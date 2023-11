No ke aha i hoʻololi ai ʻo Walmart i kona inoa?

Ma kahi neʻe kahaha ʻana, ua hoʻolaha aku nei ka mea kūʻai nui ʻo Walmart i kahi hoʻololi i kāna inoa ʻoihana, e waiho ana i ka huaʻōlelo "nā hale kūʻai" mai kona poʻo inoa. ʻO ka hui, i kapa ʻia ʻo Walmart Stores Inc. mai ka makahiki 1970, e kapa inoa ʻia ʻo ia ʻo Walmart Inc. ʻO kēia hoʻololi e hōʻike ana i ka hoʻoikaika mau ʻana o ka hui e hoʻololi i ka ʻāina kūʻai e ulu nei a hoʻonoho iā ia iho ma ke ʻano he alakaʻi i ka makahiki kikohoʻe.

Hoʻololi i ka makahiki kikohoʻe

ʻO ka hoʻoholo a Walmart e hoʻololi i kona inoa e pili pono ana i kāna manaʻo hoʻolālā i ka e-commerce a me ka hana hou. I nā makahiki i hala iho nei, ua ʻike ka ʻoihana kūʻai i kahi loli nui i ke kūʻai ʻana ma ka pūnaewele, me ka huli ʻana o nā mea kūʻai aku i ka ʻoluʻolu o nā paepae kikohoʻe. Ke hoʻopukapuka nui nei ʻo Walmart i kona noho ʻana ma ka pūnaewele, e hoʻonui ana i kona hiki i ka e-commerce, a me ka loaʻa ʻana o nā hui kikohoʻe e hoʻonui i kāna mau makana kikohoʻe.

Ma ka wehe ʻana i ka huaʻōlelo "nā hale kūʻai" mai kona inoa, manaʻo ʻo Walmart e hoʻoikaika i kāna kūpaʻa i ka lawelawe ʻana i nā mea kūʻai aku ma o nā ala like ʻole, me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai kino, a me kāna paepae pūnaewele paʻa. Hōʻike ka inoa hou i ka ʻike ʻana o ka ʻoihana i ka wā e hiki mai ana o nā hale kūʻai i ka hoʻohui pono ʻana i nā ʻike kūʻai pūnaewele a me waho.

Nīnau: No ke aha i hoʻololi ai ʻo Walmart i kona inoa?

A: Ua hoʻololi ʻo Walmart i kona inoa iā Walmart Inc. e noʻonoʻo i kona manaʻo i ka e-commerce a me ka hana hou kikohoʻe, e hōʻike ana i kāna kūpaʻa i ka lawelawe ʻana i nā mea kūʻai aku ma o nā hale kūʻai kino a me nā paepae pūnaewele.

Nīnau: ʻO ke ʻano o kēia ke neʻe nei ʻo Walmart mai nā hale kūʻai kino?

A: ʻAʻole, hoʻomau mau ʻo Walmart i kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai kino. ʻO ka hoʻololi ʻana i ka inoa he neʻe hoʻolālā wale nō ia e hoʻoikaika ai i ka hoʻokokoke ʻana o ka hui i nā ala kūʻai.

Nīnau: Pehea e hoʻololi ai kēia inoa i nā mea kūʻai aku?

A: No nā mea kūʻai aku, e liʻiliʻi ka hopena o ka hoʻololi inoa. E hoʻomau ʻo Walmart i ka hāʻawi ʻana i kahi ākea o nā huahana a me nā lawelawe ma o kāna mau hale kūʻai kino a me ka paepae pūnaewele, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi ʻike kūʻai maʻemaʻe.

Nīnau: E pili ana ka hoʻololi inoa i ka hōʻailona ʻana o Walmart?

A: ʻOiai he mea koʻikoʻi ka hoʻololi ʻana o ka inoa, ʻaʻole e hoʻololi ʻia ka branding o Walmart. E ʻike mau ʻia ka hōʻailona hōʻailona o ka hui e nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.

I ka hopena, hōʻike ka manaʻo o Walmart e hoʻololi i kona inoa iā Walmart Inc. Ke kūpaʻa nei ka manaʻo o ka hui i ka e-commerce a me ka hana hou kikohoʻe, a ʻo kēia hoʻololi inoa he neʻe hoʻolālā e hoʻoikaika i kāna kūpaʻa i ka lawelawe ʻana i nā mea kūʻai aku i kahi ʻāina kūʻai e ulu mau nei.