No ke aha i waiwai nui ai nā Walton?

Ma ke ʻano o ka waiwai a me ka waiwai, he liʻiliʻi nā inoa e like me ka Waltons. Me ka ʻupena hui pū ʻia ma luna o $200 biliona, ua hoʻokumu ka ʻohana Walton iā ia iho ma ke ʻano he ʻohana waiwai loa ma ka honua. Akā, he aha ke kumu o ko lākou waiwai nui? E noʻonoʻo kākou i ka moʻolelo ma hope o ka waiwai o nā Waltons.

Ua aie ko Waltons i ko lakou waiwai nui i ko lakou kuleana o Walmart, ka hui kuai lehulehu i hookumuia e Sam Walton ma 1962. Ua ulu ae o Walmart i mea kuai nui loa ma ka honua, me na tausani o na halekuai a puni ka honua. Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka kūleʻa o ka hui i kāna kumu hoʻohālike ʻoihana haʻahaʻa, e kālele ana i ka hāʻawi ʻana i nā huahana o kēlā me kēia lā i nā kumukūʻai kūpono.

Ma ke ʻano he mamo a Sam Walton, ua hoʻoili ka poʻe Walton i kahi hapa nui o nā ʻāpana o Walmart. Ua piʻi aʻe ko lākou waiwai i ka ulu ʻana o ka ʻoihana ma lalo o kā lākou ʻoihana. I kēia lā, aia ka ʻohana ma kahi o 50% o nā ʻāpana o Walmart, e ʻae iā lākou e hoʻoikaika nui i ka hana a ka hui a me nā hoʻoholo kālā.

NPP:

Nīnau: Pehea i waiwai nui ai ka poʻe Walton?

A: ʻO ka waiwai o nā Waltons ke kumu nui mai ko lākou kuleana iā Walmart, ka mea kūʻai nui loa o ka honua.

Nīnau: He aha ke kumu hoʻohālike pāʻoihana a Walmart?

A: Ke kālele nei ʻo Walmart i ka hāʻawi ʻana i nā huahana kūpono ma o ka hoʻohana ʻana i kahi kumu hoʻohālike ʻoihana haʻahaʻa.

Nīnau: ʻEhia ka nui o Walmart iā Walton?

A: Aia nā Waltons ma kahi o 50% o nā ʻāpana o Walmart.

Nīnau: Pehea i lanakila nui ai ʻo Walmart?

A: ʻO ka kūleʻa o Walmart hiki ke hoʻohālikelike ʻia i kona manaʻo nui i ka hāʻawi ʻana i nā huahana o kēlā me kēia lā i nā kumukūʻai kūpono.

ʻOiai ʻo Walmart ke kumu nui o ka waiwai o nā Waltons, ua hoʻololi pū lākou i kā lākou hoʻopukapuka kālā i nā makahiki. Ua hoʻokomo ka ʻohana i nā ʻāpana like ʻole, e like me ka waiwai paʻa, kālā, a me nā kiʻi. Ua hoʻoikaika hou kā lākou hoʻopukapuka kālā i kā lākou waiwai nui.

He mea pono e hoʻomaopopo i ka waiwai nui o nā Waltons ʻaʻole me ka hoʻopaʻapaʻa ʻole. Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻopaʻapaʻa ua hiki mai ka kūleʻa o Walmart ma ka lilo o nā ʻoihana liʻiliʻi a me nā kuleana o nā limahana. Ua kū ka hui i nā hoʻopiʻi no ka uku haʻahaʻa, nā kūlana hana maikaʻi ʻole, a me nā hana kūʻē i ka uniona. Ua hoʻāla kēia mau pilikia i nā hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka like ʻole o ka loaʻa kālā a me nā loina o nā hana ʻoihana a Walmart.

I ka hopena, hiki ke hoʻoili ʻia ka waiwai nui o ka Waltons i ko lākou kuleana iā Walmart, ka mea kūʻai nui loa o ka honua. Ma o kā lākou mau ʻāpana i ka hui, ua hōʻiliʻili ka ʻohana i ka waiwai i hiki ai iā lākou ke hoʻololi i kā lākou hoʻopukapuka kālā a lilo i hoʻokahi o nā ʻohana waiwai loa ma ka honua. Akā naʻe, ʻaʻole i hoʻohewa ʻia ko lākou kūleʻa, ʻoiai ʻo nā hana ʻoihana a Walmart i kū i ka nānā ʻana a hāpai i nā hopohopo e pili ana i nā kuleana o nā limahana.