No ke aha i kaulana maikaʻi ai ʻo Walmart?

ʻO Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, ua lōʻihi ka inoa o ka hale ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa a puni ka honua. ʻOiai ʻo kāna ʻāpana kūpono o nā hoʻopaʻapaʻa a me nā hoʻohewa, ua hoʻokō ka ʻoihana i ka mālama ʻana i kahi inoa maikaʻi. No laila, he aha ka mea e kōkua ai i ke kūlana maikaʻi o Walmart ma waena o nā mea kūʻai? E noʻonoʻo kākou i kekahi mau kumu nui i hoʻohālike i ke kiʻi o ka hui.

1. Nā Kumu kūʻai kūpono: ʻO kekahi o nā kumu nui ma hope o ka kaulana ʻana o Walmart ʻo kona kūpaʻa e hāʻawi i nā kumukūʻai haʻahaʻa. ʻO ka hiki i ka hui ke hoʻolako i nā huahana ākea ma nā kumukūʻai hoʻokūkū ua lilo ia i wahi e hele ai no nā mea kūʻai ʻike kālā. Ua hana nui kēia kumu affordability i ke kūkulu ʻana i ka hilinaʻi a me ka kūpaʻa i waena o nā mea kūʻai.

2. Koho Huahana Nui: Hāʻawi ʻo Walmart i kahi waihona waiwai nui, e hōʻike ana i nā mea āpau mai nā mea kūʻai a me nā mea pono o ka hale a hiki i ka uila a me nā lole. Hāʻawi kēia koho nui i nā pono o nā mea kūʻai aku, e lilo ia i hale kūʻai kū hoʻokahi no nā mea he nui. ʻO ka loaʻa ʻana o nā huahana like ʻole ma lalo o ka hale hoʻokahi ua hāʻawi ʻia i ka inoa maikaʻi o Walmart.

3. Pono: Me nā tausani o nā hale kūʻai e laha ana ma ka honua holoʻokoʻa, ua hana ʻo Walmart i ka ʻoluʻolu i mea nui. ʻO kona ākea ākea e hōʻoia i hiki i nā mea kūʻai ke komo maʻalahi i kā lākou huahana makemake me ka hele ʻole i kahi mamao. Eia hou, hāʻawi ka ʻoihana kūʻai pūnaewele i kahi ʻike maʻalahi, e ʻae ana i nā mea kūʻai aku e kūʻai mai ka ʻoluʻolu o ko lākou mau home.

4. Kuleana Pilikino Hui: Ua hoʻoikaika ʻo Walmart i ka hoʻomaikaʻi ʻana i kāna mau hana kuleana pilikino (CSR) i nā makahiki i hala. Ua hoʻokō ka hui i nā hana hoʻomau, e like me ka hōʻemi ʻana i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo a me ke kākoʻo ʻana i nā kumu aloha. Ua kōkua kēia mau ho'āʻo iā Walmart e hoʻomaikaʻi i kona kaulana a hoʻopiʻi i nā mea kūʻai aku i ka pilikanaka.

NPP:

Nīnau: Ua alo anei ʻo Walmart i nā hoʻopaʻapaʻa?

A: ʻAe, ua alo ʻo Walmart i nā hoʻopaʻapaʻa like ʻole i nā makahiki, me nā ʻōlelo hoʻopiʻi no ka uhaki ʻana i nā kuleana hana, ka hoʻokae kāne kāne, a me nā hopena maikaʻi ʻole o ke kaiapuni. Eia naʻe, ua hana ka ʻoihana i nā hana e hoʻoponopono i kēia mau pilikia a hoʻomaikaʻi i kāna mau hana.

Nīnau: Pehea e hōʻoia ai ʻo Walmart i nā kumukūʻai haʻahaʻa?

A: Hoʻohana ʻo Walmart i nā hoʻolālā like ʻole no ka mālama ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa, e like me ke kūʻai nui ʻana, ka hoʻokele ʻana i ke kaulahao hoʻolako kūpono, a me nā ʻano hoʻemi kumu kūʻai. ʻO kēia mau hana e hiki ai i ka hui ke hāʻawi i ka mālama kālā i nā mea kūʻai.

Nīnau: Hāʻawi anei ʻo Walmart i ke kūʻai pūnaewele?

A: ʻAe, he kahua kūʻai kūʻai pūnaewele ko Walmart e hiki ai i nā mea kūʻai ke nānā a kūʻai i nā huahana mai kā lākou pūnaewele a i ʻole ka polokalamu kelepona. Hāʻawi pū lākou i nā koho kūpono e like me ka lawe ʻana i ka home a me ka ʻohi hale kūʻai.

I ka hopena, hiki ke hoʻopili ʻia ke kūlana maikaʻi o Walmart i kāna kūpaʻa ʻana i nā kumukūʻai kūpono, nā koho huahana nui, ʻoluʻolu, a me nā hoʻoikaika ʻana i ke kuleana pilikanaka. ʻOiai ua kū ka hui i nā hoʻopaʻapaʻa i ka wā ma mua, ua hana ʻo ia i nā hana e hoʻoponopono iā lākou a hoʻomaikaʻi i kāna mau hana. ʻO ka hopena, ke hoʻomau nei ʻo Walmart i mea kūʻai hilinaʻi a kaulana no nā miliona o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.