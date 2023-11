Nūhou Haʻihaʻi: X Messaging Platform Files Lawsuit Against Media Watchdog Group

By

Ma kahi hoʻololi kupanaha o nā hanana, ua hoʻopiʻi ʻo X, ka paepae leka kaulana, i kahi hoʻopiʻi kūʻē i ka hui kiaʻi media Media Matters. Ua ʻōlelo ka hoʻopiʻi ua hōʻino ʻo Media Matters iā X ma hope o ka hoʻopuka ʻana i kahi hōʻike e ʻōlelo ana ua hōʻike ʻia nā hoʻolaha no nā hōʻailona nui me nā pou e hāpai ana i ka Nazism.

ʻO kēia hōʻike, i hoʻokuʻu ʻia ma ka Pōʻalima, ua hoʻāla i ka huhū a ua koi iā IBM, Comcast, a me nā mea hoʻolaha ʻē aʻe e haʻalele i kā lākou hoʻolaha mai ka paepae. Ke ulu nei ka backlash e kūʻē iā X mai kona loaʻa ʻana iā Musk no kahi $ 44 biliona ma ʻOkakopa 2022, ʻoiai e hōʻike ana nā mea hoʻolaha i nā hopohopo e pili ana i nā pou hoʻopaʻapaʻa a me nā haʻalele limahana e kuhikuhi ana i ka hoʻololi ʻana i ka ʻike.

Ma ka Pōʻaono, ua lawe ʻo Musk i ka media media e hoʻolaha i nā manaʻo o X e hoʻomaka i kahi hoʻopiʻi "thermonuclear" e kūʻē i nā Media Matters a me nā mea ʻē aʻe i hui pū i ka mea āna i wehewehe ai he "hoʻouka hoʻopunipuni" i ka hui.

ʻOiai ʻo ka hoʻopaʻapaʻa, ua hōʻoia hou ʻo X Chief Executive Linda Yaccarino i nā limahana i kahi leka i ka lā Lāpule e hoʻoikaika ikaika ana ka hui i ka antisemitism a me ka hoʻokae. Ua hoʻomaopopo ʻo Yaccarino ua hoʻomaha iki kekahi mau mea hoʻolaha i kā lākou hoʻopukapuka kālā ma hope o ka hōʻike, akā ua hoʻokūpaʻa ʻo X i kāna kūpaʻa i nā pale palekana.

Ua pale ka Pelekikena o Media Matters, ʻo Angelo Carusone, i ka hōʻike a kāna hui ma kahi hālāwai ninaninau me Reuters. Ua ʻōlelo ʻo Carusone, ua kūʻē pololei nā ʻike a ka mea waiwai ʻole i nā ʻōlelo a X ua hoʻokō ʻo ia i nā hana palekana e pale aku ai i nā hoʻolaha mai ka ʻike ʻana ma hope o nā mea ʻino. Ua hōʻike ʻo Carusone i ka hiki ʻana mai o nā hoʻolaha ma ka ʻaoʻao o ka ʻikepili nationalist keʻokeʻo, e hōʻike ana ʻaʻole i holo ka ʻōnaehana X e like me ka mea e pono ai.

ʻO kēia hoʻopaʻapaʻa kānāwai ma waena o X a me Media Matters ua hoʻopuka i ka manaʻo i nā luʻi e kū nei i nā paepae leka i ka mālama ʻana i ka palekana o ka brand a me ka hakakā ʻana i ka ʻōlelo inaina. Ke hele nei ka hihia, ʻaʻole maopopo ka manaʻo o nā ʻoihana a me nā mea hoʻolaha.