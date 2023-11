No ke aha i kūʻai aku ai ʻo Warren Buffett iā Walmart?

Ma kahi neʻe kamahaʻo, ua kūʻai aku ka mea hoʻopukapuka kaulana ʻo Warren Buffett i kāna keʻena holoʻokoʻa ma Walmart, kekahi o nā mea kūʻai nui loa o ka honua. Ua haʻalele kēia hoʻoholo i nā mea hoʻopukapuka a me nā mea loiloi e noʻonoʻo nei i ke kumu o ka neʻe ʻana o Buffett. Ma hope o nā mea a pau, ʻo Buffett's Berkshire Hathaway he mea hoʻopukapuka manawa lōʻihi ma Walmart, e paʻa ana i ke kumukūʻai no nā makahiki he 20. No laila, he aha ka mea i hoʻololi koke i ka hoʻolālā?

ʻO kekahi kumu no ka hoʻoholo ʻana a Buffett ʻo ia ka hoʻololi ʻana i ka ʻāina o ka ʻoihana kūʻai. I nā makahiki i hala iho nei, ua kūʻē nā mea kūʻai brick-a-mortar kahiko e like me Walmart i ka hoʻokūkū ikaika mai nā nunui e-commerce e like me Amazon. ʻO ka piʻi ʻana o ke kūʻai pūnaewele ua hoʻopilikia i ka ʻoihana kūʻai aku, e alakaʻi ana i ka emi ʻana o nā kūʻai aku a me nā loaʻa kālā no nā mea kūʻai kūʻai maʻamau. ʻO Buffett, i ʻike ʻia no kona hiki ke ʻike i nā ʻano lōʻihi, ua ʻike paha ia i nā pilikia e kū nei ʻo Walmart i kēia wahi kūʻai kūʻai hou.

ʻO kekahi kumu i hiki ke hoʻololi i ka hoʻoholo a Buffett ʻo ka ulu lohi o Walmart i nā makahiki i hala. ʻOiai ʻo kona kūlana koʻikoʻi i ka ʻoihana kūʻai, ua hakakā ʻo Walmart e hoʻopuka i ka ulu kālā nui. ʻO kēia hana maikaʻi ʻole paha ua nīnau ʻo Buffett i ka hiki o ka ʻoihana ke hoʻopuka i nā hoʻihoʻi nui no kāna hoʻopukapuka.

Eia kekahi, ʻike ʻia ʻo Buffett no kāna makemake no nā ʻoihana me nā pono hoʻokūkū ikaika a me nā moats lōʻihi. ʻOiai he moat ākea ʻo Walmart ma muli o kāna pālākiō a me ka nui o ke kaulahao lako, ʻaʻole paha i loaʻa iā ia ka pae like o ka lanakila hoʻokūkū e like me kekahi o nā hoʻopukapuka ʻē aʻe a Buffett. He hoʻokūkū koʻikoʻi ka ʻoihana kūʻai kūʻai, a ua hoʻokaumaha ʻia nā palena o Walmart ma muli o nā kaua kumukūʻai a me ka hoʻonui ʻana i ka hoʻokomo ʻana i ka e-commerce.

NPP:

Nīnau: He aha ke kumukūʻai?

A: I loko o ka pōʻaiapili o ka hoʻopukapuka kālā, pili ka stake i ka kuleana kuleana o kekahi kanaka a i ʻole hui e paʻa i loko o kahi hui. Hōʻike ia i ka helu o nā ʻāpana a i ʻole ka pākēneka o ka ʻona i kekahi hui.

Nīnau: He aha ka Berkshire Hathaway?

A: ʻO Berkshire Hathaway he hui hoʻopaʻa hui multinational i alakaʻi ʻia e Warren Buffett. Loaʻa iā ia nā ʻano ʻoihana like ʻole a me nā hoʻopukapuka kālā i nā ʻoihana like ʻole, me ka ʻinikua, nā alahao, nā pono, a me nā mea kūʻai aku.

Nīnau: He aha ka moat?

A: I ka hoʻopukapuka kālā ʻana, pili ka moat i kahi pono hoʻokūkū hoʻomau e hiki ai i kahi hui ke mālama i kona kūlana mākeke a pale aku i ka hoʻokūkū. Hiki ia ma ke ʻano o ka hōʻoia ʻana i ka brand, patents, economies of scale, a i ʻole nā ​​​​mea ʻē aʻe e paʻakikī ai i ka poʻe hoʻokūkū ke hana hou a ʻoi aku paha i ka holomua o kahi hui.

I ka hopena, ʻo ka manaʻo o Warren Buffett e kūʻai aku i kāna kuleana ma Walmart, ua alakaʻi ʻia paha e nā hopohopo e pili ana i ka loli ʻana o ka ʻāina kūʻai, ka ulu lohi o Walmart, a me ke kūlana hoʻokūkū o ka hui. Ma ke ʻano he mea hoʻopukapuka koʻikoʻi, loiloi mau ʻo Buffett i kāna mau hoʻopukapuka kālā a hana i nā hoʻoponopono e pili ana i kāna loiloi o ka mākeke a me nā hui pilikino.