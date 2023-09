Hoʻolālā pāʻani Riot ma hope o nā ʻano pāʻani no ka manawa ma ka League of Legends

ʻO Riot Games, ka mea nāna i hana i ka League of Legends, ua hoʻolauna i nā ʻano pāʻani he nui i nā makahiki. ʻOiai ua lilo kekahi i mea hoʻohui mau i ka pāʻani, ua hana kekahi i nā hiʻohiʻona pōkole wale nō. Hoʻoulu kēia i ka nīnau no ke kumu e hoʻolilo ai ʻo Riot i ka manawa e hoʻomohala i nā ʻano pāʻani ʻaʻole e pili.

ʻO kekahi o nā ʻano pāʻani pāʻani hou i hoʻokomo ʻia ʻo Riot ʻo Arena, kahi ʻano 2v2v2v2 kahi e komo ai nā hui i nā hakakā wikiwiki a me ka haunaele. Ma ka pāʻani holoʻokoʻa, loaʻa nā mea pāʻani i nā hoʻonui hihiu e hoʻololi i kā lākou ʻano pāʻani. ʻOiai ua hoʻokipa maikaʻi ʻia e nā mea pāʻani, ua loaʻa wale ʻo Arena no ka manawa palena a hiki i kona hoʻi ʻana i Dekemaba. Eia naʻe, he ʻāpana kēia o ka hoʻolālā manaʻo a Riot.

Ua wehewehe ʻo Eduardo Cortejoso, he mea hana pāʻani ma Riot Games, ua ana ʻia nā ʻano hana ma mua ma muli o nā koina kikoʻī e like me nā hola pāʻani a i ʻole ke kūʻai ʻana i kēlā me kēia helu. Eia naʻe, me Arena, makemake ʻo Riot e hoʻohana iā ia i manawa kūpono e kūkulu hou ai i ka hilinaʻi o ka mea pāʻani. Ua hoʻoholo ʻia kēia hoʻoholo e ka League of Legends e hele ana i kahi ʻāpana paʻakikī i ka hoʻomaka o ka makahiki.

Ua manaʻo ʻia ʻo Arena e lilo i ʻāpana o ka hoʻoikaika nui e hoʻoponopono i nā hoʻopiʻi pā e pili ana i ka stagnation a me ka emi ʻana o ka lore o ka pāʻani. Ua manaʻo ka hui League e hana i kahi ʻano i hiki ke kūkulu ʻia ma luna o nā mea hou aʻe. Makemake lākou e mālama i ke ʻano hui e leʻaleʻa ai i ka League, kahi i alakaʻi iā lākou e hoʻoholo i kahi ʻano 2v2. Hāʻawi kēia i kahi ʻike pili i ka hui ʻoiai e hōʻemi ana i nā pale i ka pāʻani kiʻekiʻe.

ʻOiai ua nalowale ʻo Arena mai ka mea kūʻai aku ma hope o kona holo mua ʻana, ʻo ka nūhou maikaʻi e hoʻi mai ana, me Nexus Blitz. E hōʻike ana ka mana hou o Arena i nā tweaks a me nā wili hou, e like me nā hoʻonui hou no nā mea pāʻani e hoʻokolohua. Hōʻike kēia i ka hoʻololi ʻana i ke ʻano o Riot e hoʻokokoke ai i nā ʻano pāʻani manawaleʻa, e manaʻo ana e ʻimi i ka poʻe i mālama ʻole ʻia a hoʻokō i nā mea i manaʻo ʻole ʻia.

Manaʻo ʻo Cortejoso e lawelawe paha kēia ala i nā mea pāʻani liʻiliʻi akā ke manaʻo nei e hopena ia i kahi ākea o nā ʻike mea pāʻani. Hoʻolālā ʻo Riot e kālele hou aku i ke aʻo ʻana a me ka hoʻokolohua me nā ʻano i nā makahiki e hiki mai ana, e ʻae ana i kahi ala hoʻomohala māmā.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, ʻelua ka hoʻolālā ʻana o Riot Games ma hope o nā ʻano pāʻani pōkole e like me Arena ma League of Legends. ʻO ka mea mua, he manawa kūpono ia e kūkulu hou i ka hilinaʻi o ka mea pāʻani a hoʻoponopono i nā pilikia. ʻO ka lua, hiki iā Riot ke ʻimi i nā manaʻo hou, e hoʻopaʻa i nā mea hoʻolohe kikoʻī, a hana i nā ʻike mea pāʻani like ʻole. ʻOiai ʻaʻole paʻa mau kēia mau ʻano, hāʻawi lākou i ka holomua o ka League of Legends.