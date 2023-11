No ke aha i hoʻololi ai ʻo Walmart i ko lākou inoa?

Ma kahi neʻe kahaha, ua hoʻolaha aku nei ʻo Walmart e hoʻololi i kona inoa. ʻO ka ʻoihana, kahi inoa ʻohana no nā makahiki he mau makahiki, ua hoʻoholo e kapa hou iā ia iho ma ke ʻano he "Meta" i ka hoʻāʻo ʻana e noʻonoʻo i kāna hoʻolālā ʻoihana e ulu nei a hoʻopaʻa i ka makahiki kikohoʻe. Ua haʻalele kēia hoʻoholo i nā poʻe he nui e noʻonoʻo i ke kumu e hana ai ʻo Walmart i kahi loli nui.

He aha ke kumu o ka hoʻololi inoa?

ʻO ka hoʻololi inoa he neʻe hoʻolālā e Walmart e hoʻohālikelike iā ia iho me kāna ulu nui ʻana i ka e-commerce a me ka ʻenehana. Manaʻo ka ʻoihana e hoʻonoho iā ia iho ma ke ʻano he alakaʻi i ke kikowaena kikowaena a makemake i kona inoa e hōʻike i kēia hoʻololi. Ma ka lawe ʻana i ka inoa ʻo "Meta," manaʻo ʻo Walmart e hōʻike i kāna kūpaʻa i ka hana hou a me kona manaʻo e hoʻonui i kona noho ʻana ma ka mākeke pūnaewele.

He aha ka manaʻo o ka inoa hou "Meta"?

Ua loaʻa ka huaʻōlelo "Meta" mai ka huaʻōlelo Helene "meta," ʻo ia hoʻi "ma waho" a i ʻole "transcending." I loko o ka pōʻaiapili o ka hōʻailona hou ʻana o Walmart, hōʻike ia i ka manaʻo o ka ʻoihana e hele ma mua o kāna mau aʻa kūʻai brick-a-mortar kuʻuna a hele i loko o ke aupuni kikohoʻe. Hōʻike ka hoʻololi inoa i ka makemake o Walmart e wehewehe hou iā ia iho a hoʻololi i ka ʻāina o nā mea kūʻai aku.

E pili ana ka loli i nā hale kūʻai kino o Walmart?

ʻOiai ka hoʻololi ʻana o ka inoa, e hoʻomau mau ana nā hale kūʻai kino o Walmart e like me ka mea maʻamau. E hoʻomau ka ʻoihana nui o nā hale kūʻai i mea nui o kāna ʻano ʻoihana. Eia naʻe, hōʻike ka rebranding i ka ʻike ʻana o Walmart i ka ulu nui ʻana o ka e-commerce a me kāna kūpaʻa e hoʻonui i kona noho pūnaewele.

He aha ka hopena o kēia i nā mea kūʻai aku?

No nā mea kūʻai aku, ʻaʻole paha he hopena koʻikoʻi ka hoʻololi inoa i kā lākou ʻike kūʻai. ʻAʻole e loli ka manaʻo o Walmart i ka hāʻawi ʻana i nā huahana maikaʻi ma nā kumukūʻai kūpono. Hiki i nā mea kūʻai ke hoʻomau i ka manaʻo i ka pae like o ka lawelawe a me ka maʻalahi ma ka hale kūʻai a ma ka pūnaewele.

I ka hopena, ʻo ka hoʻoholo ʻana o Walmart e hoʻololi i kona inoa i "Meta" he neʻe hoʻolālā i manaʻo ʻia e hoʻonohonoho hou i ka ʻoihana i ke au kamepiula. Ma ke kākoʻo ʻana i kāna hoʻolālā pāʻoihana e ulu nei a me ka nānā ʻana i ka e-commerce, manaʻolana ʻo Walmart e noho ma mua o ka pihi a hoʻomau i ka hoʻokō ʻana i nā pono loli o kāna mau mea kūʻai.