ʻO ka wā hou o ka ʻimi ʻana i ka lewa: ʻo ka wā e hiki mai ana o nā kahua mokulele ʻoihana

He iwakāluakūmālima mau makahiki i hala mai ka hoʻomaka ʻana o ka module Zarya, e hōʻailona ana i ka hoʻomaka ʻana o ka International Space Station (ISS). Ke hoʻomau nei ka makahiki o ka ISS, kū mai nā nīnau e pili ana i kona lōʻihi a me nā hoʻolālā o NASA no ka wā e hiki mai ana. ʻOiai ʻo ka hōʻoia ʻana i ka noho mau ʻana o ke kanaka ma ka orbit haʻahaʻa haʻahaʻa he mea nui loa, ke noʻonoʻo nei ʻo NASA i ka hoʻololi ʻana mai ke aupuni i hoʻokele ʻia i nā kikowaena kikowaena.

ʻO ka hoʻolālā o NASA i kēia manawa e hoʻohana i ka ISS, inā hiki, a hiki i 2030. Ma waho aʻe o kēlā, ʻo ka manaʻolana e loaʻa i nā hui pilikino e lawe i ka reins a hoʻokumu i kā lākou mau mea ponoʻī ma ka orbit haʻahaʻa honua. A laila e hoʻolimalima ʻo NASA i ka manawa ma kēia mau hale kūʻai ʻoihana e hoʻokipa i nā astronauts mai nā ʻāina like ʻole, a me nā mākaʻikaʻi mokulele.

Eia nō naʻe, ʻo ka hopohopo i kēia manawa inā e hoʻohana ʻia nā keʻena pilikino i ka makahiki 2030, hiki ke alakaʻi i kahi āpau i nā hiki. ʻO ka mōʻaukala, ua hoʻokau ʻia kēlā mau āpau i nā pilikia i ka lele ʻana o ke kanaka, e like me ka mea i ʻike ʻia i ka wā hoʻomaha ma waena o ka misionari hope loa ʻo Apollo a me ka hiki ʻana mai o ka Space Shuttle, a i kēia manawa, ma mua o ke komo ʻana o SpaceX's Crew Dragon i ka lawelawe. I kēia manawa a puni, ʻike ʻia ʻo NASA i kahi kūlana maikaʻi aʻe me nā kaʻa he nui i kona hoʻokuʻu ʻia.

ʻAʻole i nā kaʻa ka paʻakikī akā i ka hoʻoholo ʻana i kahi e hele ai kēia mau mokulele. Ua hui pū ʻo NASA me nā ʻoihana like ʻole, ʻo ia hoʻi ʻo Axiom Space, Blue Origin, a me Voyager Space, e hoʻomohala i nā wahi orbit honua haʻahaʻa (CLDs). Manaʻo ka ʻoihana e hāʻawi i nā ʻaelike no kēia mau kikowaena pilikino e 2026.

Eia nō naʻe, ʻo ka nīnau maoli inā hiki i kēia mau hui ke hoʻokō i nā manawa a me nā pilikia kālā. ʻO ke kūkulu ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i kahi kikowaena kikowaena he hana paʻakikī e koi ana i ka manawa a me ka hoʻopukapuka nui. ʻOiai ʻaʻole kūpono kahi āpau i ka orbit honua haʻahaʻa, ua wehe ʻo Phil McAlister, ka luna o ka ʻāpana mokulele mokulele ʻo NASA, i ka hiki ke alakaʻi i kahi hopena lōʻihi. Manaʻo ʻo ia i ka hoʻohana ʻana i nā kaʻa kaʻa i loaʻa, e like me Crew Dragon a me Starliner, hiki ke hoʻemi iki i ka hopena o kahi āpau.

ʻO kekahi o nā paʻakikī e kū nei i ka wā e hiki mai ana o nā kikowaena kikowaena kalepa ʻo ke kālā. I ka hoʻopaʻa ʻana o ke aupuni US i kāna kālā, ua manaʻo ʻia nā ʻoki kālā federal, hiki ke hoʻopilikia i nā hoʻolālā o NASA. ʻOiai nā paʻakikī paʻakikī, ʻo ka pahuhopu ka hōʻoia ʻana i kahi hoʻololi maʻemaʻe i nā keʻena i hoʻohana ʻia i ka ʻoihana a hoʻopaʻa i ke ala no kahi au hou o ka mākaʻikaʻi lewa.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

- He aha ka International Space Station?

ʻO ka International Space Station (ISS) kahi kahua ākea e noho ai ma ka orbit honua haʻahaʻa, i hoʻohana pū ʻia e NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, a me CSA. He hale hana ia no ka noiʻi ʻepekema a me ka launa pū ʻana o ka honua ma ka ʻimi ʻana i ka lewa.

- No ke aha e noʻonoʻo ai ʻo NASA i ka hoʻololi ʻana i nā kikowaena kikowaena ʻoihana?

Manaʻo ʻo NASA e hoʻomau i ka noho mau ʻana o ke kanaka ma ka orbit haʻahaʻa honua i ka wā e ʻimi ana i nā palena hou i ka lewa. ʻO ka hoʻololi ʻana i nā kikowaena kikowaena hana ʻoihana e ʻae iā NASA e kālele i kāna mau kumuwaiwai i nā misionari ʻoi aku ka makemake, ʻoiai ʻo nā hui pilikino e lawe i nā hana maʻamau i ka orbit haʻahaʻa honua.

- He aha nā pilikia i ka hoʻomohala ʻana i nā hale kūʻai mokulele?

ʻO ke kūkulu ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i kahi kikowaena he hana koʻikoʻi ia e pono ai ka hoʻolālā nui, kālā, a me ka hoʻonohonoho ʻana. Ke kū nei nā hui pilikino i ka paʻakikī o ka hālāwai ʻana i nā manawa paʻa a me nā pilikia kālā ʻoiai e hōʻoia ana i ka palekana a me ka hana o kā lākou mau kikowaena. Eia kekahi, ʻo ka loaʻa ʻana o ke kālā kūpono no kēia mau hana he mea koʻikoʻi ia no kā lākou kūleʻa.

- Pehea e hiki ai i kahi āwaha i loko o ka orbit haʻahaʻa ka hopena i ka noiʻi a me ka ʻimi ʻana?

ʻOiai ʻaʻole makemake ʻia kahi āpau i ka orbit haʻahaʻa haʻahaʻa, manaʻo ʻo NASA ʻaʻole ia he pōʻino inā he pōkole ia. Hiki i ke keʻena ke hoʻohana i nā kaʻa holo moku, e like me Crew Dragon a me Starliner, e hōʻemi i ka hopena i nā hana noiʻi. Eia nō naʻe, he mea nui ka hoʻoikaika ʻana i kahi hoʻololi maʻalahi e pale i nā pilikia i ka holomua ʻepekema a me ka hui pū ʻana o ka honua.

- He aha ka palena manawa no ka hoʻololi ʻana i nā kikowaena kikowaena hana pāʻoihana?

Manaʻo ʻo NASA e hāʻawi i nā ʻaelike no nā wahi orbit honua haʻahaʻa (CLD) i nā hui pilikino ma 2026. Eia naʻe, ʻaʻole maopopo ka mākaukau o kēia mau mea hana a me ko lākou kūlana hana ma 2030. He ʻāina ulu e pili ana i nā kumu like ʻole, me ke kālā, ka holomua ʻenehana, a me nā koi hoʻoponopono.