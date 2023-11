E hoʻi hou mai ʻo COVID?

Ke hoʻomau nei ka honua i ka hakakā ʻana me ka maʻi maʻi maʻi COVID-19, he nīnau i ka noʻonoʻo o ka poʻe he nui inā e hoʻi hou ka maʻi i ka wā e hiki mai ana. ʻOiai ʻaʻole hiki ke wānana me ka maopopo, ua ʻōlelo ka poʻe loea i ka hopohopo o ka hiki ʻana o COVID-19. Eia ka mea pono e ike.

He aha ka hoʻi hou?

I ka pōʻaiapili o kahi maʻi maʻi maʻi, ʻo ka hoʻi hou ʻana e pili ana i ka puka hou ʻana a i ʻole ke ala hou ʻana o ka maʻi ma hope o ka manawa o ka emi ʻana a i ʻole ka paʻa ʻana.

No ke aha e hoʻi hou mai ai ka COVID-19?

ʻO kekahi mau mea e hoʻopili i ka hiki ke hoʻāla hou ʻia ka COVID-19. ʻO kahi kumu nui ka loaʻa ʻana o nā ʻano hou o ka maʻi maʻi, ʻoi aku ka hiki ke hoʻololi a kūʻē paha i nā kano i loaʻa. Eia kekahi, ʻo ka hoʻomaha ʻana o nā hana olakino olakino, e like me nā kauoha mask a me ka hele ʻana i ka nohona, hiki ke hana i nā manawa no ka laha wikiwiki ʻana o ka maʻi.

He aha ka hana e pale ai i ka hoʻi ʻana mai?

I mea e pale ai i ka hiki hou ʻana o COVID-19, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomau i ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino a me nā ʻōlelo aʻoaʻo. Hoʻopili kēia i ka loaʻa ʻana o ke kano, hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻomaʻemaʻe lima maikaʻi, ʻaʻahu ʻana i nā masks i nā wahi ākea a i ʻole ka pilikia nui, a me ka mālama ʻana i kahi mamao kino mai nā poʻe ʻē aʻe. He mea nui ka nānā ʻana a me ka nānā ʻana i nā ʻano hou e ʻike a pane koke i nā mea hoʻoweliweli.

E pale anei nā lāʻau lapaʻau mai ka hoʻi ʻana mai?

Ua hōʻike ʻia nā lāʻau lapaʻau i ka maikaʻi loa i ka hōʻemi ʻana i ka paʻakikī o COVID-19 a me ka pale ʻana i nā hale hoʻokipa a me nā make. Eia nō naʻe, ʻokoʻa paha kā lākou hopena i nā ʻano hou. Ke nānā ikaika nei nā mea hana lāʻau lapaʻau i ke kūlana a ke hana nei i ka hoʻomohala ʻana i nā pana booster a i ʻole nā ​​​​lāʻau lapaʻau i hoʻololi ʻia no ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻano like ʻole inā pono.

Panina

ʻOiai ʻaʻole maopopo ka ala e hiki mai ana o COVID-19, he mea koʻikoʻi ia e noho makaʻala a mākaukau no ka hiki ke hoʻi mai. Ma ka hoʻomau ʻana i ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino, ka loaʻa ʻana o ke kano, a me ka hoʻomau ʻana i ka ʻike e pili ana i nā mea hou loa, hiki iā mākou ke hana pū i ka hōʻemi ʻana i ka hopena o ke ala hou ʻana a pale iā mākou iho a me ko mākou kaiāulu. E noho palekana a noho ʻike.

NPP

Nīnau: Hiki i ka COVID-19 ke hoʻi mai inā paha ka nui o ka poʻe i kano?

A: ʻOiai e hoʻemi nui nā lāʻau lapaʻau i ka pilikia o ka maʻi koʻikoʻi a me ka hoʻokipa ʻana i ka hale maʻi, hiki nō ke kū mai nā maʻi holomua. Eia hou, hiki ke puka mai nā ʻano hou i hiki ke pale aku i ka pale i hāʻawi ʻia e nā kano o kēia manawa.

Nīnau: Pehea mākou e ʻike ai i ka hoʻi hou ʻana o COVID-19?

A: Ke hoʻomau nei ka nānā ʻana a me ka nānā ʻana i nā ʻōnaehana, e like me ka hoʻāʻo ʻana, ka huli ʻana i ka pilina, a me ke kaʻina genomic, e kōkua i ka ʻike ʻana i ka piʻi ʻana o nā hihia COVID-19 a i ʻole ka puka ʻana mai o nā ʻano hou.

Nīnau: E hoʻihoʻi hou ʻia nā laka inā hoʻi mai ka COVID-19?

A: ʻO ka hoʻoholo e kau hou i nā laka a i ʻole nā ​​​​hana palena ʻē aʻe e hilinaʻi ʻia i ka paʻakikī a me ka nui o ke ala hou ʻana. E loiloi nā luna olakino olakino i ke kūlana a hoʻokō i nā hana e like me ka hoʻēmi ʻana i ka laha o ka maʻi.