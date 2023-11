No ke aha e pani ai ʻo Walmarts ma US?

I nā makahiki i hala iho nei, ua ʻike ʻia ke ʻano o ka pani ʻana o ka hale kūʻai ʻo Walmart ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Ua haʻalele kēia i nā poʻe he nui e noʻonoʻo nei i ke kumu e pani ai kēia mau hale kūʻai kūʻai mua i ko lākou mau puka. ʻOiai ʻaʻohe pane hoʻokahi e pili ana i kēlā me kēia pani ʻana, nui nā kumu i hoʻohui i kēia ʻano.

ʻO kekahi o nā kumu nui o ka pani ʻana o Walmart ʻo ka neʻe ʻana i ke kūʻai pūnaewele. Me ka piʻi ʻana o nā nunui e-commerce e like me Amazon, ʻoi aku ka nui o nā mea kūʻai aku e koho i kā lākou kūʻai ʻana ma ka pūnaewele ma mua o ke kipa ʻana i nā hale kūʻai kino. ʻO kēia hoʻololi i ka ʻano o nā mea kūʻai aku ua alakaʻi i ka emi ʻana o ka hele wāwae a me nā kūʻai aku no nā hale kūʻai brick-a-mortar, me Walmart.

ʻO kekahi kumu ʻo ka saturation o ka mākeke. He mana koʻikoʻi ʻo Walmart i ka ʻoihana kūʻai aku no nā makahiki he nui, e wehe ana i nā hale kūʻai ma nā wahi he nui ma ka ʻāina. Eia nō naʻe, i ka lilo ʻana o ka mākeke me nā hale kūʻai Walmart, hiki i ka hui ke koho e pani i nā wahi maikaʻi ʻole e hoʻomaikaʻi i kā lākou hana a nānā i nā wahi ʻoi aku ka maikaʻi.

Eia kekahi, ʻo ka hoʻololi ʻana i nā demografika a me nā kūlana waiwai e pāʻani i ka pani ʻana i nā hale kūʻai. Ke neʻe nei ka poʻe a me ka ulu ʻana o nā kaiāulu, ʻike paha kekahi mau hale kūʻai Walmart iā lākou iho i nā wahi me ka emi ʻana o ka heluna kanaka a i ʻole nā ​​​​ʻoihana hoʻokele waiwai. Ma ia mau hihia, ʻaʻole hiki i ka ʻoihana ke mālama i kēia mau hale kūʻai.

Nīnau: ʻEhia mau hale kūʻai Walmart i pani i nā makahiki i hala iho nei?

A: ʻOiai ʻokoʻa ka helu pololei, ua manaʻo ʻia ua pani ʻia nā haneli o nā hale kūʻai Walmart ma ʻAmelika i nā makahiki i hala.

Nīnau: Ua pani nā Walmart a pau ma muli o ke kūʻai pūnaewele?

A: ʻAʻole, ʻoiai he mea koʻikoʻi ke kūʻai ʻana ma ka pūnaewele, ʻo nā kumu ʻē aʻe e like me ka saturation o ka mākeke a me ka hoʻololi ʻana i nā helu kanaka e kōkua pū i ka pani ʻana i nā hale kūʻai.

Nīnau: E pani anei nā hale kūʻai Walmart a pau?

A: ʻAʻole hiki ke pani ʻia nā hale kūʻai Walmart āpau. Ke hoʻomau nei ka hui i ka hoʻololi ʻana i nā ʻano mea kūʻai aku a hoʻokomo i ka e-commerce e hoʻomau i ka hoʻokūkū ma ka ʻoihana kūʻai.

Nīnau: He aha ka hopena i nā limahana ke pani ʻia kahi hale kūʻai Walmart?

A: Ke pani ʻia kahi hale kūʻai Walmart, hāʻawi pinepine ka hui i nā limahana i hoʻopilikia ʻia i ka manawa e hoʻoneʻe i nā wahi kokoke. I kekahi mau hihia, hiki i nā limahana ke hāʻawi ʻia i nā pūʻolo hoʻomaha a i ʻole kōkua i ka loaʻa ʻana o kahi hana hou.

I ka hopena, hiki ke hoʻopili ʻia ka pani ʻana o nā hale kūʻai ʻo Walmart ma US i nā kumu like ʻole, e like me ka piʻi ʻana o ke kūʻai pūnaewele, ka saturation mākeke, a me ka hoʻololi ʻana i ka heluna kanaka. ʻOiai pili paha kēia ʻano no kekahi, ke hoʻomau nei ʻo Walmart i ka ulu ʻana a me ka hoʻololi ʻana i ka ʻāina kūʻai kūʻai loli e hōʻoia i kona kūleʻa lōʻihi.