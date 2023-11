No ke aha ʻaʻole hiki ke wehe ʻia kekahi mau polokalamu Android?

I ka honua o nā kelepona Android, loaʻa i nā mea hoʻohana ke kūʻokoʻa e hoʻopilikino i kā lākou mau polokalamu me ka nui o nā noi. Eia nō naʻe, aia kahi mea hoʻonāukiuki i loaʻa i nā mea hoʻohana Android he nui: ʻo ka hiki ʻole ke wehe i kekahi mau polokalamu i hoʻokomo mua ʻia. Ke hāpai nei kēia i ka nīnau: no ke aha e hiki ʻole ai ke wehe ʻia kekahi mau polokalamu Android?

ʻO ka Pre-installed App Predicament

ʻO nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻia, ʻike ʻia hoʻi ʻo bloatware a i ʻole nā ​​polokalamu ʻōnaehana, e hoʻouka mua ʻia ma nā polokalamu Android e ka mea hana a i ʻole ka mea lawelawe kelepona. Hiki i kēia mau polokalamu mai nā ʻāpana ʻōnaehana koʻikoʻi a i nā noi ʻaoʻao ʻekolu i manaʻo ʻia e ka mea hana. ʻOiai he waiwai maoli kekahi mau polokalamu i hoʻokomo mua ʻia, ʻaʻole i makemake ʻia e nā mea hoʻohana.

Nā kumu ma hope o nā polokalamu hiki ʻole ke wehe

Aia kekahi mau kumu i hiki ʻole ai ke wehe ʻia kekahi mau polokalamu Android:

1. Pūnaehana Pono: Hoʻohui pū ʻia kekahi mau polokalamu i hoʻokomo mua ʻia i loko o ka ʻōnaehana hana, no laila pono lākou no ka hana pono o ka hāmeʻa. ʻO ka wehe ʻana i kēia mau polokalamu hiki ke hoʻopau i ka paʻa o ka ʻōnaehana a i ʻole ka hana hewa ʻana o nā polokalamu ʻē aʻe.

2. Nā ʻaelike mea hana: Loaʻa pinepine nā mea hana polokalamu kelepona i nā ʻaelike me nā mea hoʻomohala polokalamu e hoʻokomo i kā lākou polokalamu ma kā lākou mau polokalamu. Hiki i kēia mau pilina ke lilo i mea waiwai kālā no nā ʻaoʻao ʻelua, akā hiki iā lākou ke hopena i nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻia ʻaʻole hiki i nā mea hoʻohana ke wehe.

3. Loaʻa kālā: Hoʻopuka kekahi mau polokalamu i hoʻokomo mua ʻia i ka loaʻa kālā no ka mea hana ma o nā hoʻolaha a i ʻole nā ​​hui. ʻO ka wehe ʻana i kēia mau polokalamu e hoʻopau i nā kahawai loaʻa kālā, hiki ke wehewehe i ke kumu hiki ʻole ke wehe ʻia.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻopau i nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻia ma mua o ka wehe ʻana iā lākou?

A: ʻAe, ʻae ka hapa nui o nā polokalamu Android e hoʻopau i nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻia. ʻO ka hoʻopau ʻana i kahi polokalamu e pale aku iā ia mai ka holo ʻana a hoʻokuʻu i kahi waiho ʻana, ʻoiai e mau ana ia ma ka hāmeʻa.

Nīnau: Hiki iaʻu ke wehe i nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻia ma ke aʻa ʻana i kaʻu mea hana?

A: Hiki i ke aʻa ʻana i kahi polokalamu Android ke hāʻawi i nā mea hoʻohana i ke komo hoʻokele, e ʻae iā lākou e wehe i nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻia. Eia nō naʻe, hiki i kēia kaʻina hana ke hoʻopau i nā palapala hōʻoia, hoʻololi i ka palekana o ka hāmeʻa, a hiki ke hōʻeha ʻia inā ʻaʻole i hana pololei ʻia.

Nīnau: ʻAʻole pono nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻia?

A: ʻAʻole pono. ʻOiai ʻaʻole makemake ʻia kekahi mau polokalamu i hoʻokomo mua ʻia, hāʻawi kekahi i nā hana pono a i ʻole nā ​​​​lawelawe. Pono e loiloi pono i ke kumu a me ka pono o kēlā me kēia polokalamu i hoʻokomo mua ʻia ma mua o ka hoʻāʻo ʻana e wehe a hoʻopau paha.

I ka hopena, hiki ke hoʻopili ʻia ka hiki ʻole ke wehe i kekahi mau polokalamu Android i nā mea e like me ka pono o ka ʻōnaehana, nā ʻaelike mea hana, a me ka loaʻa kālā. ʻOiai he mea paʻakikī ia no nā mea hoʻohana, hiki i nā koho e like me ka hoʻopau ʻana a i ʻole ke aʻa ʻana i ka hāmeʻa ke hāʻawi i kahi pae o ka mana ma luna o nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻia. ʻO ka mea hope loa, he mea nui e hoʻopaʻa i kahi kaulike ma waena o ka hana maʻamau a me ka paʻa o ka ʻōnaehana hana Android.