No ke aha ʻaʻole hiki iaʻu ke holoi mau i nā polokalamu mai kaʻu iPhone?

I ka honua o nā smartphones, ua lilo ka iPhone i hōʻailona o ka hana hou a me ka maʻalahi. Me kona hoʻolālā nani a me ka mea hoʻohana-friendly interface, ua hopu i nā naʻau o nā miliona a puni ka honua. Eia nō naʻe, aia kekahi ʻano o ka iPhone i haʻalele i nā mea hoʻohana he nui i ko lākou poʻo - ʻo ka hiki ʻole ke hoʻopau mau i nā polokalamu.

Ke holoi ʻoe i kahi polokalamu mai kāu iPhone, me he mea lā ua hala mau loa ia. Akā i ka ʻoiaʻiʻo, ʻaʻole holoi ʻia ia mai kāu kelepona. Akā, hūnā ʻia mai ka ʻike a neʻe ʻia i ka ʻāpana "App Library" a i ʻole "Kuʻai ʻia" o kāu hāmeʻa. ʻO ia ke ʻano o ka lawe ʻana o ka app i kahi waihona waiwai nui ma kāu iPhone, ʻoiai inā ʻaʻole ʻoe e hoʻohana hou ia.

No laila no ke aha ʻaʻole hiki iā ʻoe ke holoi mau i nā polokalamu mai kāu iPhone? Aia ka pane ma ka manaʻo hoʻolālā o Apple. Manaʻo ʻo Apple i ka hāʻawi ʻana i nā mea hoʻohana i ka hiki ke hoʻouka hou i nā polokalamu a lākou i hoʻoiho mua ai me ka ʻole e hele hou i ka App Store. Ma ka mālama ʻana i kahi moʻolelo o kāu mau polokalamu i hoʻoiho ʻia, hōʻoia ʻo Apple hiki iā ʻoe ke komo koke iā lākou i kēlā me kēia manawa āu e pono ai.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke holoi mau i nā polokalamu mai kaʻu iPhone?

A: ʻOiai ʻaʻole hiki iā ʻoe ke holoi mau i nā polokalamu mai kāu iPhone, hiki iā ʻoe ke hūnā iā lākou mai ka ʻike a wehe iā lākou mai kāu pale home.

Nīnau: E hoʻopaʻa mau ana nā polokalamu huna ma kaʻu iPhone?

A: ʻAe, e noho mau ana nā polokalamu huna i ka waiho ʻana ma kāu iPhone. Akā naʻe, ʻaʻole e ʻike ʻia lākou ma kāu pale home.

Nīnau: Hiki iaʻu ke wehe loa i nā polokalamu mai kaʻu iPhone?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke wehe loa i nā polokalamu mai kāu iPhone ma ka hoʻihoʻi ʻana i kāu hāmeʻa i kāna mau ʻōnaehana. Eia naʻe, e holoi ana kēia i nā ʻikepili a pau ma kāu kelepona, no laila e hoʻopaʻa i kāu ʻike koʻikoʻi ma mua o ka hoʻomau.

ʻOiai ʻo ka hiki ʻole ke hoʻopau mau i nā polokalamu mai kāu iPhone he mea paʻakikī paha no kekahi mau mea hoʻohana, he mea nui e hoʻomaopopo i ka manaʻo o Apple ma hope o kēia koho hoʻolālā. Ma ka mālama ʻana i kahi moʻolelo o kāu mau polokalamu i hoʻoiho ʻia, manaʻo ʻo Apple e hāʻawi i kahi ʻike mea hoʻohana maʻalahi a hōʻoia i hiki iā ʻoe ke komo maʻalahi i kāu mau punahele punahele i kēlā me kēia manawa āu e pono ai. No laila, i ka manawa aʻe e ʻike ai ʻoe iā ʻoe iho e noʻonoʻo nei no ke aha ʻaʻole hiki iā ʻoe ke holoi mau i nā polokalamu mai kāu iPhone, e hoʻomanaʻo ʻo ia kahi ʻāpana o ka hoʻolālā nui a Apple e hoʻomaʻamaʻa i kou ola.