No ke aha i loaʻa ʻole ai ka lāʻau lapaʻau bivalent?

Ma kahi ʻano pīhoihoi o nā hanana, ʻaʻole i loaʻa hou ka lāʻau lapaʻau bivalent, i hoʻokahi manawa ma ke ʻano he holomua i ka pale ʻana i nā maʻi. Ua haʻalele kēia nūhou i nā poʻe he nui a hopohopo e pili ana i nā hopena no ke olakino lehulehu. E noʻonoʻo kākou i nā kumu o ka hoʻopau ʻia ʻana o kēia kano a pane i kekahi mau nīnau i nīnau pinepine ʻia.

He aha ka lāʻau lapaʻau bivalent?

ʻO ka lāʻau lapaʻau bivalent kahi ʻano o ka lāʻau lapaʻau e hāʻawi i ka pale mai ʻelua mau ʻano ʻano a i ʻole nā ​​​​ʻano o kekahi maʻi. Hoʻohui ia i nā antigens mai ʻelua mau ʻano ʻokoʻa i loko o kahi kano hoʻokahi, e hāʻawi ana i kahi ala kūpono a maikaʻi hoʻi e hakakā ai i nā ʻano like ʻole o kahi pathogen.

No ke aha i kaulana ai ka lāʻau lapaʻau bivalent?

Ua kaulana ka lāʻau lapaʻau bivalent ma muli o kona hiki ke pale aku i nā maʻi he nui o ka maʻi, e hōʻemi ana i ka pono o nā lāʻau lapaʻau ʻokoʻa. ʻAʻole ʻo kēia ala maʻalahi wale nō ke kumu kūʻai akā ua maʻalahi hoʻi nā papa lāʻau lapaʻau, e maʻalahi ai i nā mea mālama ola ke lawelawe i nā kano.

He aha ka mea i hoʻopau ʻia?

Hiki ke hoʻopili ʻia ka hoʻopau ʻana i ka lāʻau lapaʻau bivalent i kekahi mau kumu. ʻO ka mea mua, ʻo nā holomua i ka noiʻi olakino ua ʻae i nā ʻepekema e hoʻomohala i nā lāʻau lapaʻau ʻoi aku ka maikaʻi a ʻoi aku ka maikaʻi e hāʻawi i ka pale i kahi ākea ākea. ʻO kēia mau lāʻau lapaʻau hou, i ʻike ʻia he mau kano multivalent, hāʻawi i ka pale ʻana i hoʻonui ʻia a ua lilo ka lāʻau lapaʻau bivalent i mea kahiko.

Eia kekahi, hiki ke hoʻololi ʻia ka hoʻoholo e hoʻopau i ka lāʻau bivalent e nā kumu waiwai. I ka emi ʻana o ke koi no ka maʻi bivalent me ka loaʻa ʻana o nā mea hou aʻe, ua ʻike nā mea hana ʻaʻole hiki ke hoʻomau i ke kālā e hoʻomau i ka hana ʻana i kahi kano me ka palena o ka mākeke.

He aha nā hopena?

ʻO ka hoʻopau ʻana i ka lāʻau lapaʻau bivalent hiki ke loaʻa nā hopena maikaʻi a maikaʻi ʻole. Ma ka ʻaoʻao maikaʻi, ʻo ka loaʻa ʻana o nā lāʻau lapaʻau multivalent ʻoi aku ka maikaʻi e hiki i nā poʻe ke loaʻa i kēia manawa ka palekana maikaʻi aʻe i kahi ākea o nā maʻi maʻi. Eia nō naʻe, ʻo ka lawe ʻia ʻana o ka lāʻau lapaʻau bivalent mai ka mākeke ke lilo i mea paʻakikī no nā wahi a i ʻole ka heluna kanaka kahi i kaupalena ʻia ai ke komo ʻana i nā lāʻau lapaʻau hou a i ʻole kahi e laha ai nā maʻi kikoʻī o kahi maʻi.

I ka hopena, ʻo ka hoʻopau ʻana i ka maʻi bivalent ma muli o ka holomua ʻepekema a me nā noʻonoʻo waiwai. ʻOiai he mea hōʻeha paha ia no kekahi, ʻo ka loaʻa ʻana o nā lāʻau lapaʻau multivalent ʻoi aku ka maikaʻi o ka pale ʻana i kahi ākea ākea o nā maʻi maʻi. E like me nā manawa a pau, he mea koʻikoʻi ke kamaʻilio ʻana i nā limahana mālama olakino e noho ʻike e pili ana i nā koho lapaʻau kūpono loa i loaʻa.