No ke aha i hoʻomaka ai ʻo Walgreens a me Walmart me Wal?

Ma ka ʻāina ākea o nā mea kūʻai nui, ʻelua mau inoa koʻikoʻi e kū nei: Walgreens a me Walmart. Ua lilo nā hui ʻelua i inoa ʻohana, akā ua noʻonoʻo paha ʻoe no ke aha lākou e hoʻomaka ai me "Wal"? He kuhi wale paha a he manaʻo hohonu paha ma hope o ia mea? E luʻu kākou i ka mōʻaukala a me ke kumu o kēia mau pilikua hale kūʻai e wehe i ka pane.

ʻO ke kumu o Walgreens:

Ua hoʻokumu ʻia ʻo Walgreens, ke kaulahao lāʻau kaulana, ma 1901 e Charles R. Walgreen. Ua pōkole ka inoa "Walgreen" i "Walgreens" i mea e maʻalahi ai ka haʻi ʻana a me ka hoʻomanaʻo. ʻO ka hoʻohui ʻana o ka leka "s" he hana maʻamau i ka hoʻomaka ʻana o ke kenekulia 20 e hana i kahi inoa inoa ʻokoʻa a ʻike ʻia.

ʻO ka hānau ʻana o Walmart:

ʻO Walmart, ma kekahi ʻaoʻao, he moʻolelo ʻokoʻa iki. Ua hoʻokumu ʻia ka hale kūʻai nui ma 1962 e Sam Walton. I ka wehe ʻana o Walton i kāna hale kūʻai mua, ua kapa ʻia ʻo ia ʻo "Walton's Five and Dime." Eia naʻe, i ka hoʻonui ʻana o ka hui a wehe i nā wahi hou aku, ua hoʻololi ʻia ka inoa iā "Walmart" i ka makahiki 1969. ʻO ka hoʻoholo ʻana e haʻalele i nā "s" nona ka mea i hana ʻia e hōʻike ai ʻaʻole ʻo Walmart ka hale kūʻai kanaka hoʻokahi wale nō, akā he brand nona. i na mea a pau.

NPP:

Nīnau: Aia kekahi pilina ma waena o Walgreens a me Walmart?

A: ʻOiai nā hui ʻelua e hoʻomaka me "Wal," ʻaʻohe pilina pololei ma waena o Walgreens a me Walmart. He mau hui kaʻawale lākou me nā mea hoʻokumu a me nāʻanoʻoihana.

Nīnau: No ke aha e hoʻomaka ai ka nui o nā hale kūʻai kūʻai me "Wal"?

A: ʻO ka hoʻohana ʻana i ka "Wal" ma nā inoa hale kūʻai kūʻai pinepine he ala ia e hana ai i kahi hōʻailona ʻike a poina ʻole. ʻAʻole i kaupalena ʻia iā Walgreens a me Walmart; ʻO nā laʻana ʻē aʻe ʻo Wal-Mart (kahi hui ʻokoʻa mai Walmart), Wal-Burgers, a me Wal-Flowers.

Nīnau: Aia kekahi mau kumu ʻē aʻe no ka hoʻohana ʻana iā "Wal" ma kahi inoa ʻoihana?

A: ʻOiai ʻaʻohe pane paʻa, manaʻo kekahi e hiki ke hoʻohana ʻia ka "Wal" i ka manaʻo o ka hilinaʻi a me ka hilinaʻi, ʻoiai ua like ia me ka huaʻōlelo "well." Eia hou, he ala ia e mahalo ai i nā inoa o nā mea hoʻokumu, e like me Walgreen a me Walton.

I ka hopena, ʻo ka hoʻohana ʻana i ka "Wal" i nā inoa o nā mea kūʻai nui e like me Walgreens a me Walmart ʻaʻole ia he coincidence wale nō. He koho noʻonoʻo ia i hana ʻia e nā mea hoʻokumu e hana i nā inoa inoa hoʻomanaʻo a ʻike ʻia. ʻOiai ʻaʻohe pilina pololei ma waena o nā hui ʻelua, ua lilo lāua i mea hōʻailona i kā lākou ʻoihana. No laila, i ka wā e hele ai ʻoe ma kahi Walgreens a i ʻole Walmart, e ʻike ʻoe i ka moʻolelo ma hope o ko lākou mau inoa.