No ke aha i hoʻomanaʻo ʻia ai ʻo Shingrix?

Ma kahi kahaha o nā hanana, ua hoʻomanaʻo ʻia ka lāʻau lapaʻau shingles kaulana, ʻo Shingrix, ma muli o nā hopohopo palekana. Ua haʻalele ka hoʻomanaʻo ʻana i nā poʻe he nui e noʻonoʻo nei no ke aha i lawe ʻia ai ka lāʻau lapaʻau i hoʻohana nui ʻia a hilinaʻi ʻia mai ka mākeke. E noʻonoʻo kākou i nā kumu o kēia hoʻomanaʻo i manaʻo ʻole ʻia.

ʻO Shingrix, i hoʻomohala ʻia e ka hui lāʻau lapaʻau ʻo GlaxoSmithKline (GSK), he lāʻau lapaʻau i hoʻohana ʻia no ka pale ʻana i ka shingles, kahi maʻi maʻi ʻeha i hoʻokumu ʻia e ka maʻi varicella-zoster. He mea maikaʻi loa ʻo Shingrix i ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ka shingles a me kona mau pilikia, e lilo ia i mea koho maikaʻi loa no nā poʻe o 50 mau makahiki a keu.

Eia nō naʻe, ʻo nā hōʻike hou e pili ana i nā hopena maikaʻi ʻole ma hope o ka hoʻokele Shingrix ua hāpai i nā hopohopo. Loaʻa kēia mau hopena i nā hopena maʻi koʻikoʻi, e like me ka anaphylaxis, a me nā hopena ʻaoʻao ʻē aʻe e like me ke kuni, ka ʻeha ʻiʻo, a me ka luhi. ʻOiai ka liʻiliʻi o ka nui o nā hihia i hōʻike ʻia i ka nui o ka nui o nā kau i lawelawe ʻia, ʻo ke koʻikoʻi o kēia mau hopena i koi aku i nā luna olakino e hana.

ʻO ka hopena, ua hoʻomaka ka Food and Drug Administration (FDA) i kahi hoʻomanaʻo iā Shingrix e noiʻi pono i nā pilikia palekana e pili ana i ka maʻi. ʻO ka hoʻomanaʻo ʻana he hana makaʻala e hōʻoia i ka maikaʻi o ka poʻe e loaʻa ana i ke kano a nānā i nā pilikia e pili ana.

NPP:

Nīnau: He aha ka anaphylaxis?

A: ʻO ka anaphylaxis kahi maʻi maʻi koʻikoʻi a hiki ke hoʻoweliweli i ke ola i hiki ke loaʻa i loko o nā minuke o ka loaʻa ʻana i kahi allergen. Hiki iā ia ke hōʻailona e like me ka pilikia o ka hanu ʻana, ka pehu ʻana o ka maka a me ka ʻāʻī, ka puʻuwai wikiwiki, a me ka hāʻule ʻana o ke koko.

Nīnau: Pehea ka maikaʻi o Shingrix i ka pale ʻana i nā shingles?

A: He maikaʻi loa ʻo Shingrix, me nā haʻawina e hōʻike ana e hōʻemi ana ia i ka pilikia o ka shingles ma mua o 90%. He kōkua nō hoʻi ia e pale aku i ka neuralgia postherpetic, kahi maʻi ʻeha e hiki mai ana ma hope o ka maʻi shingles.

Nīnau: Pono anei e hopohopo ka poʻe i loaʻa iā Shingrix?

A: He hana makaʻala ka hoʻomanaʻo ʻana, a he kakaikahi nā hopena ʻino i hōʻike ʻia. Inā ua loaʻa iā ʻoe ke kano a ʻaʻole ʻoe i ʻike i nā hopena koʻikoʻi, ʻaʻohe kumu e hopohopo ai. Eia nō naʻe, ʻoi aku ka maikaʻi e kūkākūkā me kāu mea mālama ola inā loaʻa iā ʻoe kekahi hopohopo a nīnau paha.

Ke hoʻomau nei ka noiʻi ʻana i ka palekana o Shingrix, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomaka i ka pono o ka poʻe a me ka hōʻoia ʻana e hoʻoponopono pono ʻia nā pilikia e pili ana i ka maʻi. Hoʻomanaʻo ka hoʻomanaʻo ʻana i ke koʻikoʻi o ka hoʻāʻo ʻana a me ka nānā ʻana i nā lāʻau lapaʻau e mālama i ka hilinaʻi o ka lehulehu a me ka hilinaʻi i ko lākou palekana a me ka pono.