe kumu o kēia lohi ma mua o ka hoʻonāukiuki ʻana i nā mea hoʻohana.

Hiki ke loaʻa ka laina pilikia o ke code ma ka loulou o ka palapala polymer:

`setTimeout(hana() {

c();

a.hoʻoholo(1)

}, 5E3);`

Hoʻoikaika maikaʻi kēia code i nā mea hoʻohana e hoʻomanawanui i kahi kali ʻelima kekona ma mua o ka hoʻouka wikiō. Eia naʻe, nalowale ka pilikia i ka wā e hoʻohana ai i ka uBlock Origin, kahi hoʻonui hoʻolaha hoʻolaha. Ua hoʻāla kēia ʻike i ka manaʻo e hiki ke hoʻopaneʻe i ka manaʻo e hoʻohiolo i ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻolaha hoʻolaha.

ʻAʻole kēia mau hōʻike o ka sabotage i manaʻo ʻia ma mua o ka ʻoihana ʻenehana. Hoʻokomo pinepine nā ʻoihana i nā hoʻokūkū hoʻokūkū e loaʻa ai kahi kiʻekiʻe ma ka mākeke. ʻOiai paʻakikī ka hōʻoia ʻana i nā manaʻo ʻino, ʻo nā hanana e like me kēia wahie ka kānalua a me ka kānalua i waena o nā mea hoʻohana.

I kēia manawa, ʻaʻole ʻōlelo ʻo YouTube i kēia mau ʻōlelo hoʻopiʻi. Inā manaʻo a ʻaʻole paha, ʻo ka pilikia lohi ʻelima kekona he mea hoʻomanaʻo no ke kaua mau ma waena o nā hui polokalamu kele pūnaewele a me nā mea hoʻolako ʻike e hoʻonui i ka hana, hoʻonui i ka waihona mea hoʻohana, a hoʻonui i ka loaʻa kālā.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Hiki ke hoʻoponopono ʻia ka pilikia lohi me ka hoʻohana ʻole ʻana i kahi mea hoʻololi mea hoʻohana?

ʻAe, kahi hana ʻē aʻe i manaʻo ʻia e nā mea hoʻohana e hoʻokomo iā uBlock Origin, kahi hoʻonui hoʻolaha hoʻolaha. ʻIke ʻia ʻo ka hoʻohana ʻana i ka uBlock Origin e hoʻonā i ka pilikia o ka hoʻouka wikiwiki ʻana i nā wikiō YouTube ma Firefox.

Aia kekahi ʻōlelo kūhelu mai YouTube e pili ana i kēia mau hoʻopiʻi?

I ka manawa o ka kākau ʻana, ʻaʻole i hoʻopuka ʻo YouTube i kahi ʻōlelo a i ʻole ka ʻōlelo e kamaʻilio ana i ka manaʻo e hoʻolōʻihi i ka YouTube ma Firefox.

He mea maʻamau paha nā pilikia hana i manaʻo ʻia ma waena o nā hui polokalamu kele pūnaewele a me nā mea hoʻolako ʻike?

Ua kū mai nā ʻōlelo hoʻopiʻi o nā pilikia hana i manaʻo ʻia i ka wā ma mua, e hōʻike ana ʻaʻole maʻamau nā ʻano hoʻokūkū ma ka ʻoihana ʻenehana. Hiki i nā ʻoihana ke hoʻohana i nā hoʻolālā like ʻole e loaʻa ai ka pono ma ka mākeke a i ʻole e hoʻolaha i kā lākou huahana a lawelawe paha.