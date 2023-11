No ke aha i hoʻohana ai ʻo Walmart i ka uliuli i kā lākou hōʻailona?

ʻIke ʻia ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational no kāna hōʻailona polū ʻokoʻa. ʻAʻole kūʻokoʻa ke koho o kēia kala; ua koho pono ʻia e haʻi i nā memo kikoʻī a hoʻāla i kekahi mau manaʻo. E noʻonoʻo kākou i nā kumu ma hope o ka hoʻoholo ʻana o Walmart e hoʻohana i ka uliuli i kā lākou logo.

ʻO ka psychology o ka uliuli:

Hoʻopili pinepine ʻia ʻo Blue me ka hilinaʻi, ka hilinaʻi, a me ka hilinaʻi. He kala ia e hōʻike ana i ke ʻano o ka mālie a me ke kūpaʻa. Ma ka hoʻokomo ʻana i ka polū i loko o kā lākou logo, manaʻo ʻo Walmart e hana i ka hilinaʻi a me ka hilinaʻi i waena o kāna mau mea kūʻai. Makemake ka hui i nā mea kūʻai aku e hilinaʻi i kā lākou kūʻai ʻana a manaʻoʻiʻo he hale kūʻai hilinaʻi ʻo Walmart.

ʻIke inoa inoa:

Ua hoʻohana ʻo Walmart i ka uliuli ma ke ʻano he kala mua mai kona hoʻomaka ʻana i ka makahiki 1962. I loko o nā makahiki, ua like ka logo polū me ka brand ponoʻī. Ma ka mālama pono ʻana i kā lākou hoʻolālā hōʻailona, ​​ua hoʻokumu ʻo Walmart i ka ʻike hōʻailona ikaika. Ke ʻike nā mea kūʻai aku i ka logo Walmart polū, hoʻopili koke lākou iā ia me nā waiwai a me nā makana o ka hui.

Hoʻok & lanakila:

I ka ʻoihana kūʻai, kahi e paʻakikī ai ka hoʻokūkū, he mea koʻikoʻi ia no nā ʻoihana e hoʻokaʻawale iā lākou iho mai kā lākou mau hoa hakakā. ʻO ka hoʻohana ʻana o Walmart i ka polū e hoʻokaʻawale iā ia mai ka nui o kāna mau mea hoʻokūkū e koho pinepine i ka ʻulaʻula a i ʻole melemele i kā lākou logo. Ma ke koho ʻana i ka uliuli, kū ʻo Walmart a hana i kahi ʻike ʻike kūʻokoʻa e kōkua iā lākou e noho i mua i ka mākeke.

NPP:

Nīnau: ʻO ka uliuli wale nō ka waihoʻoluʻu i hoʻohana ʻia ma ka hōʻailona o Walmart?

A: ʻAʻole, ʻo ka uliuli ke kala mua, akā hoʻokomo pū ka logo i kahi sunburst melemele ma hope o ka inoa ʻoihana.

Nīnau: Ua hoʻohana mau ʻo Walmart i ka malu like o ka uliuli?

A: ʻAʻole, ua ulu ka malu o ka uliuli i ka manawa. Hōʻike ʻia ka logo o kēia manawa i kahi uliuli ʻoi aku ka ʻoi aʻe o ka nani i hoʻohālikelike ʻia i kāna mau mana mua.

Nīnau: Aia kekahi manaʻo huna ma hope o ke kala uliuli?

A: ʻOiai ʻaʻohe ʻōlelo kūhelu e pili ana i nā manaʻo huna, pili maʻamau ka uliuli me nā ʻano e like me ka hilinaʻi, hilinaʻi, a me ka mālie, e kūlike me ke kiʻi brand Walmart.

I ka hopena, ʻo ka hoʻohana ʻana o Walmart i ka uliuli i kā lākou hōʻailona he koho hoʻolālā e manaʻo e hōʻike i ka hilinaʻi, ka hilinaʻi, a me ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻike inoa ikaika. He kuleana koʻikoʻi ke kala uliuli i ke kūkulu ʻana i ka inoa o Walmart a me ka hoʻokaʻawale ʻana iā ia mai nā mea hoʻokūkū.