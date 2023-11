No ke aha e hoʻohana ai kaʻu kelepona Android i ka ʻikepili inā ʻaʻole wau ma luna?

Ua ʻike paha ʻoe e ʻai ana kāu kelepona Android i ka ʻikepili inā ʻaʻole ʻoe e hoʻohana ikaika ana? He mea hoʻonāukiuki paha kēia, ʻoi aku ka nui inā loaʻa iā ʻoe kahi hoʻolālā ʻikepili palena ʻole a i ʻole ʻoe e hoʻāʻo nei e mālama i kāu hoʻohana ʻana i kāu ʻikepili kelepona. Mai makaʻu ʻoe, aia kekahi mau kumu e hiki mai ai kēia, a eia mākou e hoʻomālamalama i kēia mea.

Hoʻopiʻi hou i ka App Background

ʻO kahi kumu maʻamau o kāu kelepona Android e hoʻohana ana i ka ʻikepili i ke kua ʻo ia ka hiʻohiʻona "Background App Refresh". Hāʻawi kēia hiʻohiʻona i nā polokalamu e hoʻololi i kā lākou ʻike a me ka ʻikepili inā ʻaʻole ʻoe e hoʻohana ikaika ana iā lākou. ʻOiai hiki ke maʻalahi ka loaʻa ʻana o ka ʻike hou loa ma kou manamana lima, hiki iā ia ke hoʻopau i ka nui o ka ʻikepili.

Hoʻohui hou

ʻO kekahi hewa ʻē aʻe paha ka hoʻonui ʻana i ka app. Ma ka paʻamau, ua hoʻonohonoho ʻia kāu kelepona Android e hoʻohou i nā polokalamu ke hoʻopili ʻia i ka Wi-Fi a i ʻole ka ʻikepili kelepona. ʻO ia hoʻi, inā ʻaʻole ʻoe e hoʻohana ikaika i kāu kelepona, hoʻohana paha ia i ka ʻikepili e hoʻoiho a hoʻouka i nā mea hou no nā polokalamu like ʻole.

Hoʻoponopono a me nā lawelawe ao

Hiki i ka sync a me nā lawelawe kapua ke kōkua pū i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili. Nui nā polokalamu a me nā lawelawe, e like me ka leka uila, ka pāpili kaiapili, a me ka mālama ʻana i ke ao, e hoʻopaʻa mau i ka ʻikepili i ke kua i mea e loaʻa ai iā ʻoe ka ʻike hou loa ma nā polokalamu he nui. ʻOiai hiki ke maʻalahi kēia, hiki iā ia ke hoʻopau i ka ʻikepili, ʻoi aku ka nui o ka nui o ka ʻikepili e hana ai.

NPP:

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke hōʻemi i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili ma kaʻu kelepona Android?

A: No ka hōʻemi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili, hiki iā ʻoe ke hoʻopau i ka hōʻano hou ʻana o ka app background, hoʻopau i nā hoʻopiʻi ʻakomi app, a kaupalena i ka syncing a me nā lawelawe kapuaʻi i Wi-Fi wale nō.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻōki loa i kaʻu kelepona Android mai ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili ma ke kua?

A: ʻOiai hiki iā ʻoe ke kaupalena i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili, hiki ke hoʻopau i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili hope i ka hana o kekahi mau polokalamu a me nā lawelawe. He mea nui e kau i kahi kaulike ma waena o ka mālama ʻana i ka ʻikepili a me ka hōʻoia ʻana i ka hana maʻalahi o kāu hāmeʻa.

Nīnau: Aia kekahi mau polokalamu e hiki ke kōkua iaʻu e nānā a hoʻokele i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili?

A: ʻAe, aia kekahi mau polokalamu i loaʻa ma ka Google Play Store e hiki ke kōkua iā ʻoe e nānā a hoʻokele i kāu hoʻohana ʻikepili. Hāʻawi kēia mau polokalamu i nā ʻike kikoʻī e pili ana i nā polokalamu e ʻai nei i ka nui o ka ʻikepili a hiki iā ʻoe ke hoʻonohonoho i nā palena a me nā kapu.

I ka hopena, inā ʻoe e noʻonoʻo nei i ke kumu e hoʻohana ai kāu kelepona Android i ka ʻikepili inā ʻaʻole ʻoe e hoʻohana ikaika ana ia mea, ma muli paha o ka hoʻihoʻi hou ʻana o ka app hope, nā hoʻopiʻi aunoa, a me ka syncing a me nā lawelawe kapuaʻi. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau kumu a me ka lawe ʻana i nā hana kūpono, hiki iā ʻoe ke hoʻokele pono a hoʻomalu i kāu hoʻohana ʻana i kāu ʻikepili, e hōʻoia ana e noho ʻoe i loko o kāu mau palena a pale i nā uku i manaʻo ʻole ʻia.