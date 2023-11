By

No ke aha i lawe ʻia ai ʻo Zostavax mai ka mākeke?

Ma kahi neʻe kamahaʻo, ua hoʻolaha aku nei ka hui lāʻau lapaʻau ʻo Merck e hoʻopau i kāna kano shingles kaulana, ʻo Zostavax. Ua haʻalele kēia hoʻoholo i nā poʻe he nui e noʻonoʻo nei no ke aha e lawe ʻia ai ka lāʻau lapaʻau i hoʻohana nui ʻia mai ka mākeke. E noʻonoʻo kākou i nā kumu o kēia ulu ʻana i manaʻo ʻole ʻia.

ʻO ka hopena o Zostavax:

Ua hoʻokomo ʻia ʻo Zostavax i ka makahiki 2006 ma ke ʻano he kano mua no ka pale ʻana i ka shingles, kahi maʻi ʻeha a hiki ke hoʻonāwaliwali ʻia ma muli o ka hoʻāla hou ʻana o ka maʻi varicella-zoster, ʻo ia hoʻi ke kumu o ka moa. Ua ʻike ʻia ka lāʻau lapaʻau ma kahi o 51% maikaʻi i ka pale ʻana i nā maʻi maʻi a me 67% maikaʻi i ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ka postherpetic neuralgia, kahi hoʻopiʻi maʻamau o nā shingles.

ʻO ka hiki ʻana mai o kahi kano hou a hoʻomaikaʻi ʻia:

ʻO ke kumu nui o ka hoʻopau ʻana o Zostavax ʻo ia ka hoʻokomo ʻana i kahi kano hou a ʻoi aku ka maikaʻi i kapa ʻia ʻo Shingrix. Hoʻomohala ʻia e GlaxoSmithKline, hoʻohanohano ʻo Shingrix i ka nui o ka maikaʻi ma mua o 90% i ka pale ʻana i nā shingles a me nā neuralgia postherpetic. ʻO kēia hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i ka hopena ua alakaʻi i ka emi ʻana o ka hoʻohana ʻana iā Zostavax, e koi ana iā Merck e haʻalele iā ia mai ka mākeke.

Nā hopohopo e pili ana i ka emi ʻana o ka pono o Zostavax:

ʻO kekahi kumu ʻē aʻe i ka lawe ʻia ʻana o Zostavax ʻo ia ka emi ʻana o ka pono i ka wā. Ua hōʻike ʻia nā haʻawina e emi nui ana ka pale o ka lāʻau lapaʻau ma hope o nā makahiki mua, e waiho ana i nā poʻe me nā shingle ma hope o ke ola. ʻO kēia emi ʻana o ka pono, i hui pū ʻia me ka loaʻa ʻana o kahi koho ʻoi aku ka ikaika, ua hōʻemi hou i ka noi no Zostavax.

NPP:

Nīnau: Ua palekana anei ʻo Zostavax e hoʻohana?

A: ʻAe, ua manaʻo ʻia ʻo Zostavax he palekana a maikaʻi hoʻi no ka pale ʻana i ka maʻi shingle. Eia nō naʻe, ʻaʻole ia e ʻōlelo ʻia ma muli o ka loaʻa ʻana o kahi kano ʻoi aku ka maikaʻi, ʻo Shingrix.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻololi mai Zostavax iā Shingrix?

A: ʻAe, inā ua loaʻa iā ʻoe ma mua o Zostavax, ua ʻōlelo ʻia e hoʻopau i ka moʻo o ka lāʻau lapaʻau shingles me Shingrix e hōʻoia i ka palekana kiʻekiʻe.

Nīnau: E loaʻa ana iā Zostavax i ka wā e hiki mai ana?

A: Ua hoʻopau ʻo Merck i ka hana a me ka hāʻawi ʻana iā Zostavax, no laila ʻaʻole hiki ke loaʻa i ka wā e hiki mai ana.

I ka hopena, hiki ke hoʻokuʻu ʻia ka hoʻopau ʻana o Zostavax i ka hiki ʻana mai o kahi lāʻau lapaʻau ʻoi aku ka maikaʻi, ʻo Shingrix, a me nā hopohopo e pili ana i ka emi ʻana o ka pono o Zostavax i ka manawa. ʻOiai ua manaʻo ʻia ʻo Zostavax he palekana, ua paipai ʻia nā poʻe e koho i ka pale ʻoi aku i hāʻawi ʻia e Shingrix.