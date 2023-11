No ke aha e ʻaʻahu ai kekahi mau limahana Walmart i ka melemele?

Ma nā ʻaoʻao o Walmart, ua ʻike paha ʻoe i ke kū ʻana o kekahi poʻe limahana mai ka lehulehu ma ke kāʻei ʻana i nā ʻaʻahu melemele ʻālohilohi. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe no ke aha? E noʻonoʻo kākou i nā kumu o kēia koho ʻaʻahu ʻokoʻa.

ʻO ke kapa melemele, i kapa pinepine ʻia ʻo ka "vest of knowledge," he hōʻailona o ka loea a me ke kōkua. He hōʻailona ia ua hoʻomaʻamaʻa kūikawā ʻia ka limahana e ʻaʻahu ana e hoʻolako i ka lawelawe mea kūʻai aku a ʻike ʻo ia e pili ana i ka hoʻolālā o ka hale kūʻai, nā huahana, a me nā kulekele. Ua ʻike ʻia kēia poʻe ma ke ʻano he "Customer Service Managers" a i ʻole "CSMs" a hiki iā lākou ke kōkua i nā mea kūʻai aku me nā nīnau a i ʻole nā ​​​​manaʻo e loaʻa iā lākou.

ʻO ka hoʻoholo e hoʻolauna i ka ʻaʻahu melemele he ʻāpana ia o ka hoʻoikaika mau ʻana o Walmart e hoʻomaikaʻi i ka ʻike kūʻai no kāna mau mea kūʻai. Ma ka loaʻa ʻana o nā limahana hoʻolaʻa i hiki ke ʻike maʻalahi, e hōʻoia i ka hiki koke i nā mea kūʻai ke ʻimi i ke kōkua inā pono, e mālama iā lākou i ka manawa a hāʻawi i kahi ʻike kūʻai ʻoi aku ka maikaʻi.

NPP:

Nīnau: Pono nā limahana a pau o Walmart e komo i ke kapa melemele?

A: ʻAʻole, ʻaʻole ʻaʻahu nā limahana a pau i ke kapa melemele. Hoʻohana kūikawā ʻia e nā Luna Hoʻokele Kūleʻa i aʻo ʻia e hāʻawi i ka lawelawe kūʻai kūʻokoʻa.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻokokoke i kekahi limahana e ʻaʻahu ana i ke kapa melemele no ke kōkua?

A: ʻOiaʻiʻo! Paipai ʻo Walmart i nā mea kūʻai aku e hoʻokokoke i kekahi limahana e ʻaʻahu ana i ke kapa melemele no ke kōkua. Aia lākou ma laila e kōkua iā ʻoe me nā nīnau a i ʻole nā ​​pilikia āu e loaʻa ai.

Nīnau: He aha nā kuleana ʻē aʻe a nā limahana Walmart?

A: Loaʻa iā Walmart nā ʻano limahana like ʻole e hana ana i nā kuleana like ʻole, e like me nā cashiers, stockers, managers department, a me nā mea hou aku. ʻOiai ʻaʻole paha lākou e ʻaʻahu i ke kapa melemele, ua paʻa like lākou i ka hāʻawi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku maikaʻi loa.

Nīnau: He ʻano koʻikoʻi ʻē aʻe ka lole melemele?

A: Ma waho aʻe o kāna kuleana ma ke ʻano he hōʻailona o ka ʻike a me ke kōkua, ʻo ka ʻaʻahu melemele kekahi e hana ana i mea palekana. ʻO ke kala ʻulaʻula e hōʻoia i ka mea e ʻike maʻalahi i ka mea kūʻai aku a me nā limahana ʻē aʻe, e hāpai ana i kahi wahi kūʻai palekana.

I ka hopena, ʻo ka ʻaʻahu melemele i hoʻohana ʻia e kekahi mau limahana Walmart he hōʻailona ia o ke akamai, kōkua, a me ka lawelawe mea kūʻai aku. Hāʻawi ia i nā mea kūʻai aku e ʻike koke i nā poʻe i aʻo ʻia e hiki ke hāʻawi i ke alakaʻi a me ke kākoʻo i ka wā o kā lākou ʻike kūʻai. No laila, i ka manawa aʻe e pono ai ʻoe i ke kōkua ma Walmart, e makaʻala i kēlā mau maka aloha i nā ʻaʻahu melemele - aia lākou e kōkua!