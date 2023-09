Ua holomua ka poʻe ʻepekema Pākē i ka ulu ʻana i nā ʻāʻī i loaʻa nā pūnaewele kanaka i loko o nā Embryos Puʻa

Ua hoʻokō ka poʻe ʻepekema Kina i kahi holomua koʻikoʻi ma o ka ulu ʻana i nā puʻupaʻa i loaʻa nā cell kanaka i nā embryos puaʻa. ʻO kēia hoʻomohala honua, hiki ke hoʻohaʻahaʻa i ka hemahema o nā kino no ka hoʻololi ʻana, ua paʻi ʻia ma ka puke pai Cell Stem Cell. Eia naʻe, ua hāpai ka haʻawina i nā manaʻo pili pono e like me ka loaʻa ʻana o kekahi mau cell kanaka i loko o ka lolo o ka puaʻa.

ʻO nā mea noiʻi, mai ka Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, i manaʻo ʻia i nā puʻupaʻa ma muli o ko lākou kaulana i ka lāʻau lapaʻau kanaka ʻo ia kekahi o nā kino mua e hoʻomohala a me ka mea maʻamau i hoʻololi ʻia. Ua ʻōlelo ʻo Liangxue Lai, ka mea kākau kiʻekiʻe, ʻaʻole i hāʻule nā ​​hoʻāʻo mua e ulu i nā kino kanaka i loko o ka puaʻa, a he mea kupaianaha kēia hana.

He ʻokoʻa kēia ʻano mai nā hanana kiʻekiʻe o ʻAmelika Hui Pū ʻIa, kahi i hoʻololi maikaʻi ʻia ai nā ʻano puaʻa genetically modified i loko o ke kanaka. Akā, ua wehewehe ka poʻe ʻepekema Kina i kā lākou hana ma ke ʻano he pae mua i ka bioengineering organ. Ua hoʻohana ka hui i ka hoʻoponopono gene CRISPR e holoi i ʻelua mau genes e pono ai no ka hoʻokumu ʻana i nā ʻōpū i nā embryos puaʻa, e hana ana i kahi "niche." A laila hoʻokomo lākou i nā pūnaewele pluripotent stem cell i loko o nā embryos, i hoʻomohala ʻia i loko o nā puʻupaʻa e hana ana me 50-60% mau pūnana kanaka.

ʻOiai ʻo ka loaʻa ʻana o nā pūnaewele kanaka i loko o ka lolo puaʻa e hāpai ana i nā hopohopo, he mea nui kēia noiʻi. Eia nō naʻe, pono e hoʻoponopono ʻia nā pilikia he nui ma mua o ka lilo ʻana o kēia hoʻokolohua i mea hoʻonā kūpono. Hoʻolālā ka poʻe ʻepekema e hoʻomaikaʻi i kā lākou ʻenehana no ka hoʻohana ʻana i ka hoʻololi ʻana o ke kanaka, akā aia nā palena, e like me ka puaʻa i loaʻa i nā cell vascular i loko o nā puʻupaʻa e hiki ke alakaʻi i ka hōʻole. Manaʻo nō hoʻi ka hui e hoʻomohala hou i nā puʻupaʻa a e ʻimi i ka ulu ʻana i nā kino kanaka ʻē aʻe, e like me ka puʻuwai a me ka pancreas, i loko o ka puaʻa.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, ua hoʻokō ka poʻe ʻepekema Kina i ka honua-mua ma o ka ulu ʻana i nā puʻupaʻa i loaʻa nā cell kanaka i nā embryos puaʻa. ʻOiai ke hāpai nei kēia holomua i nā manaʻo koʻikoʻi, hāʻawi pū ia i kahi kuhikuhi hoʻohiki no ka hoʻoponopono ʻana i nā hemahema o ka hāʻawi kino. Hoʻolālā ka hui noiʻi e lanakila i nā pilikia e kū nei a hoʻopaʻa i ka ʻenehana no ka hoʻohana ʻana i ka hoʻololi kanaka.

Sources:

– Cell Stem Cell (journal), “Pig Embryo with Functionally Mature Ureters Derived from Human Pluripotent Stem Cells” – ʻAʻole hāʻawi ʻia ka loulou