E puhi anei ʻo COVID iā ia iho?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi COVID-19 i ka pōʻino ma ka honua holoʻokoʻa, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei inā e pau ka maʻi iā ia iho. Me ka puka ʻana mai o nā ʻano hou a me ka hoʻomau ʻana i ka hoʻāʻo ʻana i ka maʻi, ʻo ka nīnau inā e nalo maoli ka COVID-19 i ke kumuhana o ka hoihoi nui a me ka hopohopo.

He aha ka manaʻo o ka maʻi virus e "puhi iā ia iho"?

Ke kamaʻilio nei mākou e pili ana i kahi maʻi e ʻā ana iā ia iho, ke ʻōlelo nei mākou i kahi hiʻohiʻona kahi e liʻiliʻi ai ka maʻi maʻi a nalowale loa me ka ʻole o ka pono o ka lāʻau lapaʻau ākea a i ʻole nā ​​​​hana hoʻomalu ʻē aʻe. Hiki kēia ma muli o ka hui pū ʻana o nā kumu, me ka pale kūlohelohe i loaʻa ma o ka maʻi, ka hoʻololi ʻana o ka maʻi i loko o kahi ʻano koʻikoʻi liʻiliʻi, a i ʻole ka emi ʻana o ka poʻe maʻalahi.

Aia kahi manawa e hoʻopau ai ʻo COVID-19 iā ia iho?

ʻOiai hiki i kekahi mau maʻi ke puhi iā lākou iho, ʻaʻole paha e hiki mai me COVID-19 i ka wā e hiki mai ana. Ua hoʻopili ʻia ka maʻi maʻi i nā miliona o ka poʻe ma ka honua holoʻokoʻa, akā ʻo ka hapa nui o ka poʻe o ka honua e maʻa mau i ka maʻi. Eia kekahi, ʻo ka puka ʻana mai o nā ʻano hou, e like me ke ʻano Delta hiki ke hoʻololi ʻia, he mea paʻakikī koʻikoʻi i ka loaʻa ʻana o ka pale ʻana i nā holoholona.

He aha ke kuleana o nā lāʻau lapaʻau i ka pale ʻana i ka maʻi mai ke ahi?

He kuleana koʻikoʻi ka hoʻopaʻa ʻana i ka maʻi maʻi. Kōkua nā lāʻau lapaʻau i ke kūkulu ʻana i ka pale ʻana i ka maʻi maʻi, e hōʻemi ana i ka paʻakikī o ka maʻi a me ka pale ʻana i nā hale hoʻokipa a me nā make. Ma ka hoʻopaʻa ʻana i kahi hapa nui o ka heluna kanaka, hiki iā mākou ke hoʻolōʻihi i ka hoʻolaha ʻana o ka maʻi a hiki i ka loaʻa ʻana o ka palekana herd, kahi e pale ʻole ai ka poʻe i ka maʻi e pale ai i kona hoʻolaha ākea.

Panina

ʻOiai he mea maʻamau ka manaʻolana e hoʻopau ʻo COVID-19 iā ia iho, ʻo ka ʻoiaʻiʻo ʻaʻole hiki ke hana ʻia me ka ʻole o ka hana nui. ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ko mākou pale maikaʻi loa i ka maʻi maʻi, a he mea nui ia i ka poʻe e hoʻomau i ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino e hōʻemi i ka laha ʻana o COVID-19. Ma ka hana pū ʻana a me ka makaʻala, hiki iā mākou ke lanakila i kēia pilikia olakino honua a hoʻi i kahi ʻano maʻamau.