No ke aha i makemake nui ai ka poʻe iā Target ma mua o Walmart?

I ka honua o nā mea kūʻai nui, ʻelua mau inoa i kū i waho: Target a me Walmart. ʻOiai ke hāʻawi aku nei nā hale kūʻai ʻelua i kahi ākea o nā huahana i nā kumukūʻai kūpono, me he mea lā ua hoʻokō ʻo Target i ka naʻau o nā mea kūʻai aku he nui. Akā no ke aha i makemake ai ka poʻe iā Target ma mua o Walmart? E ʻimi kākou i kekahi o nā kumu o kēia hanana.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi e hoʻokaʻawale iā Target ʻo ia ka manaʻo nui i ka hana ʻana i kahi ʻike kūʻai maikaʻi. Hoʻomaikaʻi pinepine ʻia nā hale kūʻai target no kā lākou hoʻolālā maʻemaʻe a hoʻonohonoho ʻia, e maʻalahi i nā mea kūʻai aku e hoʻokele a loaʻa i kā lākou mea e pono ai. I ka hoʻokaʻawale ʻana, hiki i nā hale kūʻai Walmart ke manaʻo nui i kekahi manawa ma muli o ko lākou nui a me nā aisles.

ʻO kekahi hiʻohiʻona e huki ai i nā mea kūʻai aku iā Target ʻo ia ka nānā ʻana i ke ʻano a me ka hoʻolālā. Ua hui pū ʻo Target me nā hōʻailona kiʻekiʻe a me nā mea hoʻolālā, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku i nā koho kūpono a me ke ʻano. ʻO kēia hui pū ʻana me nā inoa kaulana i ka ʻoihana hana i kōkua iā Target e hoʻokumu iā ia iho ma ke ʻano he ʻano hou a ʻoi aku ka maikaʻi o Walmart.

Eia kekahi, ua kūleʻa ʻo Target i ka hoʻoulu ʻana i kahi kaulana no ka ʻoi aku ka maikaʻi o ka mea kūʻai aku. Ua hoʻolilo nui ka hui i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā mea kūʻai aku, e hōʻoia ana i ka ʻike a me ke kōkua o kā lākou poʻe limahana. ʻO kēia kūpaʻa i ka hāʻawi ʻana i ka lawelawe maikaʻi loa ua ʻike ʻia me nā mea kūʻai aku, mahalo i ke kōkua pilikino i loaʻa iā lākou ma Target.

NPP:

Nīnau: He aha ka hale kūʻai pilikua?

A: ʻO kahi hui kūʻai nui e pili ana i kahi hui nui a koʻikoʻi i ka ʻoihana kūʻai kūʻai e hana ana i nā hale kūʻai he nui a loaʻa ka loaʻa kālā nui.

Nīnau: He aha ke ʻano o ka "upscale"?

A: ʻO ka "Upscale" e pili ana i kahi mea kiʻekiʻe, nani, a pili pū paha me kahi kūlana kiʻekiʻe.

Nīnau: Pehea e hui pū ai ʻo Target me nā hōʻailona kiʻekiʻe?

A: Hoʻopili pinepine ʻo Target me nā mea hoʻolālā kaulana a me nā hōʻailona e hana i nā hōʻiliʻili kūʻokoʻa i kūʻai ʻia ma kā lākou hale kūʻai. Hāʻawi kēia mau hui pū ʻana iā Target e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i ke komo ʻana i nā huahana mea hoʻolālā ma nā kumukūʻai kūpono.

I ka hopena, ʻo ka manaʻo o Target i ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻike kūʻai ʻoluʻolu, kona manaʻo nui i ke ʻano a me ka hoʻolālā ʻana, a me kona kūpaʻa ʻana i ka lawelawe mea kūʻai maikaʻi i kōkua i kona kaulana i waena o nā mea kūʻai. ʻOiai ʻo Walmart ka mea hoʻokūkū koʻikoʻi, ua hoʻokō ʻo Target i ke kālai ʻana i kahi niche nona iho ma o ka hāʻawi ʻana i kahi ʻike kūʻai kiʻekiʻe a leʻaleʻa.