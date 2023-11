No ke aha i aloha ai nā kānaka iā Walmart?

Ma ke aupuni o nā nunui kūʻai, kū kiʻekiʻe ʻo Walmart e like me kekahi o nā wahi kūʻai kaulana loa a aloha ʻia no nā miliona o ka poʻe a puni ka honua. Akā he aha ka mea e pili ana i kēia hale kūʻai mega i hopu i ka puʻuwai o nā mea he nui? E noʻonoʻo kākou i nā kumu i makemake nui ai ka poʻe iā Walmart a no ke kumu e hoʻomau ʻia ai ia i mea punahele i waena o nā mea kūʻai.

Nā kumu kūʻai haʻahaʻa a me ka hiki ke hiki: ʻO kekahi o nā kumu nui e holo ai ka poʻe iā Walmart ʻo kona kaulana no ka hāʻawi ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa ma nā ʻano huahana. Mai nā mea kūʻai aku i nā mea uila, nā lole a me nā mea hale, ʻaʻole like ka manaʻo o Walmart i ka loaʻa kālā. He koho maikaʻi kēia no ka poʻe kūʻai ʻike kālā e makemake e hoʻolōʻihi i kā lākou mau kālā paʻakikī.

ʻO ka maʻalahi a me ka hiki ke loaʻa: ʻO ka ʻupena nui o nā hale kūʻai ʻo Walmart e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o kahi wahi i loko o kahi mamao kūpono no ka hapa nui o nā kānaka. ʻO kēia maʻalahi, i hui pū ʻia me kāna mau hola hana lōʻihi, he koho maʻalahi ia no nā mea kūʻai aku e pono e ʻohi i nā mea i kēlā me kēia manawa o ka lā. Eia kekahi, ʻo ka manaʻo kūʻai kū hoʻokahi o Walmart e ʻae i nā mea kūʻai aku e ʻimi i nā mea āpau a lākou e pono ai ma lalo o hoʻokahi hale, e mālama iā lākou i ka manawa a me ka hoʻoikaika.

Nā ʻano huahana: Hāʻawi ʻo Walmart i kahi koho maikaʻi o nā huahana, e mālama ana i kahi ākea o nā mea kūʻai aku. Inā ʻoe e ʻimi nei i nā hōʻailona kaulana a i ʻole nā ​​​​mea ʻokoʻa kūpono, hāʻawi ʻo Walmart i kahi ʻano nui o nā koho. Mālama kēia ʻano ʻokoʻa i hiki i nā mea kūʻai ke loaʻa i ka mea a lākou e ʻimi nei, e hoʻolilo iā ia i kahi huakaʻi hele no kā lākou pono kūʻai āpau.

Lawelawe mea kūʻai mai: ʻOiai ka nui o kona nui, ke kau nei ʻo Walmart i ka manaʻo nui i ka hāʻawi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku maikaʻi. Hoʻomaikaʻi pinepine ʻia nā limahana aloha a kōkua no ko lākou makemake e kōkua i nā mea kūʻai aku a pane i kā lākou mau nīnau. ʻO kēia kūpaʻa i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku e kōkua i ka hana ʻana i kahi ʻike kūʻai maikaʻi a hoʻoulu i ka kūpaʻa o ka mea kūʻai aku.

NPP:

Nīnau: He aha ka Walmart?

A: ʻO Walmart kahi hui kūʻai kūʻai multinational e lawelawe ana i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai meaʻai.

Nīnau: ʻEhia mau hale kūʻai Walmart?

A: I ka makahiki 2021, hoʻohana ʻo Walmart ma luna o 11,000 hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa.

Nīnau: Hāʻawi anei ʻo Walmart i ke kūʻai pūnaewele?

A: ʻAe, loaʻa iā Walmart kahi kahua pūnaewele paʻa e hiki ai i nā mea kūʻai ke kūʻai aku i nā ʻano huahana like ʻole a hāʻawi iā lākou i ko lākou puka.

Nīnau: ʻO nā kumu kūʻai haʻahaʻa o Walmart ma muli o ka maikaʻi ʻole?

A: ʻAʻole, ʻo nā kumu kūʻai haʻahaʻa o Walmart ma muli o kā lākou hoʻokele hoʻolako kaulahao kūpono a me ka mana kūʻai nui. Hoʻohālikelike ka maikaʻi o nā huahana i loaʻa ma Walmart me nā hale kūʻai ʻē aʻe.

I ka hopena, hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka kaulana o Walmart i kāna mau kumukūʻai haʻahaʻa, ʻoluʻolu, ākea nā ʻano huahana, a me kāna kūpaʻa i ka lawelawe mea kūʻai aku. Ua makemake kēia mau mea i nā miliona o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa, e lilo ia i mea kūʻai nui aloha i ka ʻoihana.