Ua hoʻopiʻi ʻo Elon Musk's Social Media Company no ka hoʻopiʻi ʻana i ka ʻikepili Nazi

Ua hoʻopiʻi ka hui media media o Elon Musk, ʻo X, i kahi hoʻopiʻi kūʻē iā Media Matters no ʻAmelika a me kekahi o kāna mau limahana, me ka ʻōlelo ʻana ua hoʻopiʻi hewa ʻia kahi hōʻike noiʻi i paʻi ʻia ua holo ka ʻike Nazi ma ka polokalamu X me nā hoʻolaha mai nā hui nui. Ke ʻimi nei ka hoʻopiʻi i nā pohō i hōʻike ʻole ʻia a me kahi kauoha no Media Matters e wehe i ka ʻatikala.

Hele mai ka hoʻopiʻi ma hope o ka hoʻolaha ʻana o ka Loio Kuhina ʻo Texas Ken Paxton i kahi hoʻokolokolo ma Media Matters no ka hana hoʻopunipuni. Ua ʻōlelo ʻo Paxton, ke nānā pono nei lākou i ka pilikia e hōʻoia i ka hoʻopunipuni ʻole ʻia o ka lehulehu e nā hui hema hema.

Ua hōʻike pū ʻo Missouri Loio Kuhina Andrew Bailey i ka hoihoi i kēia mea. ʻO ka hoʻopiʻi, i waiho ʻia i loko o ka ʻaha federal ma Fort Worth, Texas, ʻōlelo ʻia he alakaʻi hewa ka hōʻike ʻana o Media Matters i ka polokalamu X no ka mea ʻaʻole ia e hōʻike pololei i ka mea e ʻike ai nā mea hoʻohana maʻamau.

Ua ʻōlelo ʻo X ua hana maoli ʻo Media Matters i nā kiʻi ʻaoʻao ʻaoʻao e hōʻike ana i nā pou a ka poʻe hoʻolaha e pili ana i nā mea extremist e hōʻino i nā kūʻai hoʻolaha a X. Eia naʻe, ua hoʻokuʻu ka Pelekikena ʻo Media Matters ʻo Angelo Carusone i ka hoʻopiʻi ma ke ʻano he hoʻāʻo ʻole e hoʻopaʻa i ka poʻe hoʻohewa o X, me ka ʻōlelo ʻana aia ka pūnaewele ma hope o kāna hōʻike.

Hōʻike ka hoʻopiʻi i kahi hakakā e ulu ana e pili ana iā Musk, nā mea hoʻohewa o X, a me ka pilina pilikia o ka hui me nā mea hoʻolaha. ʻO ka pule i hala aku nei, ua hana ʻo Musk i nā ʻōlelo hoʻopaʻapaʻa ma X i hoʻopili i kahi manaʻo kipi i manaʻo ʻia he antisemitic. Ua hoʻopuka ʻo Media Matters i kāna hōʻike i ka lā aʻe, e hōʻino hou ana i ka inoa o X ma ka hōʻike ʻana i ka noho ʻana o nā pou Nazi me nā hoʻolaha mai nā hui kaulana.

Ua ʻike ʻo X i ka nui o nā mea hoʻolaha e hoʻomaha i kā lākou hoʻolimalima ʻana ma ke kahua e pane ai i ka hōʻike. ʻO kēia mau mea hoʻolaha me Comcast a me NBCUniversal. Hoʻopiʻi ka hoʻopiʻi ʻana ua ʻae ʻo Media Matters i nā ʻaelike ma waena o X a me kāna mau mea hoʻolaha, hoʻowahāwahā iā X me nā ʻōlelo wahaheʻe, a keakea ʻole i nā pilina ʻoihana.

He mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole hoʻopaʻapaʻa ʻo X a me Musk i ka noho ʻana o ka ʻikepili Nazi ma ka app, me Musk e pale ana i kona noho ʻana ma ke ʻano he hōʻike o ka ʻōlelo manuahi. Eia naʻe, ua ʻōlelo ʻo X ʻaʻole hōʻike pololei ka hōʻike a Media Matters i ka ʻike maʻamau o ka mea hoʻohana.

FAQs

1. He aha ka X?

ʻO X kahi hui ʻoihana pūnaewele i hoʻokumu ʻia e Elon Musk.

2. He aha ka Media Matters no ʻAmelika?

He hui kiaʻi holomua ʻo Media Matters for America.

3. No ke aha i hoʻopiʻi ai ʻo X?

Ua hoʻopiʻi ʻo X i kahi hoʻopiʻi kūʻē iā Media Matters no ʻAmelika a me kekahi o kāna mau limahana no ka hoʻopiʻi ʻana i ka hōʻike wahaheʻe e pili ana i ka ʻike Nazi ma ka polokalamu X.

4. He aha nā koi kānāwai a X ma ka hoʻopiʻi?

Hoʻopiʻi ka hoʻopiʻi i ka manaʻo e hoʻopilikia i nā ʻaelike, nā ʻōlelo wahaheʻe, a me ke keakea hewa ʻole i nā pilina ʻoihana.

5. Pehea ko X pane ana i ka hoopii?

Ua ʻae ʻo X i ke ola ʻana o nā mea Nazi ma ka app akā ua pale ʻo ia ma ke ʻano he ʻano ʻōlelo manuahi.