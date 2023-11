E haʻalele paha ʻo COVID?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi COVID-19 i nā ola ma ka honua holoʻokoʻa, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei inā e pau kēia maʻi. ʻOiai ʻaʻole maopopo ka wā e hiki mai ana, manaʻo nui ka poʻe loea me ka hoʻomau mau ʻana, hiki iā mākou ke hoʻopau i kēia maʻi maʻi pōʻino.

He aha ka COVID-19?

ʻO COVID-19, pōkole no ka maʻi coronavirus 2019, he maʻi maʻi maʻi i hoʻokumu ʻia e ka maʻi ʻeha ʻeha o ka hanu maʻi coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Ua ʻike mua ʻia ma Wuhan, Kina, i ka hopena o 2019 a ua hoʻolaha ʻia i ka honua holoʻokoʻa, e alakaʻi ana i nā miliona o nā maʻi a me nā make.

E nalo loa anei ka COVID-19?

ʻOiai paʻakikī ka wānana i ke ala e hiki mai ana o ka maʻi, ʻaʻole paha e nalowale loa ʻo COVID-19. Akā, hiki ke lilo i hope, ʻo ia hoʻi, e hoʻomau ʻia ka laha ʻana i ka heluna kanaka akā ma nā pae haʻahaʻa, e like me ka maʻi maʻi kau. Eia nō naʻe, ma o ka hoʻopaʻa ʻana a me nā hana olakino olakino maikaʻi, hiki iā mākou ke hoʻomalu i ka maʻi a hōʻemi i kona hopena.

Pehea e hiki ai iā mākou ke hoʻomalu iā COVID-19?

Pono ka hoʻomalu ʻana i ka COVID-19 i kahi ala he nui. He kuleana koʻikoʻi ka lāʻau lapaʻau i ke kūkulu ʻana i ka pale ʻana a me ka hōʻemi ʻana i ka paʻakikī o ka maʻi. Eia kekahi, ʻo ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka maʻemaʻe maikaʻi, e like me ka holoi lima pinepine ʻana a me ka hoʻohana ʻana i nā masks, hiki ke kōkua i ka pale ʻana i ka maʻi maʻi. ʻO ka hoʻāʻo ʻana, ka hoʻopili ʻana i ka hoʻopili ʻana, a me nā hana quarantine he mea nui hoʻi e ʻike a hoʻokaʻawale i nā poʻe maʻi.

Pehea e pili ana i nā ʻano hou?

ʻO nā ʻano hou o ka maʻi maʻi, e like me ka Delta variant, ua hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka piʻi ʻana o ka transmissibility a me ke kūʻē ʻana i nā kano. Eia nō naʻe, hāʻawi mau nā lāʻau lapaʻau i kēia manawa i ka pale nui mai ka maʻi koʻikoʻi a me ka halemai. ʻO ka nānā mau ʻana i nā ʻano like ʻole a me ka hoʻololi ʻana i nā kano a me nā hoʻolālā olakino olakino e like me ka mea nui i ka mālama ʻana i ka maʻi.

Panina

ʻOiai ʻaʻole nalo loa ʻo COVID-19, hiki iā mākou ke hana i ke kāohi ʻana i kona hoʻolaha ʻana a me ka hōʻemi ʻana i kona hopena ma o ka hoʻopaʻa ʻana, nā hana olakino lehulehu, a me ka noiʻi mau. Ma ka hoʻomau ʻana i ka ʻike, ka hahai ʻana i nā alakaʻi, a me ke kākoʻo ʻana i nā hana honua, hiki iā mākou ke lanakila pū i kēia maʻi maʻi a nānā i mua i ka wā e hiki mai ana. E hoʻomanaʻo, ua hui pū mākou a pau.