Ua kūpono nā kāleka PayPal me Apple Pay

Hiki ke hoʻohui ʻia nā kāleka hōʻaiʻē PayPal i ka Apple Wallet app, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hoʻohana i ka lawelawe uku kelepona Apple Pay. ʻElua ala no ka hoʻohui ʻana i nā kāleka PayPal i ka app. ʻO ka mea mua, hiki i nā mea hoʻohana ke wehe i ka iOS PayPal app a koho i ka hae "Pay with your iPhone" ma ka ʻaoʻao home, e hoʻihoʻi iā lākou i ka Apple Wallet app. Mai laila, hiki ke hoʻohui ʻia nā kāleka PayPal. ʻO kahi ʻē aʻe, hiki i nā mea hoʻohana ke wehe i ka app a kaomi i ke kiʻi hoʻohui ma ka ʻaoʻao ʻākau i luna e hahai i nā kuhikuhi no ka hoʻohui ʻana i nā kāleka hōʻaiʻē PayPal a i ʻole nā ​​kāleka hōʻaiʻē i ka app Wallet.

Ke hoʻohui ʻia, hiki ke koho ʻia nā kāleka PayPal e mālama i nā hana i hana ʻia me Apple Pay. He mea nui e hoʻomaopopo i ka mālama ʻana o Apple i 0.15% o ka waiwai kālepa, ʻo ia hoʻi no kēlā me kēia $100 i hoʻolilo ʻia ma o Apple Pay, mālama ʻo Apple i 15 keneta.

ʻO ka hoʻoholo a PayPal e hoʻokomo i ke kākoʻo Apple Pay e hele mai ma mua o nā kāleka lawelawe kālā a me nā lawelawe kālā i hoʻohui ʻia me Apple Pay. Hiki paha kēia lohi ma muli o ka kānalua mua o PayPal e pili ana i nā pono o ka hiki ʻana iā Apple Pay compatibility. Eia naʻe, me kēia hoʻolaha hou ʻana, ua maopopo ua lanakila ʻia nā mea i mālama ʻia e PayPal.

Nā wehewehena:

PayPal: He paepae uku pūnaewele e hiki ai i nā poʻe a me nā ʻoihana ke uku a hoʻoili kālā me ka palekana ma o ka pūnaewele.

Apple Wallet app: He palapala kikohoʻe i hoʻomohala ʻia e Apple e hiki ai i nā mea hoʻohana ke mālama a mālama i nā ʻano hana uku like ʻole, nā kāleka kūpaʻa, nā papa komo, a me nā mea hou aʻe ma kā lākou mau polokalamu Apple.

ʻO Apple Pay: He uku kelepona a me ka lawelawe ʻeke kāleka kikohoʻe i hoʻomohala ʻia e Apple Inc. e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hana i nā uku me ka hoʻohana ʻana i kā lākou mau polokalamu Apple, e like me iPhones a me Apple Watches, ma nā hale kūʻai kūʻai.

Sources:

