No ke aha e hiki ʻole ai iā mākou ke hoʻopau iā COVID?

No ke aha ʻaʻole hiki iā mākou ke hoʻopau iā COVID?

Ua hoʻopau ka maʻi maʻi COVID-19 i ka honua no hoʻokahi makahiki i kēia manawa, e waiho ana i nā mea he nui e noʻonoʻo nei no ke aha i hiki ʻole ai iā mākou ke hoʻopau loa i ka maʻi. ʻOiai ʻo ka hoʻoikaika nui ʻana e hoʻopaʻa i kona hoʻolaha ʻana, ke hoʻomau nei ka COVID-19 i ka maʻi, ka make, a me ka hoʻopilikia i ko mākou ola i kēlā me kēia lā. No laila, no ke aha e hiki ʻole ai iā mākou ke hoʻopau iā ia?

Nīnau: He aha ka COVID-19?

A: ʻO COVID-19 kahi maʻi ʻehaʻeha loa i hoʻokumu ʻia e ka novel coronavirus SARS-CoV-2. Ua puka mua ʻia ma Wuhan, Kina, i ka hopena o 2019 a ua hoʻolaha ʻia a puni ka honua.

Nīnau: He aha ke ʻano o ka hoʻopau ʻana i ka COVID-19?

A: ʻO ka hoʻopau ʻana i ka COVID-19 e pili ana i ka loaʻa ʻana o ka palekana o ka lehulehu a i ʻole ka hoʻopau ʻana i ka maʻi maʻi, no laila ʻaʻole ia e hoʻoweliweli hou i ke olakino lehulehu.

Nīnau: No ke aha i hiki ʻole ai iā mākou ke hoʻopau iā COVID-19?

A: Aia kekahi mau kumu he mea paʻakikī ka hoʻopau ʻana iā COVID-19. ʻO ka mea mua, hiki ke hoʻololi ʻia ka maʻi maʻi, e paʻakikī ai ke hoʻopaʻa i kona laha. Eia kekahi, ʻo ka puka ʻana mai o nā ʻano hou i hoʻoikaika paʻakikī i ka hoʻopaʻa ʻana i ka maʻi. Ua kū pū ka hoʻoikaika ʻana i ka lāʻau lapaʻau i nā pilikia, e komo pū ana me ka kānalua ʻole a me ka palena o ke komo ʻana i ka honua i nā kano.

Nīnau: He aha nā hana i hana ʻia e kāohi i ka hoʻolaha ʻana o COVID-19?

A: Ua hoʻokō nā aupuni a me nā luna olakino i nā ʻano hana like ʻole e kāohi ai i ka hoʻolaha ʻana o COVID-19, me nā laka, ka hele ʻana i ka nohona, nā kauoha mask, ka hoʻāʻo ʻana, ka huli ʻana, a me nā hoʻolaha hoʻolaha.

Nīnau: E hoʻopau loa ʻia anei ka COVID-19?

A: ʻOiai paʻakikī ke wānana i ka wā e hiki mai ana, ʻaʻole hiki ke hoʻopau piha ʻia o COVID-19. Eia nō naʻe, me nā hoʻolaha hoʻomaʻamaʻa maikaʻi, nā hoʻomaʻamaʻa hoʻomaikaʻi ʻana, a me nā hana olakino olakino e hoʻomau nei, hiki ke lawe i ka maʻi ma lalo o ka mana a hōʻemi i kona hopena i ka lehulehu.

ʻOiai nā paʻakikī, ua nui nā hoʻokō i ka hakakā ʻana me COVID-19. Ua hoʻomohala ʻia nā lāʻau lapaʻau a ʻōwili ʻia i ka wikiwiki ʻaʻole i ʻike ʻia, e hāʻawi ana i ka manaʻolana no ka hoʻomalu ʻana i ka maʻi. Eia nō naʻe, ʻo ka loaʻa ʻana o ka hoʻopiʻi ʻana i ka lāʻau lapaʻau honua he mea nui ia ma muli o ka palena o ka lako a me ka hāʻawi ʻana i nā pilikia.

Eia kekahi, ʻo ka puka ʻana o nā ʻano hou, e like me ka Delta variant, ua hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka piʻi ʻana o ka transmissibility a me ke kū kūʻē ʻana i nā kano i loaʻa. Hōʻike kēia i ka pono o ka noiʻi hoʻomau, ka nānā ʻana, a me ka hoʻololi ʻana i nā hoʻolālā olakino olakino e noho ma mua o ka maʻi.

I ka hopena, ʻo ka hoʻopau ʻana i ka COVID-19 he hana paʻakikī ia e pono ai ka hui pū ʻana o nā hana olakino olakino maikaʻi, ka hoʻolaha ʻana i ka maʻi āpau, a me ka hui pū ʻana o ka honua. ʻOiai paʻakikī paha ka hoʻopau piha ʻana, hiki ke lawe i ka maʻi ma lalo o ka mana a hōʻemi i kona hopena ma o ka hoʻomau ʻana a me ka mālama ʻana i nā alakaʻi olakino olakino.