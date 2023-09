He Kūlana Kūʻokoʻa: ʻO ke koʻikoʻi o ka Matter no nā polokalamu Home Smart

ʻO ka loaʻa ʻana o kahi home akamai hiki ke maʻalahi a ʻoluʻolu, akā hele pinepine ia me ka pilikia o ka hana ʻana i nā kūlana like ʻole no nā mea like ʻole. ʻO kēia ke ʻano o nā hubs, nā polokalamu, a me nā kaʻina hoʻonohonoho paʻakikī. ʻO Matter, kahi maʻamau ʻenehana hou no nā polokalamu home akamai, e manaʻo e hoʻoponopono i kēia pilikia ma o ka hāʻawi ʻana i kahi maʻamau āpau e hiki ai i nā mea āpau ke hoʻopili.

Ma kahi hoʻonohonoho home akamai, loaʻa paha iā ʻoe nā ʻōpuʻu kukui mai hoʻokahi hui, nā plugs mai kahi ʻē aʻe, kahi ʻōnaehana wai mai kahi hōʻailona ʻē aʻe, a me nā ea ea mai kahi ʻē aʻe. Pono paha kēlā me kēia huahana i kāna hub a me kāna polokalamu ponoʻī, a hoʻohana paha lākou i nā kūlana hoʻohui like ʻole e like me Zigbee, Z-wave, a me Ha-low. Hiki ke maʻalahi kēia hoʻonohonoho ʻāpana i nā mea hoʻohana.

Ke ʻimi nei ʻo Matter e hoʻohui i ka kaiaola home akamai ma o ka hāʻawi ʻana i kahi maʻamau i hiki i nā mea āpau ke hoʻohana. Me Matter, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i hoʻokahi home control hub o kāu koho, inā paha ʻo SmartThings, Google Home, Apple HomeKit, a i ʻole Alexa. E hana maʻalahi nā mea hana a pau me kāu hub i koho ʻia, me ka hoʻopau ʻana i ka pono no nā polokalamu a me nā hub he nui ma kou home.

Ma kahi o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hoʻonohonoho a me ka hoʻokele, lawe pū ʻo Matter i nā pono ʻē aʻe. Hiki ke hoʻohana ʻia nā mea hana ʻoiai ke pau ka pūnaewele no ka mea hiki iā lākou ke hoʻopili i kāu pūnaewele kūloko. E holo mālie ana nā hiʻohiʻona a me nā automation āu i hoʻonohonoho ai, me ka hōʻoia ʻana e paʻa mau ana kāu home akamai ma nā kūlana hoʻopahemo. Hoʻokaʻawale kēia hiʻohiʻona iā Matter mai nā ʻōnaehana home akamai ʻē aʻe.

Ua hoʻokuʻu ʻia ʻo Matter 1.0 i ka makahiki i hala, a e hoʻonui hou nā mea hou i ka wā e hiki mai ana i kāna mau hiʻohiʻona a me ka hoʻohālikelike ʻana i nā hāmeʻa. Aia ka palapala alanui i ke kākoʻo no nā ʻano mea like ʻole, me nā mea pono hale e like me nā robots vacuum, nā mea holoi, nā mea maloʻo, a me nā pahu hau. ʻO ka hapa nui o nā mea pāʻani nui i ka ʻoihana home akamai ua hana mua i ka hoʻopaʻa ʻana i ka Matter, e lilo ia i mea maʻamau i ʻae ʻia.

No nā mea hana e kū nei, aia nā hiʻohiʻona like ʻole. Hiki i kekahi mau polokalamu ke loaʻa i nā polokalamu hou ma o wifi e hoʻohālikelike iā lākou me Matter. E hōʻano hou ʻia nā Hubs, ma mua o nā hāmeʻa pilikino e hana pū me Matter, no laila pono ʻoe e mālama i kāu mau hub. Loaʻa paha i kekahi mau polokalamu Zigbee nā mea hou no ka hoʻohālikelike. E hoʻomau ka hana ʻana o nā mea hana ʻē aʻe me kā lākou mau ʻōnaehana.

No ka ʻae piha ʻana i nā pono o Matter, pono e kūʻai i nā polokalamu akamai hou e hele mai me ke kākoʻo Matter. Ke loaʻa nei ʻoe i nā huahana hou, hiki iā ʻoe ke hoʻololi mālie i nā mea kahiko me nā mea e pili ana i ka Matter, ma hope o ka hana ʻana i kahi ʻōnaehana home akamai i hoʻohui pū ʻia.

