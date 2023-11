No ke aha i wehe ʻia ai ʻo McDonald mai Walmart?

Ma kahi neʻe kamahaʻo, ua hoʻoneʻe ʻia ʻo McDonald's, ka meaʻai wikiwiki i ʻike ʻia no kāna mau pio gula a me ka papa kuhikuhi kiʻi, mai nā hale kūʻai Walmart ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Ua haʻalele ka hoʻoholo i ka nui o nā mea kūʻai aku e noʻonoʻo nei i ke kumu i pau ai kēia hui ʻana, i like me ka hoʻokūkū i hana ʻia i ka lani maʻalahi.

ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana ma waena o McDonald's a me Walmart i hōʻike ʻia he hoʻoholo like ma waena o nā hui ʻelua. ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia nā kumu kūpono o ka hoʻokaʻawale ʻana, manaʻo ka poʻe loea ʻoihana ma muli paha o ka hoʻololi ʻana i nā hoʻolālā a me nā mea nui o nā ʻoihana.

ʻO kekahi kumu o ka hoʻokaʻawale ʻana ʻo ia ka hoʻololi ʻana o ka ʻāina o ka ʻoihana meaʻai wikiwiki. Me ka piʻi ʻana o nā lawelawe hāʻawi meaʻai a me ka piʻi nui ʻana o ka makemake no nā koho olakino, ke ʻimi nei paha ʻo McDonald's e kālele i kāna mau hale ʻaina kūʻokoʻa a me nā hui hoʻolaha ma mua o ka mālama ʻana i kahi noho i loko o nā hale kūʻai Walmart.

Eia hou, ke hoʻoikaika nei ʻo Walmart e hoʻololi i kāna mau koho ʻai i loko o ka hale kūʻai a hoʻonui i kāna mau meaʻai ponoʻī. Ma ka wehe ʻana iā McDonald's, ke manaʻo nei ʻo Walmart e hoʻokumu i nā wahi hou aku no kāna mau manaʻo meaʻai branded a i ʻole e hui pū me nā kaulahao meaʻai wikiwiki ʻē aʻe e kūlike me kāna hoʻolālā e ulu nei.

NPP:

Nīnau: E hoʻopau loa ʻia anei ʻo McDonald mai nā hale kūʻai Walmart āpau?

A: ʻAe, ʻaʻole e loaʻa hou ka McDonald's ma nā hale kūʻai Walmart ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa hou iā McDonald's kokoke i nā wahi Walmart?

A: ʻAe, e hoʻomau ka hana kūʻokoʻa nā hale ʻaina kūʻokoʻa o McDonald a hiki ke loaʻa ma kahi kokoke i nā wahi Walmart.

Nīnau: Aia kekahi mau hoʻolālā no nā koho meaʻai hou ma nā hale kūʻai Walmart?

A: ʻOiai ʻaʻole i hoʻolaha ʻia nā kikoʻī kikoʻī, ua hōʻike ʻo Walmart i kona manaʻo e hoʻonui i kāna mau makana meaʻai ponoʻī a hiki ke hoʻopili pū me nā kaulahao meaʻai wikiwiki ʻē aʻe.

Nīnau: E pili ana kēia hoʻoholo i ka ʻoihana holoʻokoʻa o McDonald?

A: ʻAʻole paha he hopena koʻikoʻi ka lawe ʻia ʻana o McDonald's mai nā hale kūʻai ʻo Walmart i ka ʻoihana holoʻokoʻa o ka ʻoihana meaʻai wikiwiki, ʻoiai ʻo ia ka mea e mālama mau nei i kahi pūnaewele nui o nā hale ʻaina kūʻokoʻa a puni ka honua.

Ke hoʻokaʻawale nei ʻo McDonald a me Walmart i nā ala, e ʻike ʻia pehea e hoʻoholo ai kēia hoʻoholo i ka wā e hiki mai ana o nā hui ʻelua. ʻOiai nalo paha nā mea kūʻai aku i ka ʻoluʻolu o ka hopu ʻana i kahi Big Mac i ke kūʻai ʻana, ua wehe kēia hoʻololi i nā manawa hou no McDonald's a me Walmart e ʻimi i nā hoʻolālā like ʻole a me nā hui pū ʻana i ka honua e ulu mau nei o ka meaʻai wikiwiki a me nā hale kūʻai.