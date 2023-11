No ke aha i kaulana ai ʻo Walmart?

Ua lilo ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, i inoa ʻohana ma ka honua holoʻokoʻa. Mai kona hoʻomaka haʻahaʻa i ka makahiki 1962, ua ulu ka hui i lilo i mea kūʻai nui loa ma ka honua, me kahi noho ma 27 mau ʻāina. Akā he aha ka mea i kaulana ai ʻo Walmart? E noʻonoʻo kākou i ke kumu o ka laha ʻana o kona kaulana.

Nā kumu kūʻai haʻahaʻa a me ka hiki ke hiki: ʻO kekahi o nā kumu nui i kākoʻo i ka kaulana o Walmart, ʻo ia kona kūpaʻa e hāʻawi i nā kumukūʻai haʻahaʻa. Ua kūkulu ka hui i kona inoa ma ka hāʻawi ʻana i nā huahana kūpono i kāna mau mea kūʻai. Ma ka hoʻohana ʻana i kona nui nui a me ka mana kūʻai, hiki iā Walmart ke kūkākūkā i nā kumukūʻai haʻahaʻa me nā mea hoʻolako, e hāʻawi ana i ka mālama kālā i nā mea kūʻai. ʻO kēia manaʻo i ka hiki ke hoʻolilo iā Walmart i kahi huakaʻi hele no nā mea kūʻai ʻike kālā.

Nui o nā huahana: ʻIke ʻia ʻo Walmart no kāna koho huahana nui, e hoʻolako ana i nā pono āpau o kāna mea kūʻai. Mai nā mea kūʻai a me nā mea hale i nā mea uila a me nā lole, hāʻawi ʻo Walmart i kahi ʻano nui o nā huahana ma lalo o hoʻokahi hale. ʻO kēia mea maʻalahi ua hoʻokomo i nā miliona o nā mea kūʻai aku e mahalo i ka hiki ke loaʻa i nā mea āpau a lākou e pono ai i kahi hale kūʻai hoʻokahi.

ʻO ka maʻalahi a me ka hiki ke loaʻa: Me nā hale kūʻai 11,000 a puni ka honua, ua maʻalahi ʻo Walmart iā ia iho i kahi hapa nui o ka lehulehu o ka honua. Aia kona mau hale kūʻai ma ke kaona a me ke kua'āina, e hiki ai i nā mea kūʻai ke kūʻai ma ko lākou Walmart kokoke loa. Eia kekahi, ua ʻae ka hui i ka e-commerce, e ʻae ana i nā mea kūʻai aku e kūʻai aku ma ka pūnaewele a hāʻawi ʻia kā lākou mau kūʻai i ko lākou puka.

Pili kaiaulu: Ua kaulana pū ʻo Walmart ma o kāna kūpaʻa i ke komo ʻana o ke kaiāulu. Ua komo ikaika ka hui i nā hana philanthropic like ʻole, me nā hana kōkua pōʻino, nā papahana hoʻomau kaiapuni, a me ke kākoʻo ʻana i nā kaiāulu kūloko. ʻO kēia hoʻolaʻa ʻana i ka hāʻawi ʻana i hoʻihoʻi ʻia i nā mea kūʻai aku he nui, e hoʻonui hou ana i ka inoa o Walmart.

NPP:

Nīnau: He aha ka hui kūʻai multinational?

A: ʻO kahi hui kūʻai kūʻai multinational he hui e hana ana ma nā ʻāina he nui, kūʻai aku i nā huahana a lawelawe paha i nā mea kūʻai.

Nīnau: ʻEhia mau ʻāina e hana nei ʻo Walmart?

A: Ke hana nei ʻo Walmart ma 27 mau ʻāina ma ka honua holoʻokoʻa.

Nīnau: No ke aha i ʻike ʻia ai ʻo Walmart no nā kumukūʻai haʻahaʻa?

A: Hiki iā Walmart ke hāʻawi i nā kumukūʻai haʻahaʻa ma muli o kona nui nui a me ka mana kūʻai, hiki iā ia ke kūkākūkā i nā ʻoihana maikaʻi me nā mea hoʻolako.

Nīnau: Hiki iaʻu ke kūʻai ma Walmart ma ka pūnaewele?

A: ʻAe, loaʻa iā Walmart kahi kahua pūnaewele kahi e hiki ai i nā mea kūʻai ke kūʻai aku a hāʻawi ʻia kā lākou mau kūʻai i ko lākou puka.

I ka hopena, hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka kaulana o Walmart ma muli o kona kūpaʻa ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa, ākea o nā huahana, ʻoluʻolu, a me ke komo ʻana o ke kaiāulu. Ma ka hoʻokō mau ʻana i nā pono o kāna mau mea kūʻai aku a me ka hāʻawi ʻana i nā koho kūpono, ua lilo ʻo Walmart i mea kūʻai nui e hoʻomau nei i ka mana o ka ʻoihana.