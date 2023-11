No ke aha he ʻoihana ikaika ʻo Walmart?

Ma ke aupuni o nā mea kūʻai nui, kū kiʻekiʻe ʻo Walmart e like me kekahi o nā ʻoihana ikaika loa a koʻikoʻi ma ka honua. Me kona noho nui ʻana o ka honua a me ka kūleʻa kūpaʻa ʻole, ua hōʻike pinepine ʻo Walmart he ikaika ia e helu ʻia. Akā he aha ka mea e lilo ai ʻo Walmart i ʻoihana ikaika? E noʻonoʻo kākou i nā kumu o kona kūleʻa mau.

Loaʻa i ka honua a me ka mana o ka mākeke

ʻO kekahi o nā kumu koʻikoʻi e hāʻawi ana i ka ikaika o Walmart ʻo kona ākea ākea honua. Me nā hale kūʻai ʻoi aku o 11,000 ma 27 mau ʻāina, ua hoʻokumu ʻo Walmart i kahi paʻa paʻa ma nā mākeke ulu a me nā mākeke e kū mai ana. ʻO kēia pūnaewele nui e hiki ai i ka hui ke hoʻohana i nā ʻoihana waiwai, e kūkākūkā i nā ʻōlelo kūpono me nā mea hoʻolako, a hāʻawi i nā kumukūʻai hoʻokūkū i kāna mau mea kūʻai.

Hoʻoponopono Chain Chain maikaʻi

ʻO ka hoʻokele kaulahao lako a Walmart kekahi mea koʻikoʻi e hoʻokaʻawale iā ia mai kāna mau mea hoʻokūkū. Ua hoʻomaʻamaʻa ka ʻoihana i ke ʻano o ka hoʻokele waiwai, me ka hōʻoia ʻana e lako pono kāna mau hale kūʻai me nā ʻano huahana like ʻole. Ma ka hoʻokō ʻana i nā ʻenehana holomua a me ka ʻikepili ʻikepili, hoʻomaikaʻi ʻo Walmart i kāna kaulahao lako, hoʻemi i nā kumukūʻai a hoʻomaikaʻi i ka pono.

Hoʻopili i ka E-kālepa

I ka ʻike ʻana i ka ulu nui ʻana o nā hale kūʻai pūnaewele, ua hana ʻo Walmart i nā hoʻopukapuka koʻikoʻi i kāna mau e-commerce. Ma o kona loaʻa ʻana iā Jet.com a me ka hui pū ʻana me nā kahua e-commerce ʻē aʻe, ua hoʻonui ʻo Walmart i kona ʻike kikohoʻe a hoʻonui i kāna ʻike kūʻai pūnaewele. Ua ʻae kēia neʻe hoʻolālā i ka ʻoihana e hoʻopili i kahi waihona mea kūʻai aku ākea a hoʻomau i ka hoʻokūkū ma ka ʻāina kūʻai kūʻai mau.

Hoʻopaʻa i ka hoʻomau

ʻO ka hoʻokō ʻana o Walmart i ka hoʻomau ʻana he mea nui hoʻi i kāna kūleʻa. Ua hoʻokō ka ʻoihana i nā ʻano hana like ʻole e hōʻemi i kona kapuaʻi kaiapuni, e like me ka hoʻopukapuka ʻana i ka ikehu hou, ka hoʻolaha ʻana i ka hoʻomau ʻana, a me ka hōʻemi ʻana i ka ʻōpala. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i kāna mau hana ʻoihana me ke kuleana kaiapuni a me ka pilikanaka, ʻaʻole i loaʻa wale iā Walmart ka hilinaʻi o nā mea kūʻai aku akā ua hoʻonoho pū ʻo ia iā ia iho ma ke ʻano he alakaʻi i ka hoʻomau ʻoihana.

NPP

Nīnau: He aha ka ʻoihana waiwai?

A: E pili ana nā ʻoihana hoʻokele waiwai i nā pono kumukūʻai e hiki ke loaʻa i kahi hui ma o ka hoʻonui ʻana i kāna hana a i ʻole ka nui o ka hana. Hāʻawi ia i nā ʻoihana e hōʻemi i nā kumukūʻai pākahi ke hana lākou i nā waiwai a i ʻole nā ​​​​lawelawe.

Nīnau: He aha ke ʻano o ka hoʻokele chain supply?

A: Hoʻopili ka hoʻokele kaulahao hoʻolako i ka hoʻonohonoho ʻana a me ka loiloi ʻana i nā hana āpau e pili ana i ka hana a me ka hāʻawi ʻana i nā waiwai a i ʻole nā ​​​​lawelawe. Hoʻopili ia i nā kaʻina hana e like me ka sourcing, ke kūʻai ʻana, ka hana ʻana, a me ka logistic e hōʻoia i ka holo mālie o nā huahana mai nā mea hoʻolako i nā mea kūʻai aku.

Nīnau: Pehea e paipai ai ʻo Walmart i ka hoʻomau?

A: Hoʻolaha ʻo Walmart i ka hoʻomau ʻana ma o nā ʻano hana like ʻole, me ka hoʻokomo ʻana i ka ikehu hou, ka hoʻolaha ʻana i nā hana hoʻomohala hoʻomau, ka hoʻemi ʻana i ka ʻōpala, a me ke komo ʻana i nā papahana hoʻomohala kaiāulu. Ke manaʻo nei kēia mau hana e hōʻemi i ka hopena o ke kaiapuni o ka hui a hāʻawi maikaʻi i ke kaiāulu.

I ka hopena, ʻo ka ikaika o Walmart ma ke ʻano he ʻoihana e loaʻa mai kona hiki ʻana i ka honua, ka hoʻokele ʻana i ke kaulahao hoʻolako pono, ka ʻae ʻana i ka e-commerce, a me ka hoʻokō ʻana i ka hoʻomau. Ma ka hoʻololi mau ʻana i ka hoʻololi ʻana i ka dinamika mākeke a me ka hoʻokumu ʻana i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku, ua hoʻopaʻa ʻo Walmart i kona kūlana ma ke ʻano he hale kūʻai.