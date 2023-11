No ke aha ʻaʻole pono ʻoe e hoʻopaʻa i nā polokalamu?

I ke ao wikiwiki o ka ʻenehana, he mea maʻamau i nā mea hoʻohana ke holo like i nā polokalamu he nui ma kā lākou kelepona a i ʻole kamepiula. Eia nō naʻe, ʻike ʻia ka manaʻo kuhi hewa e hoʻoikaika i ka pani ʻana i kēia mau polokalamu e hoʻomaikaʻi i ka hana o ka hāmeʻa a mālama i ke ola pākaukau. Kūlike ʻole i ka manaʻo kaulana, manaʻo ka poʻe loea e hana ʻoi aku ka ʻino ma mua o ka maikaʻi.

Ke hoʻopaʻa ikaika ʻoe i kahi polokalamu, ke pani nei ʻoe iā ia i lalo, me ka wehe ʻana iā ia mai ka hoʻomanaʻo ikaika o ka hāmeʻa. ʻOiai e like paha kēia me kahi hana kūpono e hoʻokuʻu i nā kumuwaiwai, hiki ke loaʻa nā hopena ʻino. Hoʻolālā ʻia nā ʻōnaehana hana hou, e like me iOS a me Android, e hoʻokele pono i nā kaʻina hana a me ka hoʻokaʻawale hoʻomanaʻo. Ke hoʻopaʻa ikaika ʻoe i kahi polokalamu, hiki i ka ʻōnaehana hana ke wehewehe iā ia ma ke ʻano he hōʻailona e hoʻomaka i ka wehe hou ʻana i ka app ma hope, hiki ke hoʻopau i ka ikehu a me nā kumuwaiwai ma mua o ka waiho wale ʻana iā ia e holo ana ma hope.

Eia hou, hiki i nā polokalamu pani ikaika ke hoʻopau i ka hiki o ka app ke hana i nā hana hope, e like me ka hoʻonui ʻana i ka ʻikepili a i ʻole ka loaʻa ʻana o nā leka. Hiki i kēia ke alakaʻi i ka lohi i ka loaʻa ʻana o ka ʻike koʻikoʻi a i ʻole e hoʻopilikia i nā polokalamu. No ka laʻana, ʻaʻole hiki i nā polokalamu leka uila ke hoʻouna i nā memo i ka manawa maoli inā ua pani ʻia lākou, e hopena i nā kamaʻilio ʻana a i ʻole nā ​​pane lohi.

NPP:

Nīnau: E hoʻoikaika anei ka pani ʻana i nā polokalamu i ke ola pākaukau?

A: ʻAʻole, ʻaʻole hiki ke hoʻomaikaʻi maikaʻi ʻia nā polokalamu pani pani. Hoʻolālā ʻia nā ʻōnaehana hana hou e hoʻokele pono i nā kaʻina hana a me ka hoʻokaʻawale hoʻomanaʻo.

Nīnau: Hiki ke hoʻoikaika i ka pani ʻana i nā polokalamu e wikiwiki i kaʻu hāmeʻa?

A: ʻAʻole hiki ke hoʻopaʻa i nā polokalamu i ka wikiwiki i kāu kelepona. Hoʻonohonoho pono ʻia ka ʻōnaehana hana no ka hoʻokele pono ʻana i nā kaʻina hana, a ʻo ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu e hoʻopau maoli i nā kumuwaiwai hou aʻe i ka wā e wehe hou ai ma hope.

Nīnau: Aia kekahi mau ʻokoʻa no ka hoʻoikaika ʻole ʻana i nā polokalamu?

A: I kekahi mau hihia kakaʻikahi, pono paha ke pani ʻana i kahi polokalamu inā ʻaʻole ia e pane a loaʻa paha kahi pilikia ʻenehana. Eia nō naʻe, ʻae ʻia e ʻae i ka ʻōnaehana hana e hoʻokele i nā kaʻina hana app.

I ka hopena, ʻaʻole pono pinepine ka hoʻopaʻa ʻana i nā polokalamu a hiki ke loaʻa nā hopena maikaʻi ʻole i ka hana a me ka hana. Ma kahi o ka hoʻopaʻa mau ʻana i nā polokalamu, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hilinaʻi ʻana i nā mana hoʻokele i kūkulu ʻia. Ma ka ʻae ʻana i ka holo ʻana o nā polokalamu ma ke kua, hiki iā ʻoe ke hōʻoia i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka multitasking, ka hoʻolaha ʻana i ka manawa, a me ka hoʻohana pono ʻana i nā kumuwaiwai o kāu kelepona.