No ke aha i hana maikaʻi ai ʻo Walmart?

I ka ʻoihana kūʻai hoʻokūkū hoʻokūkū nui, ua hoʻokō ʻo Walmart i kona kūlana ma ke ʻano he mea pāʻani nui. Me nā hale kūʻai 11,000 a puni ka honua a me ka loaʻa kālā o $ 524 biliona ma 2020, ke hoʻomau nei ka mea kūʻai nui. No laila, he aha ka mea huna ma hope o ka holomua o Walmart?

Nā kumukūʻai haʻahaʻa a me nā koho huahana ākea: ʻO kekahi o nā kumu koʻikoʻi e kākoʻo ana i ka holomua o Walmart, ʻo ia ka hiki ke hāʻawi i nā kumukūʻai haʻahaʻa ma kahi ākea o nā huahana. Ma ka hoʻohana ʻana i kāna ʻano nui a me nā pilina paʻa me nā mea hoʻolako, hiki iā Walmart ke kūkākūkā i nā kuʻikahi maikaʻi aʻe a hāʻawi i nā waihona i kāna mau mea kūʻai. Ua kōkua kēia hoʻolālā iā Walmart e hoʻokomo i nā mea kūʻai ʻike kumukūʻai e ʻimi nei i ka waiwai no kā lākou kālā.

ʻO ke kaulahao lako kūpono: ʻO ka hoʻokele waiwai hoʻolako pono o Walmart kekahi mea koʻikoʻi i kona holomua. Ua hoʻomaʻamaʻa ka hui i ke ʻano o ka hoʻokele waiwai, e hōʻoia i ka loaʻa mau o nā huahana ma nā papa. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana holomua a me ka ʻikepili ʻikepili, hiki iā Walmart ke wānana pololei i ka noi, hoʻopaʻa pono i kāna ʻoihana hoʻolaha, a hōʻemi i nā waihona. ʻO kēia kaulahao hoʻolako streamline e hiki ai iā Walmart ke hoʻokō koke i nā koi o ka mea kūʻai aku me ka wikiwiki.

Hoʻokomo kālā i ka e-kālepa: No ka ʻike ʻana i ka ulu nui ʻana o ke kūʻai ʻana ma ka pūnaewele, ua hoʻolilo nui ʻo Walmart i kāna mau mea e-commerce. Ua hana ka hui i nā waiwai nui, e like me Jet.com a me Flipkart, e hoʻonui i kona noho pūnaewele. Hāʻawi ke kahua pūnaewele o Walmart i kahi ʻike kūʻai maʻemaʻe, me nā hiʻohiʻona e like me ka hoʻokele maʻalahi, nā ʻōlelo paipai pilikino, a me nā koho hoʻouna kūpono. Ua uku ʻia kēia hoʻopukapuka kālā, ʻoi aku hoʻi i ka wā maʻi maʻi COVID-19, ʻoiai ʻoi aku ka nui o nā mea kūʻai aku i ke kūʻai pūnaewele.

ʻO ke ʻano o ka mea kūʻai aku: Hāʻawi ʻo Walmart i ka manaʻo nui i ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻokō ʻana i nā pono o ka mea kūʻai aku. Hōʻiliʻili mau ka ʻoihana i ka ʻikepili o ka mea kūʻai aku no ka loaʻa ʻana o ka ʻike i nā makemake kūʻai a me nā ʻano. ʻAe kēia iā Walmart e hoʻololi i kāna mau huahana huahana a me nā hoʻolālā kūʻai e like me ia. Eia kekahi, ua kōkua ka hoʻokō ʻana o Walmart i ka lawelawe a me ka ʻoluʻolu i ke kūkulu ʻana i ka hilinaʻi a me ka kūpaʻa ma waena o kāna kumu kūʻai.

NPP:

Nīnau: He aha ke kaulahao lako?

A: ʻO kahi kaulahao hoʻolako e pili ana i ke kaʻina holoʻokoʻa o ka neʻe ʻana i nā waiwai a i ʻole nā ​​​​lawelawe mai ka pae hana mua a hiki i ka hāʻawi hope ʻana i ka mea kūʻai. Loaʻa iā ia nā hana a pau, nā hui, a me nā kumuwaiwai e pili ana i ka hana ʻana, ka hāʻawi ʻana a me ka hoʻokō ʻana i nā huahana.

Nīnau: He aha ka e-commerce?

A: E-commerce, pōkole no ke kālepa uila, pili i ke kūʻai ʻana a kūʻai aku i nā waiwai a me nā lawelawe ma ka pūnaewele. Hoʻopili ia i nā paepae kūʻai pūnaewele, nā uku uila, a me nā kālepa kikohoʻe.

Nīnau: Pehea e kūkākūkā ai ʻo Walmart me nā mea hoʻolako?

A: Hāʻawi ka nui o Walmart i ka mana kūʻai me nā mea hoʻolako. Hiki i ka hui ke kūkākūkā i nā uku ho'ēmi, nā hua'ōlelo uku maikaʻi, a me nā kuʻikahi kūʻokoʻa ma muli o kona hiki ke hāʻawi i nā mea hoʻolako i ke komo ʻana i kahi waihona mea kūʻai aku. Eia kekahi, ʻo ka inoa o Walmart ma ke ʻano he mea kūʻai kūpaʻa a kūpaʻa hoʻi e lilo ia i hoa maikaʻi no nā mea hoʻolako.

I ka hopena, hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka kūleʻa o Walmart i kāna mau kumukūʻai haʻahaʻa, koho huahana ākea, kaulahao lako kūpono, hoʻopukapuka kālā i ka e-kālepa, a me ke ʻano o ka mea kūʻai aku. Ma ka hoʻololi mau ʻana i ka makemake o nā mea kūʻai aku a me ka hoʻopukapuka ʻana i ka ʻenehana, ua hoʻokō ʻo Walmart e noho ma mua o ka hoʻokūkū a mālama i kona kūlana ma ke ʻano he hale kūʻai.