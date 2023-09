Hoʻopili pū ʻo WNBA's New York Liberty me Xbox no ka ʻAha hoʻokolokolo Starfield

Ua hui pū ʻo New York Liberty, he kime pōpeku wahine ʻoihana ma ka WNBA, me Xbox e hana i kahi pā hale kūʻokoʻa Starfield. Ma ka hui pū ʻana ma waena o nā haʻuki a me nā pāʻani, hōʻike ka hoʻolālā ʻaha i ke kala like ʻole o Starfield e like me ke anuenue i ke kī a me nā logo Starfield kokoke i ka laina hapalua. E noi ʻia ka ʻaha ma ka Barclays Center no ka pāʻani ʻo Liberty e kūʻē i ka Los Angeles Sparks a me ka Washington Mystics. ʻO kēia ka lua o ka manawa i hui pū ai ʻo Liberty me Xbox no kahi pāʻani wikiō wikiō, akā ʻo ka manawa mua i hoʻokumu ʻia i kahi pāʻani.

Ua hōʻike ʻo CEO ʻo New York Liberty ʻo Keia Clarke i ka hauʻoli e pili ana i ka hui pū ʻana, me ka ʻōlelo ʻana, "Haʻaheo mākou e hoʻomau i kā mākou hui lanakila lanakila me Xbox e hōʻike ana i kahi ʻaha lua mua o kāna ʻano a me ka hoʻolaha honua ʻana o Starfield." Ua hōʻike pū ʻo Clarke i ka manawa e hiki ai a hui pū me nā mea pā hou i ka wā e hana ana i ka synergy ma waena o ka WNBA a me nā kaiāulu pāʻani. Ua hoʻokuʻu ʻo Bethesda Studios, ka mea hoʻomohala ma hope o Starfield, i ka pāʻani i manaʻo nui ʻia ma Kepakemapa 6 no Xbox Series X/S, PC ma Windows, Steam, a me Game Pass.

Ua hōʻike ka luna Xbox ʻo Phil Spencer ua ʻoi aku ʻo Starfield ma mua o hoʻokahi miliona mau mea pāʻani i ka lā hoʻomaka. ʻO kēia hui pū ʻana ma waena o New York Liberty a me Xbox ʻaʻole i hōʻike wale i ka intersection o nā haʻuki a me nā pāʻani akā pili pū kekahi me nā milestone mōʻaukala no nā ʻaoʻao ʻelua. Me ka hoʻokuʻu ʻana o Starfield, ʻo ia ka pāʻani wikiō nui loa a Bethesda Studios i loko o hoʻokahi mau makahiki, a ʻo ka New York Liberty e ʻike nei i ko lākou manawa maikaʻi loa i ka mōʻaukala franchise, hōʻailona ka hui ʻana i kahi manawa hoihoi no nā hui ʻelua.

Sources:

– Xbox (xbox.com)

- ʻO Bethesda Softworks (bethesda.net)