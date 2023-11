E lanakila paha ʻo Amazon iā Walmart?

I ka honua o ka hale kūʻai, ua hakakā ʻelua mau kanaka nunui no ke kūlana kiʻekiʻe: Amazon a me Walmart. ʻOiai ʻo Walmart ka lōʻihi o ka ikaika nui i ka hale kūʻai brick-a-mortar, ua piʻi wikiwiki ʻo Amazon e lilo i hale mana i ka ʻoihana e-commerce. ʻO ka nīnau ma ka noʻonoʻo o kēlā me kēia kanaka inā paha e loaʻa ʻo Amazon iā Walmart a koi i ke kūlana kiʻekiʻe o ka honua kūʻai.

ʻAʻole hiki ke mālama ʻia ka piʻi ʻana o ka meteoric o Amazon i nā makahiki i hala. Ua hoʻololi ka hui i ke ʻano o ka kūʻai ʻana o ka poʻe, hāʻawi i kahi koho nui o nā huahana, nā kumukūʻai hoʻokūkū, a me nā koho hāʻawi kūpono. Me kāna papahana lālā Prime, ua hana ʻo Amazon i kahi waihona mea kūʻai kūpaʻa e hoʻomau nei e ulu. ʻO ka loaʻa ʻana o ka Whole Foods Market i hōʻailona ʻia i kona komo ʻana i ka ʻoihana hale kūʻai, e hoʻonui hou ana i kona hiki.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua lōʻihi ka noho ʻana o Walmart me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai kino. Ua hoʻolilo nui ka mea kūʻai nui i kāna mau e-commerce e hoʻokūkū me Amazon. Ke piʻi mau nei nā kūʻai pūnaewele a Walmart, a ua hana ka hui i nā loaʻa hoʻolālā e hoʻoikaika i kona kūlana ma ke kikowaena kikowaena.

ʻOiai ua hana nui ʻo Amazon, ʻaʻole maʻalahi ka lanakila ʻana iā Walmart. Hāʻawi nā hale kūʻai kino o Walmart i kahi pae o ka maʻalahi a me ka wikiwiki i hiki ʻole iā Amazon ke hoʻohālikelike. Eia kekahi, ʻo ka pilina ikaika o Walmart me nā mea hoʻolako a me kona hiki ke hāʻawi i nā kumukūʻai hoʻokūkū e hāʻawi iā ia i kahi ʻoi hoʻokūkū.

NPP:

Nīnau: He aha ka e-commerce?

A: E pili ana ka E-commerce i ke kūʻai ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā waiwai a me nā lawelawe ma ka pūnaewele.

Nīnau: He aha ka hale kūʻai brick-a-mortar?

A: ʻO nā hale kūʻai brick-a-mortar e pili ana i nā hale kūʻai kino kuʻuna kahi e hiki ai i nā mea kūʻai ke kipa a kūʻai i ke kanaka.

Nīnau: He aha ka lālā Prime?

A: ʻO ka lālā o Prime he lawelawe kau inoa i hāʻawi ʻia e Amazon e hāʻawi ana i nā pono like ʻole i kona mau lālā, me ka hoʻouna manuahi a me ka wikiwiki, ke komo ʻana i nā lawelawe streaming, a me nā kuʻikahi kūʻokoʻa.

Nīnau: He aha ka Whole Food Market?

A: ʻO Whole Foods Market kahi kaulahao hale kūʻai i ʻike ʻia no kona nānā ʻana i nā huahana kūlohelohe a me nā mea kūlohelohe. Ua loaʻa iā Amazon ma 2017.

ʻOiai ke hoʻomau nei ke kaua ma waena o Amazon a me Walmart, paʻakikī ke wānana i ka wā e hiki mai ana. Loaʻa i nā ʻoihana ʻelua ko lākou ikaika a ke ulu mau nei e hoʻokō i nā koi loli o nā mea kūʻai. ʻO ka mana o Amazon ma ka e-commerce a me ka noho kino kino o Walmart e lilo lākou i mau mea hoʻokūkū weliweli. E ʻike ʻia inā paha e lanakila ʻo Amazon iā Walmart, akā hoʻokahi mea maopopo: e hoʻomau ʻia ka ʻāina kūʻai e kēia mau mea kūʻai nui ʻelua.