Wahi a ka Wahine e pili ana i ʻumi makahiki o ka ʻeha ma hope o ka ʻoki ʻana i ka pelvic mesh

Ua ʻōlelo kekahi wahine e pili ana i ka "hell" āna i hoʻomanawanui ai no nā makahiki he ʻumi ma hope o ke ʻoki ʻana i ka pelvic mesh i hana ʻia e kahi kauka lapaʻau Bristol e kū nei i kahi hoʻolohe hewa. ʻO Jennifer Hill, 74, ʻo ia kekahi o nā maʻi ma mua o 200 i ʻae ʻia e ka North Bristol NHS Trust i loaʻa i ka "pōʻino" ma muli o ke ʻoki pono ʻole o ka papahele pelvic me ka hoʻohana ʻana i ka mesh artificial i hana ʻia e Kauka Anthony Dixon. Ua hana ʻo Ms. Hill i ka ʻoki ʻana i ka makahiki 2012 a i ka makahiki 2016, a ua ʻike ʻo ia i nā makahiki o ka trauma a me ka hopena nui i kona ola.

Ua hoʻohana ʻo Kauka Dixon, he kauka lapaʻau pelvic koʻikoʻi o UK, i ka mīkini hana e hāpai ai i ka ʻōpū o ka ʻōpū, kahi ʻenehana i kapa ʻia ʻo laparoscopic ventral mesh rectopexy (LVMR). Ua hana ʻo ia i nā ʻokiʻoki ma ka Halemai Southmead, a me ka hale pilikino Spire Hospital, kahi i kuhikuhi pinepine ʻia ai nā maʻi NHS no ka mālama ʻana. Ua aʻo ʻia ʻo Ms. Hill e ʻike iā Kauka Dixon e kahi gastroenterologist ma ka Halemai Spire no kāna Irritable Bowel Syndrome (IBS), akā ma hope ua ʻike ʻo ia iā ia me ka hoʻopaʻa ʻana o ka rectal a me ka vaginal prolapse. Ma hope o ka ʻoki ʻana, ua ʻoi aʻe kona mau hōʻailona.

Ua waiho ʻia ʻo Ms. Hill me ka pōʻino o ke aʻalolo, nā pilikia o ka ʻōpū, ka hiamoe a me ka ʻai ʻana, ka ʻeha nui, a me ka pono e hoʻoinu i ka colonic i nā manawa he nui i kēlā me kēia lā. ʻAʻole hiki iā ia ke moe kolohe ma muli o ka ʻeha. Manaʻolana ʻo Ms. Hill ma ke kamaʻilio ʻana e pili ana i kāna mau ʻike a me ka hāʻawi ʻana i nā hōʻike ma ka hālāwai hoʻolohe hewa, e loaʻa iā ia kahi pani a hāʻawi i ka hōʻoluʻolu i nā poʻe ʻē aʻe ma nā kūlana like.

ʻO ka loiloi a ka North Bristol NHS Trust i paʻi ʻia i ka makahiki i hala ua ʻike ʻia he 203 mau maʻi i hana i ke kaʻina LMVR e Dr. Dixon ma waena o 2007 a me 2017 pono e hāʻawi ʻia i nā lāʻau lapaʻau ʻē aʻe ma mua o ka hoʻomaka ʻana i ka hana. Ke kākoʻo nei ʻo Linda Millband, ke poʻo o ka hui mālama mālama lapaʻau ma Thompsons Solicitors, ma kahi o 100 mau mea maʻi mesh mua o Dr. Dixon. Manaʻo ʻo ia e kālele ana ka hālāwai hoʻolohe manaʻo inā he ʻae kūpono, inā paha i hāʻawi ʻia nā lāʻau lapaʻau ʻē aʻe, a inā paha i hoʻomaopopo pono ʻia nā mea maʻi e pili ana i nā pilikia o ke ʻoki.

Puna: Ke Kūʻokoʻa

Nā wehewehena:

- Pelvic Mesh: He lāʻau lapaʻau i hoʻohana ʻia no ke kākoʻo ʻana i nā ʻāpana i loko o ka ʻāpana pelvic, hoʻohana pinepine ʻia i ka prolapse organ pelvic a i ʻole ka hoʻoluhi ʻana i nā ʻoki ʻana i ka mimi.

- Laparoscopic Ventral Mesh Rectopexy (LVMR): He ʻano hana ʻokiʻoki e hoʻohana ana i ka mesh artificial e hāpai ai i ka ʻōpū o ka ʻōpū.

– Nā ʻōpū Prolapsed: He kūlana kahi e komo ai ka ʻāʻī i loko a i ʻole e puka mai i waho o ka ʻōpū a i ʻole ka anus.

- General Medical Council (GMC): He kino hoʻoponopono i kuleana no ka mālama ʻana i nā kūlana o ka hana lapaʻau ma UK.

- National Health Service (NHS): ʻO ka ʻōnaehana mālama olakino i kākoʻo ʻia e ka lehulehu ma UK.

Sources:

– Ke Kuokoa