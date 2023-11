No ke aha e like ai koʻu manaʻo ua paʻa koʻu ʻāʻī i nā manawa a pau?

ʻIke pinepine ʻoe i ke ʻano o ka paʻa ʻana o ka ʻāʻī i loko o kou ʻāʻī, ʻoiai inā ʻaʻole ʻoe i ke anu a i ʻole nā ​​​​allergies? Hiki i kēia manaʻo hoʻomau ke pilikia a waiho paha iā ʻoe e noʻonoʻo i ke kumu o ia mea. E ʻimi kākou i kekahi mau kumu ma hope o kēia pilikia a pehea e loaʻa ai ka hōʻoluʻolu.

ʻO kekahi kumu maʻamau o ka ʻike ʻana o ka mucus ma ka ʻāʻī ʻo ka post-nasal drip. Hana ʻia kēia i ka wā e kulu ai ka ʻūhū nui mai ka ihu ma hope o ka ʻāʻī. Hiki ke hoʻoulu ʻia e nā allergies, nā maʻi sinus, a i ʻole nā ​​hoʻololi i ka wā. Hiki iā ʻoe ke hoʻoheheʻe ma hope o ka ihu me he mea lā e ulu mau ana ka ʻāʻī ma kou ʻāʻī, e alakaʻi ana i ka ʻeha a me ka pono e hoʻomaʻemaʻe pinepine i kou ʻāʻī.

ʻO kekahi wehewehe ʻē aʻe ʻo ka reflux acid, i ʻike ʻia ʻo gastroesophageal reflux disease (GERD). Ke hoʻi hou ka ʻakika o ka ʻōpū i loko o ka esophagus, hiki iā ia ke hoʻonāukiuki i ka ʻāʻī a hoʻoulu i ka hana ʻana o ka mucus. Hiki i kēia ke hana i ke ʻano o ka puʻupuʻu a i ʻole ka ʻāʻī ma ka ʻāʻī.

Eia kekahi, hiki i kekahi mau mea ola ke kōkua i kēia pilikia. ʻO ka puhi paka, no ka laʻana, hiki ke hoʻonāukiuki i ka ʻāʻī a alakaʻi i ka hoʻonui ʻana i ka mucus. ʻO nā kumu kaiapuni e like me ka ea maloʻo a i ʻole ka ʻike ʻana i nā mea haumia hiki ke hoʻoulu i ka ʻāʻī a me ka manaʻo o ke kūkulu ʻana o ka ʻū.

Inā ʻike pinepine ʻoe i kēia hōʻailona, ​​​​pono e nīnau i kahi kauka mālama ola no ka ʻike pololei. Hiki iā lākou ke loiloi i kāu mau hōʻailona, ​​mōʻaukala olakino, a hana i nā hoʻokolohua kūpono e hoʻoholo ai i ke kumu kumu.

NPP:

Nīnau: Hiki i ka hopohopo a i ʻole ke koʻikoʻi ke kumu i ka manaʻo o ka ʻāʻī?

A: ʻAe, hiki i ka hopohopo a me ke koʻikoʻi ke kōkua i ka ʻeha o ka ʻāʻī a me ke ʻano o ka mucus. Hiki i kēia mau manaʻo ke alakaʻi i ka piʻi ʻana o ka ʻiʻo i loko o ka ʻāʻī, e hoʻoulu ai i kahi ʻano puʻupuʻu.

Nīnau: Aia kekahi mau lāʻau lapaʻau home e hoʻohaʻahaʻa i ke ʻano o ka ʻāʻī ma ka ʻāʻī?

A: ʻO ka inu ʻana i nā wai he nui, me ka hoʻohana ʻana i kahi humidifier, a me ka pale ʻana i nā mea hoʻonāukiuki e like me ka uahi a i ʻole nā ​​​​ʻala ikaika e kōkua i ka hoʻomaha ʻana i ka ʻeha. Hiki ke hoʻomaha iki ke kāpī ʻana me ka wai paʻakai mahana a i ʻole ka hoʻohana ʻana i nā ʻūhā ihu paʻakai ma luna o ka pākaukau.

Nīnau: I ka manawa hea e ʻimi ai au i ka lāʻau lapaʻau no kēia hōʻailona?

A: Inā mau ka manaʻo o ka ʻāʻī i loko o kou ʻāʻī no ka manawa lōʻihi, hele pū ʻia me nā hōʻailona ʻē aʻe, a i ʻole e hoʻopilikia nui i kou ola i kēlā me kēia lā, pono ia e nīnau i kahi kauka mālama ola no ka loiloi hou aku.

I ka hopena, hiki i ka manaʻo o ka ʻāʻī i loko o ka ʻāʻī ke loaʻa i nā kumu like ʻole, e like me ka post-nasal drip, acid reflux, a me nā kumu ola. He mea koʻikoʻi ka ʻike ʻana i ke kumu kumu no ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau kūpono a me ka loaʻa ʻana o ka hōʻoluʻolu mai kēia manaʻo pilikia.