No ke aha e pani koke ai ʻo Walmart i nā hale kūʻai 2023?

No ke aha e pani koke ai ʻo Walmart i nā hale kūʻai ma 2023?

Ma kahi kahaha o nā hanana, ua hoʻolaha ka hale kūʻai pilikua ʻo Walmart i ka pani koke ʻana o kekahi o kāna mau hale kūʻai ma ka ʻāina ma 2023. Ua haʻalele kēia hoʻoholo i nā mea kūʻai aku a me nā limahana e noʻonoʻo nei i nā kumu o ia neʻe. ʻOiai ʻaʻole i hāʻawi ʻo Walmart i kahi ʻōlelo kūhelu e wehewehe ana i nā pani ʻana, aia kekahi mau kumu i hiki ke hoʻomālamalama i kēia hanana i manaʻo ʻole ʻia.

ʻO kekahi kumu no ka pani ʻana o ka hale kūʻai ʻo ia ka loli ʻana o ka ʻāina kūʻai. Me ka piʻi ʻana o ka e-commerce a me ke kūʻai pūnaewele, ua kū i nā hale kūʻai brick-a-mortar i nā pilikia nui i kēia mau makahiki. ʻO Walmart, e like me nā mea kūʻai kūʻai kahiko ʻē aʻe, e loiloi hou ana i kāna kapuaʻi hale kūʻai kino e hoʻololi i nā makemake o nā mea kūʻai aku a me nā hana kūʻai.

ʻO kahi kumu ʻē aʻe e hiki ke kōkua i ka pani ʻana i ka hopena o ka maʻi maʻi COVID-19. Ua hoʻopilikia nui ka maʻi maʻi i ka ʻoihana kūʻai, e alakaʻi ana i ka pani ʻana i ka manawa, hoʻemi ʻia ka wāwae wāwae, a hoʻonui i nā kumukūʻai hana. Hiki paha iā Walmart ke loiloi hou i kona mau wahi hale kūʻai no ka hoʻonui ʻana i kāna mau kumuwaiwai a nānā i nā wahi i ʻoi aku ka nui o ka ulu a me ka loaʻa kālā.

Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia (FAQ):

Nīnau: ʻEhia mau hale kūʻai e pani ai ʻo Walmart?

A: ʻAʻole i hōʻike ʻia ka helu pololei o nā pani hale kūʻai e Walmart i kēia manawa.

Nīnau: E hoʻopilikia ʻia nā limahana e nā pani?

A: ʻAe, e hoʻopilikia ʻia nā limahana o nā hale kūʻai i ka pani ʻana. Ua ʻōlelo ʻo Walmart e hana ia e hāʻawi i ke kākoʻo a me ke kōkua i nā limahana i hoʻopilikia ʻia, me nā manawa kūpono no ka hoʻololi ʻana i nā wahi ʻē aʻe.

Nīnau: E hoʻonui ana ʻo Walmart i kona ʻike pūnaewele?

A: ʻOiai ʻaʻole i haʻi pololei ʻo Walmart i ka hoʻonui ʻana i kona noho ʻana ma ka pūnaewele e pili ana i ka pani ʻana o ka hale kūʻai, e hoʻomau paha ka hui i kāna hana e-kelepona e hoʻokō i ka piʻi nui ʻana no ke kūʻai pūnaewele.

Ke neʻe nei ʻo Walmart me kāna mau hoʻolālā pani hale kūʻai, ke ʻike ʻia nei ke ʻano o ka hoʻoholo ʻana i ka hoʻolālā a me nā hana o ka hui. Ke hoʻomau nei ka ʻoihana kūʻai i nā loli koʻikoʻi, a ʻo nā hana a Walmart e hōʻike ana i kāna mau hana e hoʻololi a holomua i kahi mākeke e loli mau ana.