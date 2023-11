No ke aha i loaʻa ʻole ai ka COVID i kekahi poʻe?

Ma waena o ka maʻi maʻi COVID-19 e hoʻomau nei, he nīnau kānalua ia no ke kumu e ʻoi aku ka pale ʻana o kekahi poʻe i ka maʻi ma mua o nā mea ʻē aʻe. ʻOiai ua hoʻopilikia ka maʻi i ka miliona o ka poʻe i ka honua holoʻokoʻa, aia kekahi poʻe i pale aku i ka ʻaelike ʻana. Ke aʻo ikaika nei ka poʻe ʻepekema a me nā mea noiʻi i kēia ʻano, a ʻoiai ʻaʻohe pane paʻa, ua puka mai kekahi mau mea i hiki ke kōkua i ke kumu e loaʻa ʻole ai kekahi poʻe iā COVID.

Nā Kumu Genetic: Aia kekahi wehewehe ʻana i kā mākou genetic makeup. Ua ʻike ʻia ua hoʻoili ʻia nā ʻano genetic like ʻole mai ko lākou mau mākua mai, a hiki i kekahi o kēia mau ʻano ke hāʻawi i kahi pae palekana mai ka maʻi maʻi. Hiki i kekahi mau genes ke hoʻoikaika i ka pane ʻana o ka immune, e hoʻoikaika i kekahi poʻe i ka COVID-19.

Pane Pūnaehana Immune: ʻO kekahi kumu koʻikoʻi ka ikaika a me ka pono o ka ʻōnaehana pale. ʻOi aku ka maikaʻi o ka ʻōnaehana pale pale e pale aku i nā maʻi, me COVID-19. Hiki i nā poʻe me ka ʻōnaehana pale olakino ke hiki ke hoʻopau i ka maʻi ma mua o ka hiki ke hoʻopilikia nui.

Ka palekana mua: Loaʻa paha i kekahi poʻe ka palekana i ka COVID-19 ma muli o ka ʻike mua ʻana i nā coronaviruses like. Hōʻike ka noiʻi i nā poʻe i loaʻa i ka maʻi coronavirus ʻē aʻe, e like me ka poʻe i kuleana no ke anu maʻamau, loaʻa paha kahi pae o ka pale mai COVID-19.

Nā Kūlana Kūlana: He kuleana koʻikoʻi nō hoʻi nā ʻano pilikino a me ka mālama ʻana i nā hana pale. ʻO ka poʻe e hahai mau ana i nā alakaʻi i ʻōlelo ʻia, e like me ke kāʻei ʻana i nā masks, ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hele ʻana i ka nohona, a me ka mālama ʻana i ka maʻemaʻe maikaʻi, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka maʻi. ʻO kēia mau mea mālama e hoʻemi i ka pilikia o ka ʻike a me ka hoʻouna ʻana.

NPP:

Nīnau: Hiki i kekahi ke pale loa i ka loaʻa ʻana o COVID-19?

A: ʻOiai paʻakikī ka pale ʻana i ka maʻi maʻi, ʻo ka lawe ʻana i nā hana pale e hōʻemi nui i ka pilikia o ka loaʻa ʻana o COVID-19.

Nīnau: Ua pale maoli anei kekahi poʻe i ka COVID-19?

A: ʻOiai ʻaʻohe mea pale ʻole, loaʻa paha i kekahi poʻe nā kumu genetic a i ʻole nā ​​​​mea ʻōnaehana pale e hiki ai iā lākou ke kū i ka maʻi maʻi.

Nīnau: Hiki i ka ʻike mua ʻana i nā coronaviruses ʻē aʻe ke hāʻawi i ka pale mai COVID-19?

A: Hōʻike ka noiʻi e hiki ke hāʻawi i kahi pae o ka pale ʻana i ka COVID-19 i ka ʻike mua ʻana i nā coronaviruses ʻē aʻe.

I ka hopena, ʻo nā kumu i loaʻa ʻole ai i kekahi poʻe i ka COVID-19 he multifaceted. ʻO nā kumu genetic, kahi ʻōnaehana pale ikaika, ka pale ʻana i mua, a me ka mālama ʻana i nā hana pale e kōkua i ka hiki i ke kanaka ke pale aku i ka maʻi maʻi. Ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema e aʻo i kēia ʻano, he mea koʻikoʻi ia no ka poʻe āpau e noho makaʻala a hoʻonohonoho mua i nā hana pale i ʻōlelo ʻia e pale aku iā lākou iho a me nā poʻe ʻē aʻe mai COVID-19.