Nā Kūʻai Kūʻai Hou ma nā Ninja Dragon Drones: E ʻimi i ka lani ma kahi hoʻemi

Ke ʻimi nei ʻoe e lawe i kāu mākau lele drone i ka pae aʻe? Mai nānā hou aʻe ma mua o ka Ninja Dragon Bundle, ka mea e lawe mai iā ʻoe ʻaʻole hoʻokahi, akā ʻelua mau drones kupaianaha ma ke kumu kūʻai. Hoʻopiha ʻia ka Phantom K PRO a me ka Alpha Z Pro me nā hiʻohiʻona e hoʻokiʻekiʻe i kāu kiʻi lewa a me ka pāʻani wikiō. A ʻo ka hapa maikaʻi loa? Hiki iā ʻoe ke hopu i kēia puʻupuʻu me ka 57% kamahaʻo, akā a hiki i Nowemapa 9!

ʻO ka Phantom K PRO kahi quadcopter paʻa a hiki ke hoʻopili ʻia e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona he nui. E kiʻi i nā kiʻi lewa nani me kāna kāmeʻa 4K HD a hauʻoli i nā mokulele paʻa me ke ʻano paʻa kiʻekiʻe. Me ka ʻike ʻana i ke ʻano, ka pilina WiFi, a me ka ʻike VR 3D, ua wehe kēia drone i kahi honua o nā mea hiki ke hopu i nā manawa kupaianaha mai luna mai. ʻO kāna pākaukau modular 1,800mAh e hōʻoia i ka lōʻihi o ka manawa lele, a hāʻawi ka si-axis gyroscope i ka mana pololei a paʻa. Me kahi mamao mamao o 100m a me kahi mamao FPV streaming manawa maoli o 15-30m, hiki iā ʻoe ke hoʻolulu iā ʻoe iho i ka hana e like me ka wā ma mua.

ʻO ka mea kupaianaha, ʻo ka Alpha Z Pro kahi drone e lawe i ka versatility i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe. Ke hoʻokiʻekiʻe nei i kahi hoʻonohonoho ʻelua-kamera, me kahi kāmela mua ākea ākea 4K a me kahi kāmela lalo 720p, hopu kēia drone i nā hiʻohiʻona nani mai nā kihi like ʻole. ʻO ke ʻano paʻa kiʻekiʻe a me ka FPV manawa maoli ka piko o ka hau hau. Hoʻokomo pū ka Alpha Z Pro i ke ʻano poʻo ʻole a me ka hoʻihoʻi maʻalahi hoʻokahi kī no ka maʻalahi. Hoʻohui ka pahu foldable i ka portability, e ʻae iā ʻoe e lawe i kēia drone me ʻoe i kāu mau huakaʻi. Me kahi mamao hoʻomalu mai 260ft a 300ft, hiki iā ʻoe ke ʻimi i nā ʻāina ākea a hopu i nā kiʻi kupaianaha me ka maʻalahi.

Mākaukau e wehe i kāu hiki ke lele drone? Mai poina i ka Ninja Dragon Phantom K PRO a me Alpha Z Pro Bundle, loaʻa ma ke kumu kūʻai hoʻemi o $159.97 a hiki i Nowemapa 9th. E wikiwiki, hiki ke loli nā kumukūʻai i kēlā me kēia manawa. E hoʻokiʻekiʻe i kāu pāʻani kiʻi lewa a hoʻomaka i kahi huakaʻi hou i ka lewa!

NPP

1. Hiki iaʻu ke kūʻai kaʻawale i nā drones?

ʻAʻole, loaʻa wale ka Ninja Dragon Phantom K PRO a me Alpha Z Pro ma ke ʻano he hui pūʻulu ma ke kumu kūʻai.

2. He aha ke ola pākaukau o kēia mau drones?

Hele mai ka Phantom K PRO me kahi pākahi modular 1,800mAh e hāʻawi ana i ka manawa lele lōʻihi. Hiki ke ʻokoʻa ke ola pākaukau o Alpha Z Pro ma muli o ka hoʻohana ʻana a me nā kūlana.

3. Loaʻa nā ʻāpana ʻokoʻa no kēia mau drones?

ʻAe, loaʻa nā ʻāpana ʻokoʻa no ka Phantom K PRO a me Alpha Z Pro no ke kūʻai ʻokoʻa e hōʻoia i ka mālama maʻalahi a me ka hoʻoponopono.

4. Hele mai kēia mau drones me kahi palapala hōʻoia?

E ʻoluʻolu e nānā i ka pūnaewele o ka mea hana no ka ʻike kikoʻī e pili ana i nā drones Ninja Dragon.