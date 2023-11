No ke aha i hoʻohana ai ʻo Walmart i ka uliuli?

I ka honua o ka hale kūʻai, he hana koʻikoʻi ka branding i ka huki ʻana i nā mea kūʻai aku a hoʻokumu i kahi ʻike ikaika. ʻO Walmart, kekahi o nā hui kūʻai kūʻai nui loa ma ka honua holoʻokoʻa, ua kūkulu maikaʻi ʻo ia i kāna hōʻailona i nā makahiki. ʻO kekahi mea nui o ka hoʻolālā branding a Walmart ʻo ia ka hoʻohana nui ʻana i ke kala uliuli. Akā no ke aha i koho ai ʻo Walmart i ka uliuli? E ʻimi kākou i nā kumu o kēia koho.

ʻO ka psychology o ka uliuli:

Hōʻike ka psychology kala i nā kala like ʻole e hoʻāla i nā manaʻo a me nā manaʻo kikoʻī. ʻO ka Blue, ma keʻano, pili pinepine i ka hilinaʻi, ka hilinaʻi, a me ka paʻa. Uaʻikeʻia hoʻi e hana i keʻano o ka mālie a me ka palekana. Ma ka hoʻokomo ʻana i ka uliuli i loko o kāna brand, makemake ʻo Walmart e haʻi i kahi leka o ka hilinaʻi a kūkulu i ka hilinaʻi me kāna mea kūʻai.

ʻIke inoa inoa:

Ua ʻike koke ʻia ka hōʻailona polū o Walmart ma ka honua holoʻokoʻa. ʻO ka hoʻohana mau ʻana i ka polū ma waena o kāna mau hale kūʻai, pūnaewele, a me nā mea kūʻai aku ua kōkua iā Walmart e hoʻokumu i kahi ʻike inoa ikaika. Hāʻawi kēia ʻike i nā mea kūʻai aku e ʻike maʻalahi iā Walmart a hoʻopili iā ia me nā waiwai a me nā ʻano maikaʻi o ka brand.

Hoʻok & lanakila:

Hana ʻo Walmart i kahi ʻoihana kūʻai hoʻokūkū hoʻokūkū. Ma ka hoʻohana ʻana i ka uliuli e like me kona kala mua, hoʻokaʻawale ka hui iā ia iho mai kāna mau mea hoʻokūkū e hoʻohana pinepine ana i ka ʻulaʻula a i ʻole melemele i kā lākou hōʻailona. Kōkua kēia ʻokoʻa iā Walmart e kū i waho a hana i kahi ʻike hiʻohiʻona kū hoʻokahi i ʻike koke ʻia.

NPP:

Q: He aha ka branding?

A: ʻO ka Branding e pili ana i ke kaʻina hana o ka hana ʻana i kahi inoa kūʻokoʻa, hōʻailona, ​​a i ʻole hoʻolālā e hoʻokaʻawale i kahi hui a huahana paha mai nā mea ʻē aʻe ma ka mākeke.

Nīnau: He aha ke ʻano noʻonoʻo kala?

A: ʻO ka psychology kala ke aʻo ʻana i ka hopena o nā kala i ka ʻano kanaka, nā manaʻo, a me nā ʻike. Hiki i nā kala like ʻole ke hoʻoulu i nā manaʻo a me nā hui like ʻole.

Nīnau: Pehea e pōmaikaʻi ai ʻo Walmart mai ka ʻike ʻana i ka brand?

A: E kōkua ana ka ʻike hōʻailona iā Walmart e hoʻokumu i kahi ʻike ikaika ma ka mākeke, e maʻalahi i nā mea kūʻai aku e ʻike a koho iā Walmart ma mua o kāna mau mea hoʻokūkū. Hoʻoulu pū ia i ka hilinaʻi a me ka kūpaʻa i waena o nā mea kūʻai aku.

I ka hopena, ʻo ka hoʻohana ʻana o Walmart i ka uliuli i kāna hōʻailona ʻana he koho noʻonoʻo e hoʻāla i ka hilinaʻi, hilinaʻi, a me ke kūpaʻa. Ma ka hoʻokomo mau ʻana i ka uliuli i kona ʻike maka, ua kūkulu maikaʻi ʻo Walmart i kahi hōʻailona ikaika e ʻike koke ʻia i ka honua holoʻokoʻa. ʻAʻole hoʻokaʻawale kēia hoʻolālā branding iā Walmart mai kāna mau mea hoʻokūkū akā kōkua pū kekahi i ka hoʻokumu ʻana i ka hilinaʻi a me ka hilinaʻi i waena o kāna mau mea kūʻai.