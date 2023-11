E pilikia anei ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu?

I kēia au kikohoʻe, ua lilo nā smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola. Ke hilinaʻi nei mākou iā lākou no ka kamaʻilio, ka leʻaleʻa, a me nā hana ʻē aʻe. Eia nō naʻe, i ka hoʻoiho ʻana i nā polokalamu hou aʻe, hiki i kā mākou mau mea hana ke lilo i cluttered a lohi. No ka pale ʻana i kēia, koho nā mea hoʻohana e hoʻopau i kekahi mau polokalamu a lākou e hoʻohana ʻole ai. Akā, pilikia anei ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu? E ʻike kākou.

ʻO ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu pili i ke kaʻina hana o ka hoʻopau ʻana a i ʻole ka hoʻopau ʻana i kekahi mau noi ma kāu kelepona. Mālama kēia hana i ka holo ʻana o ka polokalamu ma ke kua a me ka ʻai ʻana i nā kumuwaiwai ʻōnaehana. Hiki iā ia ke lilo i ala kūpono e hoʻokuʻu i kahi waihona, hoʻomaikaʻi i ke ola pākaukau, a hoʻomaikaʻi i ka hana holoʻokoʻa.

Nīnau: Hiki ke hoʻopau i nā polokalamu ke hoʻopōʻino i kaʻu kelepona?

A: ʻO ka maʻamau, ʻo ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu ʻaʻole e hoʻopilikia i kāu kelepona. He hana palekana a hiki ke hoʻololi.

Nīnau: E pili ana anei ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻia i kaʻu polokalamu?

A: ʻO ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻia, ʻike ʻia hoʻi ʻo bloatware, hiki ke pōmaikaʻi no ka mea e hōʻemi ana i ka clutter pono ʻole. Eia naʻe, e akahele a pale aku i ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu ʻōnaehana koʻikoʻi, no ka mea hiki ke alakaʻi i ka paʻa ʻole a i ʻole nā ​​​​hana hewa.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻohana i kahi polokalamu kīnā?

A: ʻAʻole, ke pio ka polokalamu, lilo ia i mea ʻole a hiki ʻole ke hoʻohana ʻia a hoʻā hou ʻia.

ʻOiai ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu, he mea nui e hoʻomaopopo he pono kekahi mau polokalamu no ka hana pono o kāu kelepona. ʻO ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu ʻōnaehana koʻikoʻi a i ʻole nā ​​mea i koi ʻia no nā hiʻohiʻona koʻikoʻi, e like me ka memo a kelepona paha, hiki ke alakaʻi i nā pilikia i manaʻo ʻole ʻia. No laila, manaʻo ʻia e noiʻi i ke kumu o ka app a me nā hopena hiki ke hoʻopau ʻia.

ʻO kahi mea ʻē aʻe e noʻonoʻo ai, ʻo ka hoʻopau ʻana i kahi app ʻaʻole ia e hoʻopau holoʻokoʻa mai kāu kelepona. Loaʻa paha nā ʻikepili a me nā faila o ka app i kahi waihona, no laila inā ʻoe e ʻimi nei e hoʻokuʻu i ka hoʻomanaʻo, ʻoi aku ka maikaʻi o ka wehe ʻana i ka app.

I ka hopena, hiki i ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu ke lilo i mea hana pono no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana o kāu kelepona a hoʻopau i kāu kelepona. Eia nō naʻe, he mea koʻikoʻi ka hoʻomaʻamaʻa makaʻala a pale i ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu ʻōnaehana koʻikoʻi. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu a me nā hopena kūpono o ka hoʻopau ʻana i kahi polokalamu, hiki iā ʻoe ke hoʻoholo i ka ʻike e hoʻomaikaʻi i kāu ʻike kelepona.