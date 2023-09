ʻO ka hopena huna o ka pepehi ʻana i ke alanui ma luna o nā ʻano ʻano a me nā kaiaola

ʻAʻole wale ʻo Roadkill kahi ʻike kaumaha ma ko mākou mau alanui, akā hāʻawi pū kekahi i kahi make-off nui e pili ana i ko mākou honua. I kēlā me kēia makahiki, ʻo nā miliona o nā holoholona, ​​ʻo ia hoʻi nā dia, nā manu, a me nā iniseti pollinating, i hoʻopilikia ʻia i ka hui ʻana me nā kaʻa. Loaʻa kēia i nā ʻano ʻano he nui e hoʻopaʻapaʻa nei e ola. ʻO nā mea kolo a me nā amphibians, i ʻike pū ʻia ʻo "herps," e pili pono ana, ʻoiai ko lākou noho aliʻi ʻana i nā kaiaola.

ʻO ka neʻe mālie a me ka hoihoi ʻana i nā ʻili mehana e ʻoi aku ka maʻalahi o ka herps i lilo i make alanui. ʻAʻole like me nā dia a me nā bea grizzly, ʻaʻole pane kekahi mau herps i ke kaʻa, e alakaʻi ana i ko lākou make ʻole. He ʻoiaʻiʻo loa kēia no nā amphibians, pono lākou e neʻe i waena o ko lākou mau wai a me ka honua. I ka wā hānau, i ka wā e hoʻopiha hou ai ka ua nui i nā loko wai no ka manawa lōʻihi, e hoʻomaka ana nā tausani o nā amphibians i kahi huakaʻi makaʻu i ko lākou kahua male. ʻO ka mea pōʻino, pono ka nui o lākou e hele i nā alanui e hiki ai i ko lākou wahi e hele ai, kahi e hālāwai pinepine ai lākou i ko lākou hopena.

ʻO ka hopena o ka make alanui ma mua o ka nalowale o kēlā me kēia holoholona. Hoʻopili ia i ka ʻokoʻa genetic a me ka hiki ke hana hānau o nā heluna. Hoʻopau pinepine ʻo Roadkill i nā kānaka olakino, me nā wahine ʻōpio ʻaʻole i loaʻa ka manawa e hāʻawi i ka hānau ʻana. No nā ʻano mea make, hiki i kekahi mau make ke lilo i mea koʻikoʻi no ka hoʻokuke ʻana i ka heluna kanaka i ka pau ʻana.

No ka manawa lōʻihi, ua manaʻo ʻia ka make alanui he ʻano maoli o ka make, akā ke ʻike ʻia nei kāna mau huna huna ma nā kaiaola. He mea koʻikoʻi i nā aupuni a me nā kaiāulu e hoʻokumu i ka kaiaola alanui a hoʻokō i nā hana e hōʻemi i ka make alanui, e like me ke ala ʻana i nā holoholona hihiu a me nā kaohi wikiwiki i nā wahi koʻikoʻi. Ma ka pale ʻana i ko mākou mau alanui a me nā holoholona hihiu, hiki iā mākou ke pale aku i ka nalowale hou ʻana o nā ʻano mea ʻino a mālama i ke koena palupalu o kā mākou kaiaola.

Source: Ben Goldfarb, Crossings: Pehea e hoʻopololei ai ka ʻepekema alanui i ka wā e hiki mai ana o kā mākou Honua