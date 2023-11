No ke aha wau e anu ai akā ʻaʻohe kuni?

Introduction

ʻO ke anuanu me ka loaʻa ʻole o ke kuni hiki ke lilo i mea paʻakikī. ʻOiai pili pinepine ʻia ke kuni me ka wela, ʻaʻole ʻo ia wale nō ka mea e hoʻopilikia ai i ka wela o ke kino. Hiki ke kōkua i kekahi mau kumu i ke anu ʻoiai ʻaʻohe kuni. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i kekahi o nā kumu kūpono a hāʻawi i nā pane i nā nīnau i nīnau pinepine ʻia.

Nā Kumu Hiki

Aia nā kumu like ʻole e hiki ai iā ʻoe ke anuanu me ka loaʻa ʻole o ke kuni. ʻO kekahi kumu maʻamau ka ʻike ʻana i nā mahana anu a i ʻole nā ​​kikoʻī. Ke hōʻike ʻia kou kino i kahi ʻano anuanu, e hoʻāʻo ʻo ia e mālama i ka wela ma o ka hoʻopaʻa ʻana i nā aʻa koko kokoke i ka ʻili o ka ʻili, hiki ke loaʻa ke ʻano o ke anuanu.

ʻO ke kumu ʻē aʻe ʻo ka anemia, kahi maʻi i hōʻike ʻia e ka helu haʻahaʻa o ke koko ʻulaʻula a i ʻole ka lawa ʻole o ka hemoglobin. Hiki i ka anemia ke alakaʻi i ka maikaʻi ʻole o ke kahe ʻana, e hōʻeha ai ʻoe i ke anu. Pēlā nō, ʻo ka hypothyroidism, kahi maʻi i hoʻohua ʻole ai ka thyroid gland i nā hormones, hiki ke hopena i ke anuanu ma muli o ka lohi o ka metabolism.

Eia hou, he hōʻailona paha ke anuanu o ka hopohopo a i ʻole ke kaumaha. Ke hopohopo a kaumaha paha mākou, hoʻokuʻu ko mākou kino i nā hormones koʻikoʻi e hiki ke hoʻopaʻa i nā kīʻaha koko a hoʻemi i ke kahe o ke koko a hiki i nā wēlau.

FAQs

Nīnau: Hiki i kekahi mau lāʻau lapaʻau ke hōʻoluʻolu iaʻu?

A: ʻAe, hiki i kekahi mau lāʻau lapaʻau e like me nā beta-blockers a me nā antihistamines ke hoʻoulu i ka vasoconstriction, e alakaʻi ana i kahi ʻano anu.

Nīnau: He hōʻailona anei ke anuanu o ke olakino koʻikoʻi?

A: ʻO ke anu wale nō ʻaʻole ia he kumu e hopohopo ai. Eia nō naʻe, inā hele pū ʻia me nā hōʻailona ʻē aʻe a hoʻomau paha no kahi manawa lōʻihi, ʻoi aku ka maikaʻi e nīnau i kahi ʻoihana mālama ola.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke hoʻohaʻahaʻa i ka manaʻo o ke anuanu?

A: ʻO ka ʻaʻahu mehana, ka noho ʻana i kahi ʻano wela ʻoluʻolu, a me ka hoʻoikaika kino kino hiki ke kōkua i ka hoʻohaʻahaʻa i ke ʻano o ke anuanu.

Panina

ʻO ke anuanu me ka loaʻa ʻole o ke kuni hiki ke hoʻopili ʻia i nā kumu like ʻole, me ka ʻike ʻana i ke anuanu, anemia, hypothyroidism, a me ke kaumaha. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā kumu kumu hiki ke kōkua iā ʻoe e hoʻoponopono pono i ka pilikia. Inā loaʻa iā ʻoe nā manaʻo hopohopo a i ʻole ka manaʻo o ke anuanu, pono mau e ʻimi i ka ʻōlelo aʻoaʻo lapaʻau e kāpae i nā kūlana olakino.