No ke aha i ʻoi aku ka maikaʻi o Sam ma mua o Walmart?

Ma ke aupuni o na kanaka nunui kuai, elua inoa i ku mai: Sam a me Walmart. Hāʻawi nā mea ʻelua i kahi ākea o nā huahana ma nā kumukūʻai hoʻokūkū, akā he aha ka mea e hoʻokaʻawale ai iā Sam a lilo ia i koho makemake no nā mea kūʻai aku? E noʻonoʻo kākou i ke kumu o ka noho aliʻi ʻana o Sam ma luna o kona hoa.

1. Pōmaikaʻi kūʻai nui: ʻO kekahi o nā mea ʻokoʻa koʻikoʻi ka manaʻo o Sam i ke kūʻai nui ʻana. Me kahi kumu hoʻohālike e pili ana i ka lālā, ʻae ʻo Sam's i nā mea kūʻai aku e kūʻai i nā mea i ka nui o ka nui, e loaʻa ai ka mālama kālā. He mea maikaʻi loa kēia no nā ʻohana, nā ʻoihana liʻiliʻi, a me nā hui e koi ana i nā huahana i ka nui.

2. Nā makana lālā kūʻokoʻa: Hāʻawi ʻo Sam i nā pōmaikaʻi kūʻokoʻa i kona mau lālā, e like me ke komo mua ʻana i ke kūʻai aku, nā hoʻemi hou, a me ke komo ʻana i nā lawelawe e like me ka optical a me ka lāʻau lapaʻau. Hoʻonui kēia mau pōmaikaʻi i ka ʻike kūʻai holoʻokoʻa a hāʻawi i ka waiwai hoʻohui i nā mea kūʻai aku.

3. Koho ʻokoʻa huahana: ʻOiai ke kaena nei ʻo Walmart i kahi ʻano huahana nui, hele ʻo Sam i ka mile keu ma ka hāʻawi ʻana i nā ʻano huahana ʻoi aku ka nui. Mai nā mea kūʻai aku i nā mea uila, nā lako a i nā lako keʻena, loaʻa iā Sam nā mea āpau. Hāʻawi kēia koho piha i nā pono o nā mea kūʻai aku a hōʻoia i kahi ʻike kūʻai kū hoʻokahi.

4. Ka maikaʻi a me ka hou: Kaulana ʻo Sam no kāna kūpaʻa i ka maikaʻi a me ka hou. Me nā hana hoʻomalu maikaʻi paʻa i kahi, hiki i nā mea kūʻai ke hilinaʻi i nā huahana a lākou e kūʻai ai e kū i nā kūlana kiʻekiʻe. Inā he huahana hou, mea uila, a i ʻole nā ​​​​mea hale, hōʻoia ʻo Sam e loaʻa i nā mea kūʻai aku nā huahana kiʻekiʻe.

5. Hana lawelawe mea kūʻai aku pilikino: Haʻaheo ʻo Sam i ka hāʻawi ʻana i ka lawelawe kūʻai kūʻokoʻa. Mai ka poʻe limahana ʻike a hiki i nā kaʻina hana hoʻokele maikaʻi, hōʻoia ʻo Sam i ka manaʻo o nā mea kūʻai aku i ka waiwai a mālama ʻia. Hoʻokaʻawale kēia ʻano hana pilikino iā ia mai nā hale kūʻai ʻē aʻe a hāpai i ka kūpaʻa o ka mea kūʻai aku no ka wā lōʻihi.

Nīnau: Pono anei kahi lālā e kūʻai ma Sam's?

A: ʻAe, koi ʻia kahi lālā no ke komo ʻana i nā hale kūʻai o Sam a hoʻohana pono i kā lākou hāʻawi kūʻokoʻa a me ka mālama kālā.

Nīnau: Pehea ka nui o ke kumu kūʻai o Sam?

A: Hāʻawi ʻo Sam i nā pae lālā like ʻole, e hoʻomaka ana ma kahi pae kumu me ka uku makahiki. Hoʻololi ke kumukūʻai ma muli o ka pae i koho ʻia a me nā pono i makemake ʻia.

Nīnau: Hiki iaʻu ke kūʻai aku ma Sam me ka ʻole o ka lālā?

A: Hiki i nā lālā ʻole ke kūʻai aku ma Sam's ma ka uku ʻana i kahi uku lawelawe liʻiliʻi, akā ʻaʻole lākou e loaʻa i ka nui o nā pono a me nā uku i loaʻa i nā lālā.

I ka hopena, ʻoi aku ka maikaʻi o Sam's Walmart me kāna pono kūʻai nui, nā pōmaikaʻi lālā kūʻokoʻa, nā koho huahana like ʻole, kūpaʻa i ka maikaʻi, a me ka lawelawe mea kūʻai pilikino. ʻO kēia mau mea e hoʻolilo iā Sam i kahi huakaʻi hele no ka poʻe e ʻimi nei i kahi ʻike kūʻai maikaʻi.