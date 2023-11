No ke aha i ʻoi aku ka maikaʻi o Walmart ma mua o Target?

I loko o ke kaua ikaika no ke kūlana kiʻekiʻe o nā hale kūʻai, ua puka mai ʻo Walmart ma ke ʻano he lanakila maʻemaʻe, ma mua o kona hoʻokūkū, ʻo Target. ʻOiai ʻo nā ʻoihana ʻelua he mau mea pāʻani nui i ka ʻoihana kūʻai kūʻai kūʻai, ua hoʻokō ʻo Walmart i ka mālama ʻana i kahi pae hoʻokūkū a ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o kāna hoa. No laila, he aha ka mea i hoʻolalelale iā Walmart i kahi kiʻekiʻe? E noʻonoʻo kākou i nā mea i kōkua i ka holomua o Walmart.

ʻO ka hui huahana ākea: ʻO kekahi o nā kumu nui ma hope o ka lanakila ʻana o Walmart ʻo ia ka laulā o nā huahana. Hāʻawi ʻo Walmart i kahi koho nui o nā mea, mai nā hale kūʻai a me nā mea pono o ka hale a i nā mea uila a me nā lole. Hoʻopili kēia ʻano huahana like ʻole i kahi waihona mea kūʻai aku, e hōʻoia ana e loaʻa i nā mea kūʻai nā mea āpau e pono ai lākou ma lalo o hoʻokahi hale.

Nā kumu kūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā: Ua kūkulu ʻo Walmart i kona kaulana ma ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku i nā kumukūʻai kūpono. Ma ka hāʻawi ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā, ua like ʻo Walmart me ka waiwai no ke kālā. Ua hoʻopili ʻia kēia hoʻolālā kumu kūʻai me nā mea kūʻai aku, ʻoi aku hoʻi i ka wā o ka maopopo ʻole o ka hoʻokele waiwai, e alakaʻi ana i ka piʻi ʻana o ka wāwae a me ke kūʻai aku.

Loaʻa ikaika ma ka pūnaewele: I nā makahiki i hala iho nei, ua hana nui ʻo Walmart i ka hoʻonui ʻana i kona ʻike pūnaewele. Me ka piʻi ʻana o ka e-commerce, ua hoʻolilo nui ʻo Walmart i kāna kahua pūnaewele, e ʻae ana i nā mea kūʻai aku e kūʻai maʻalahi mai ka ʻoluʻolu o ko lākou mau home. ʻO kēia ala omnichannel ua hāʻawi iā Walmart i mea maikaʻi ma mua o Target, ʻoiai e mālama ana i nā makemake kūʻai e ulu nei o nā mea kūʻai.

ʻO ke kaulahao lako kūpono: He kuleana koʻikoʻi ko Walmart hoʻokele kaulahao lako i kona holomua. Ma ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i kāna mau hana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka logistics, hōʻoia ʻo Walmart e loaʻa koke nā huahana e hoʻokō i ka koi o ka mea kūʻai aku. ʻAʻole hoʻomaikaʻi wale kēia hana i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku akā hiki iā Walmart ke hāʻawi i nā kumukūʻai hoʻokūkū.

NPP:

Nīnau: He aha ka ʻoihana kūʻai kūʻai hoʻemi?

A: ʻO ka ʻoihana kūʻai kūʻai hoʻemi e pili ana i ka ʻāpana kūʻai kūʻai e hāʻawi ana i nā huahana ma nā kumukūʻai haʻahaʻa e hoʻohālikelike ʻia me nā hale kūʻai kūʻai maʻamau. Kūleʻa maʻamau nā mea kūʻai kūʻai kūʻai i ka hāʻawi ʻana i ka waiwai no ke kālā i nā mea kūʻai aku.

Nīnau: He aha ke ala omnichannel?

A: ʻO kahi ala omnichannel e pili ana i kahi hoʻolālā kūʻai e hoʻohui i nā ala like ʻole, e like me nā hale kūʻai kino, nā kahua pūnaewele, a me nā noi kelepona, e hāʻawi i kahi ʻike kūʻai maʻemaʻe no nā mea kūʻai aku.

Nīnau: Pehea ka hopena o ka hoʻokele chain supply i ka kūleʻa o kahi ʻoihana?

A: Hoʻopili ka hoʻokele kaulahao hoʻolako i ka hoʻonohonoho ʻana a me ka hoʻonui ʻana i nā hana like ʻole, e like me ke kiʻi ʻana, ka hana ʻana, a me ka hāʻawi ʻana, e hōʻoia i ka holo pono o nā waiwai mai nā mea hoʻolako i nā mea kūʻai aku. Hiki i kahi ʻōnaehana hoʻokele waiwai hoʻolako ke hoʻonui i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku, hoʻemi i nā kumukūʻai, a hoʻomaikaʻi i ka hana ʻoihana holoʻokoʻa.

I ka hopena, ʻo ka kūleʻa o Walmart ma luna o Target hiki ke hoʻohālikelike ʻia i kāna ʻano huahana ākea, nā kumukūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā, ka ʻike pūnaewele ikaika, a me ka hoʻokele waiwai hoʻolako. Ma ka mālama ʻana i nā pono like ʻole o nā mea kūʻai aku a me ka hoʻololi ʻana i nā ʻano mākeke, ua hoʻokō ʻo Walmart e noho ma mua o ka hoʻokūkū. Eia nō naʻe, ke ulu mau nei ka ʻāina kūʻai, a ke hoʻomau nei ʻo Target e hoʻoikaika i ke alahaka. ʻO ka manawa wale nō e hōʻike inā hiki iā Walmart ke hoʻomau i kāna alakaʻi a i ʻole e piʻi ʻo Target i ka paʻakikī.