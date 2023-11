No ke aha i loaʻa ʻole ai nā kānaka i ka bivalent booster?

I kēia mau makahiki i hala iho nei, ua emi iho ka nui o ka poʻe i loaʻa i ka lāʻau lapaʻau bivalent booster. ʻO kēia kano, ʻike ʻia ʻo ka BBV, he mea koʻikoʻi i ka pale ʻana i ka laha ʻana o kekahi mau maʻi. Eia nō naʻe, ʻoiai ʻo ia ka mea i hōʻoia ʻia, nui ka poʻe e koho i ka loaʻa ʻana o kēia pana booster koʻikoʻi. No laila, no ke aha i loaʻa ʻole ai i nā kānaka ka bivalent booster?

ʻO kekahi kumu nui o kēia hāʻule ʻana, ʻo ia ka nele o ka ʻike. ʻAʻole ʻike ka nui o ka poʻe e pili ana i ke koʻikoʻi o ka bivalent booster a me kāna kuleana i ka mālama ʻana i ka pale ʻana i nā maʻi kūikawā. Hoʻolālā ʻia ka bivalent booster e hāʻawi i ka nui o ka pale ʻana i ʻelua mau pathogens kikoʻī, maʻamau i hāʻawi ʻia i kekahi mau makahiki ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana mua. Eia naʻe, me ka ʻole o ka hoʻonaʻauao kūpono a me ka ʻike, ʻaʻole maopopo paha i ka poʻe i ka pono o kēia pana booster.

ʻO kekahi kumu ʻē aʻe e hāpai i ka lawe haʻahaʻa ʻana o ka bivalent booster ʻo ia ka kānalua o ka maʻi. Hiki i kekahi poʻe ke hopohopo a kānalua paha i ka palekana a i ʻole ka maikaʻi o nā lāʻau lapaʻau ma ka laulā. Hiki ke hoʻoulu ʻia kēia kānalua e ka ʻike kuhi hewa a i ʻole nā ​​​​manaʻo kuhihewa i hoʻolaha ʻia ma o ka media media a i ʻole nā ​​​​punahele ʻē aʻe. He mea koʻikoʻi ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau hopohopo a hāʻawi i ka ʻike pololei e hōʻoia i ka poʻe e hoʻoholo i ka ʻike e pili ana i ko lākou olakino.

NPP:

Nīnau: He aha ka bivalent booster?

A: ʻO ka bivalent booster he lāʻau lapaʻau e hāʻawi ana i ka nui o ka pale ʻana i ʻelua mau pathogens kikoʻī, i hāʻawi pinepine ʻia i kekahi mau makahiki ma hope o ka hoʻomaka ʻana.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka bivalent booster?

A: He mea nui ka bivalent booster no ka mea kōkua ia i ka mālama ʻana i ka pale ʻana i nā maʻi kūikawā a pale i ko lākou laha.

Nīnau: No ke aha i loaʻa ʻole ai ka poʻe i ka bivalent booster?

A: Nui nā kumu no kēia, me ka ʻike ʻole e pili ana i kona koʻikoʻi a me ka kānalua ʻana i ke kano i hoʻoulu ʻia e ka ʻike kuhi hewa a i ʻole nā ​​kānalua e pili ana i ka palekana a me ka maikaʻi.

Nīnau: Pehea e hiki ai iā mākou ke hoʻoponopono i ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka bivalent booster?

A: Pono ka hoʻoponopono ʻana i ka haʻahaʻa haʻahaʻa e hoʻonui i ka ʻike e pili ana i ke koʻikoʻi o ka bivalent booster ma o ka hoʻonaʻauao a me ka ʻike pololei. He mea koʻikoʻi nō hoʻi ka hoʻoponopono ʻana i ka kānalua kano ma ka hoʻoponopono ʻana i nā hopohopo a me ka hāʻawi ʻana i ka ʻike e pili ana i nā hōʻike.

I ka hopena, ʻo ka emi ʻana o ka poʻe e loaʻa ana i ka bivalent booster kahi ʻano pili. ʻO ka nele o ka ʻike a me ka kānalua ʻana i ka maʻi kano nā kumu nui. Pono e hoʻonaʻauao i ka lehulehu e pili ana i ke koʻikoʻi o kēia pana booster a hoʻoponopono i nā hopohopo a i ʻole nā ​​​​manaʻo kānalua i loaʻa i nā poʻe. Ma ka hana ʻana pēlā, hiki iā mākou ke hōʻoia i ka loaʻa ʻana o ka poʻe he nui i ka bivalent booster a kōkua i ka pale ʻana i ko mākou kaiāulu mai ka laha ʻana o nā maʻi hiki ke pale ʻia.