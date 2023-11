No ke aha e loaʻa ʻole ai i kahi mea hoʻoikaika bivalent?

I nā makahiki i hala iho nei, ua lilo ka bivalent boosters i mea koʻikoʻi no ka pale ʻana i kekahi mau maʻi. Eia nō naʻe, aia kekahi mau kūlana i loaʻa ʻole i nā kānaka kēia pana booster. E noʻonoʻo kākou i nā kumu e haʻalele ai kekahi poʻe i ka loaʻa ʻana o ka bivalent booster.

ʻO ka mea mua, he mea nui e hoʻomaopopo i ke ʻano o ka bivalent booster. ʻO ka bivalent booster he lāʻau lapaʻau e hāʻawi i ka pale mai ʻelua mau maʻi kikoʻī. No ka laʻana, ʻo ka mea hoʻoikaika bivalent maʻamau ka mea e kiaʻi ai i ka maʻi maʻi maʻi a me ka diphtheria. Hiki i kēia mau maʻi ke hoʻoweliweli i ke ola, a ʻōlelo pinepine ʻia ka booster i kēlā me kēia ʻumi makahiki e mālama i ka pale.

ʻO kekahi kumu i loaʻa ʻole ai i kekahi mea hoʻoikaika bivalent ma muli o kahi maʻi maʻi a i ʻole maʻi maʻi. Loaʻa paha i kekahi poʻe ka moʻolelo lapaʻau e kūʻē i ka lawelawe ʻana i kekahi mau lāʻau lapaʻau. No ka laʻana, hiki ke ʻōlelo ʻia ka poʻe i loaʻa i ka maʻi maʻi maʻi i nā ʻāpana kano, e like me ka gelatin a i ʻole neomycin, e kūʻē i ka loaʻa ʻana o ka booster.

ʻO ke kumu ʻē aʻe no ka loaʻa ʻole ʻana o ka bivalent booster he mau manaʻo pilikino a kumu hoʻomana paha. Hiki paha i kekahi poʻe ke kūʻē i ka lāʻau lapaʻau a paʻa paha i nā manaʻo hoʻomana e hōʻemi i ka hoʻohana ʻana i kekahi mau lāʻau lapaʻau. ʻOiai he mau koho pilikino kēia mau kumu, he mea nui e hoʻomaopopo he hiki ke loaʻa nā hopena ʻaʻole no ke kanaka wale nō akā no ke olakino lehulehu.

NPP:

Nīnau: Aia kekahi mau hopena ʻaoʻao e pili ana i ka bivalent boosters?

A: E like me nā lāʻau lapaʻau, hiki i ka bivalent boosters ke loaʻa nā hopena ʻaoʻao. ʻO nā hopena ʻaoʻao maʻamau, ʻo ia ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ke kuni ʻoluʻolu, a me ka luhi. Kakaʻikahi nā hopena ʻaoʻao koʻikoʻi.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa i ka bivalent booster inā hāpai au?

A: He palekana ka loaʻa ʻana o kahi mea hoʻoikaika bivalent i ka wā o ka hāpai ʻana, ʻoi aku ka nui inā pono ʻoe i hoʻokahi. Eia nō naʻe, ʻōlelo mau ʻia e kūkākūkā me kāu mea mālama ola ma mua o ka loaʻa ʻana o ke kano.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ka pale ʻana mai ka bivalent booster?

A: Hiki ke ʻokoʻa ka palekana i hāʻawi ʻia e ka bivalent booster ma muli o ka maʻi. No ka ma'i ma'i ma'i a me ka ma'i ma'i ma'i, ua paipai 'ia ka pana ho'oikaika 'ana i kēlā me kēia 'umi makahiki no ka mālama 'ana i ka pale.

I ka hopena, ʻoiai he mea koʻikoʻi nā mea hoʻoikaika bivalent i ka pale ʻana i nā maʻi, aia nā kumu kūpono e koho ai kekahi ʻaʻole e loaʻa iā lākou. Inā ma muli o nā kūlana olakino, nā allergies, nā manaʻo pilikino, a i ʻole nā ​​kumu hoʻomana, he mea koʻikoʻi ia e mahalo i nā koho pākahi me ka noʻonoʻo ʻana i ka hopena i ke olakino lehulehu. E like me nā manawa a pau, ʻo ke kūkākūkā me kahi mea mālama ola ke ala maikaʻi loa e hoʻoholo ai e pili ana i ka lāʻau lapaʻau.