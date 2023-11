Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Apple e hoʻololi i ka ʻenehana Ring Smart?

Ke noʻonoʻo nei ka poʻe i nā mea hoʻoikaika kino hiki ke hoʻohana ʻia, ʻike pinepine ʻia nā wati akamai e like me ka Apple Watch Series 9. Hāʻawi kēia mau mea hana i nā hiʻohiʻona o ke olakino a me ke olakino me nā leka hoʻomaopopo a me nā polokalamu. Akā ke piʻi nei ke ʻano o ka honua o ka ʻenehana olakino: nā mea nani akamai, ʻoi aku nā apo akamai. ʻOiai ʻo kekahi o nā apo akamai kaulana loa i loaʻa i kēia manawa ʻo ka Oura Ring, kahi e koi ai i ke kau inoa uku no ka loaʻa ʻana o ka ʻike waiwai, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei inā e komo ʻo Apple i kēia mākeke.

Ua ʻike ʻia ua hana ʻo Apple i ka ʻenehana kelepona akamai no kekahi manawa i kēia manawa, e like me ka mea i ʻike ʻia e nā patent i waiho ʻia no kahi "mea hoʻopili uila uila." Hōʻike kēia mau patent i nā ʻano like ʻole no ke apo akamai Apple, me kahi Apple Watch mini me kahi pā paʻi a me nā pane haptic, a me nā hiʻohiʻona e hoʻohui pū ʻia me ka headset ʻoiaʻiʻo o Apple, ʻo ka Vision Pro. Ke ʻimi nei kekahi o kēia mau patent i ka hoʻokomo gesture a me nā leka haptic e like me nā mea i loaʻa ma ka Apple Watch.

Hiki i ke apo akamai Apple ke hoʻoponopono i kekahi o nā palena o ka Apple Watch, e like me kona nui i ka wā i hoʻohana ʻia i ka pō no ka nānā ʻana i ka hiamoe. Nui ka poʻe i makemake i kahi koho liʻiliʻi i ka wā e hiamoe ana, e hana ana i ke apo akamai i kahi koho kūpono loa. Eia kekahi, ʻo ka ʻike o Apple i ka hoʻolālā a me nā hui like ʻana, e like me ka mea me Hermès no ka Apple Watch, hiki ke hopena i kahi apo akamai e hoʻohui i nā aesthetics a me ka hana.

Eia kekahi, ʻo ka hoʻohui pono ʻana i kahi apo akamai Apple me ka Fitness a Health app hiki ke hoʻopau i ka pono no ke kau inoa, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i ka ʻikepili olakino koʻikoʻi me ka uku ʻole. E hoʻokaʻawale kēia i ke apo akamai o Apple mai nā mea hoʻokūkū e like me ka Oura Ring, e koi ana i nā inoa inoa e wehe i ko lākou hiki piha.

ʻOiai ʻaʻole maopopo ia inā e hoʻokuʻu maoli ʻo Apple i kahi apo akamai a i ʻole e unuhi ʻia kēia mau patent i kahi huahana maoli, aia ka ʻoihana i kahi moʻolelo o ka hoʻololi ʻana i nā ʻano huahana. Ua alakaʻi ka Apple Watch i ke ala no nā smartwatches, a hiki i kahi apo akamai mai Apple ke loaʻa i kahi hopena like i ka ʻoihana. Inā hoʻohana wale ʻia ia no ka hoʻokomo ʻana me nā lako Apple ʻē aʻe a i ʻole e hoʻokomo i nā mea ʻike nānā olakino i ka wā e hiki mai ana, paʻa i kahi apo akamai Apple.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ke apo akamai?

ʻO ke apo akamai he mea hiki ke hoʻohui i ka ʻenehana a me nā mea nani. Hāʻawi maʻamau ia i nā hana e like me ka nānā ʻana i ka hana, nā hoʻolaha, a me nā hiʻohiʻona akamai ʻē aʻe.

2. He aha ka Oura Ring?

ʻO ka Oura Ring kahi apo akamai kaulana i ʻike ʻia no kona olakino a me ka hiki ke nānā i ka hiamoe. Pono ia i ke kau inoa uku no ke komo ʻana i kekahi mau hiʻohiʻona a me ka ʻikepili.

3. Loaʻa iā Apple nā ​​patent no ke apo akamai?

ʻAe, ua hoʻopiʻi ʻo Apple i nā patent no kahi "mea hoʻopili uila uila" e hōʻike ana i ka ʻoihana e ʻimi nei i ka hiki ke hoʻokuʻu i kahi apo akamai.

4. Hiki i ke apo akamai Apple ke hoʻohui pū me ka polokalamu Fitness a Health paha?

Inā hoʻokuʻu ʻo Apple i kahi apo akamai, hiki iā ia ke hoʻohui pololei me ka Fitness a Health app, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i ka ʻikepili olakino me ka ʻole o ke kau inoa.

5. E hoʻololi anei ka Apple smart ring i ka ʻoihana?

ʻOiai ʻaʻole maopopo inā e hoʻokuʻu ʻo Apple i kahi apo akamai, aia ka ʻoihana i ka mōʻaukala o ka hoʻolauna ʻana i nā huahana groundbreaking e like me ka Apple Watch. Inā komo ʻo Apple i ka mākeke apo akamai, hiki ke loaʻa ka hopena koʻikoʻi i ka ʻoihana.